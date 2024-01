Таджикистан | "Таджик Эйр" рассказала о махинациях своего бывшего главы – Рустама Халикова

01:34 24.01.2024 Зебдулло Абдуллоев, юрист и уполномоченный представитель авиакомпании "Таджик Эйр"



Так как экс-глава авиакомпании находится под стражей, "Азия-Плюс" не может взять его комментарии по этим обвинениям.



По данным юристов авиакомпании "Таджик Эйр", суд над ним начался в начале 2024 года и в ближайшую пятницу, 26 января, в городском суде Душанбе состоится очередное заседание. Судя по приведенным цифрам, за свою бытность руководителем авиакомпании, Рустам Халиков нанес ей ущерб почти в 43 миллиона долларов США.







Что предъявляют Халикову?



Об аресте бывшего главы авиакомпании "Таджик Эйр" и бывшего директора Международного аэропорта Душанбе Рустама Халикова стало известно в начале лета 2023 года.



Генеральная прокуратура Таджикистана, официально подтвердив этот факт "Азия-Плюс", сообщила, что он находится под арестом с 25 мая и в отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса: 316 (ч. 3, п. "в", превышение должностных полномочий) и 245 (ч. 4, п. "б", присвоение или растрата в особо крупном размере).



По первой статье наказание предусмотрено в виде штрафа в размере от 912 до 1825 показателей для расчетов (сейчас один показатель равен 72 сомони) или лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.



По второй статье – либо штраф в размере от 1824 до 2700 показателей для расчетов, либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.



Ссылаясь на законодательство, прокуратура тогда отказалась предоставить более подробную информацию.



Вчера, 22 января, "Азия-Плюс" получила письмо от "Таджик Эйр", в котором юрист авиакомпании подробно рассказывает о махинациях, совершенных прежним руководителем.



Отметим тут, что в силу понятных причин, "Азия-Плюс" не может предоставить читателю вторую сторону, то есть комментарии по предъявленным обвинениям в статье от самого Рустама Халикова.



Далее приводим полностью текст юриста и уполномоченного представителя авиакомпании Зебдулло Абдуллоева.



Причинил ущерб



"В начале января текущего года в суде города Душанбе началось слушание по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ОАО "Таджик Эйр" Халикова Рустама Исуфовича. Уголовное дело в его отношении было возбуждено в мае 2023 года Генеральной прокуратурой.



Согласно требованиям Устава ОАО "Таджик Эйр", любые договора/соглашения по лизингу или аренде воздушного судна, а также заключение крупных контрактов должны осуществляться с согласия и с разрешения Наблюдательного совета Общества, а Халиков Р.И. не выполнил это требование и превысил свои полномочия.



В годы своего правления Халиков Р.И. исполнял обязанности Генерального директора Общества, заключил несколько договоров/контрактов без согласия и без разрешения Наблюдательного Совета Общества, причинив тем самым ущерб в особо крупном размере ОАО "Таджик Эйр".



12:16 25 июля, 2014

Рустам Халиков: Мы поднимем "Таджик Эйр"



В частности, Халиков Р.И. в 2014-2015 годах заключал договора с ООО "Мутриба", однако полученные от чартерных рейсов средства не поступили в кассу ОАО "Таджик Эйр", таким образом, он нанес Обществу ущерб в особо крупном размере (17,5 млн сомони).



Стоит отметить, что в ходе предварительного следствия Халиков Рустам Исуфович возместил 17,5 миллиона сомони, он перевел их на специальный счет Генпрокуратуры.



Также в 2015 году Халиков Р.И. заключил Соглашение с компанией "WWTAI AIRORSO 2 VERMUDA Ltd" (США) без согласия и без разрешения Наблюдательного совета Общества. По этому договору он арендовал большой самолет, но полеты совершал себе в убыток.



Согласно сводной таблице эффективности полетов данного самолета на регулярных маршрутах с октября 2015 года по декабрь 2016 года, полеты нанесли ОАО "Таджик Эйр" ущерб в особо крупном размере, исчисляемые несколько миллионами долларов США.



Согласно сводной таблице эффективности полетов данного воздушного судна на регулярных маршрутах с 20 октября 2015 года по 15 декабря 2016 года доходы ОАО "Таджик Эйр" равны 39 212 670 долларов США, а расходы с учетом 5 процентов рентабельности общества, составили 43 361 425 долларов.



Отсюда разница между доходами и расходами ОАО "Таджик Эйр" в этом периоде равна отрицательному показателю – 4 148 755 долларов.



На основании договора финансового лизинга самолета Boeing 757-200 от компании "WWTAI AIRORSO 2 VERMUDA Ltd" ежемесячная сумма лизингового платежа составляет 175 тысяч долларов США. Анализ процесса лизинга этого типа самолетов в тот же период показывает, что в тот же период сумма ежемесячного платежа составляла примерно 120-130 тысяч долларов.



В результате разница в оплате суммы лизинга в месяц равна 45 тысячам долларов, а за период 15 месяцев использования этого самолета - 675 тысяч долларов США.



С учетом этих показателей в результате полета данного самолета ОАО "Таджик Эйр" был нанесен убыток в размере 675 тысяч долларов.



По данным бухгалтерского учета, по состоянию на 1 января 2023 года ОАО "Таджик Эйр" не выплатило компании "WWTAI AIRORSO 2 VERMUDA Ltd" (США) 1 176 252,60 долларов США.



Эти суммы возникли из-за разницы между расчетными и оплаченными суммами между сторонами, и задолженность по-прежнему остается.



Выполнение всех полетов данного самолета на регулярных маршрутах в период октябрь 2015 года – декабрь 2016 года за счет средств ОАО "Таджик Эйр" с учетом 5% рентабельности Общества составляет 5 325 007,60 долларов США.



Последствия заключения Договора финансового лизинга самолета Боинг 757-200 с компанией "WWTAI AIRORSO 2 VERMUDA Ltd" с учетом незаработанной прибыли Общества от разницы в лизинговом платеже (вместо 175 000, используя 130 000 долларов) и прибавив причиненный ему ущерб.



В целом, Обществу был причинен ущерб в особо крупном размере 6 млн долларов. Уместно отметить, что в ходе предварительного следствия Халиков Рустам Исуфович частично возместил этот ущерб (лишь 13 миллионов сомони).



Увеличил долги



За время руководства Халикова Р.И. также действовали два других договора финансового лизинга двух самолетов компании ЗАО "Skyroad Leasing" (Литовская Республика).



По договорам лизинга самолетов Boeing 737-500 LY-AWF/LY-AWG от ЗАО "Skyroad Leasing" (Литовская Республика) на ноябрь 2014 года задолженность ОАО "Таджик Эйр" перед этой компанией по решению Коммерческого арбитражного суда города Вильнюс составляла 2 824 000 долларов. В ноябре 2014 года данное решение суда было признано Экономическим судом города Душанбе.



10:01 10 июня, 2023

Генпрокуратура Таджикистана подтвердила арест бывшего главы "Таджик Эйр"



Признание данного судебного акта по вышеуказанному спору в г. Душанбе и начало его реализации происходило в годы правления Халикова Р.И.



Уместно отметить, что согласно требованиям Соглашений, в конце сентября и октябре 2014 года Халиков Р.И. должен был вернуть самолеты владельцу или выплатить оставшуюся сумму кредита, и эти два самолета перешли бы в собственность ОАО "Таджик Эйр", но он этого не сделал.



В результате задолженность по причине невыплаты суммы трехмесячного лизинга и окончательной стоимости двух самолетов, согласно требованиям Соглашений, увеличилась. Отсюда в связи с невозвратом этих двух самолетов сумма в 4 894 000 (4 000 000) окончательной стоимости двух самолетов по Договорам и сумма ежеквартального лизингового платежа увеличилась на 894 000 (3х298 000) США.



Стоит отметить, что в дальнейшем эти суммы также были включены в окончательное решение Коммерческого арбитражного суда города Вильнюс от 2018 года.



В ноябре 2014 года, до признания 2 824 000 долларов США задолженностью ОАО "Таджик Эйр" перед ЗАО "Скайроуд Лизинг" по решению Коммерческого арбитражного суда города Вильнюс, на счету ОАО "Таджик Эйр" находилась определенная сумма и у Халикова Р.И. была возможность оплатить сумму задолженности.



В случае погашения этого долга в тот же период эти два самолета перешли бы в собственность ОАО "Таджик Эйр" (согласно Соглашениям), а долг Общества в 2018 году не увеличился бы до 23 миллионов долларов.



Отсюда следствие безответственности Халикова Р.И. повлияло на дальнейшую деятельность Общества, а именно увеличение долга Общества в целом до 23 млн долларов США в 2018 году. Так как к предыдущему долгу (2,8 млн долларов) на основании итогового судебного решения Коммерческого арбитражного суда города Вильнюс от 25 апреля 2018 года № 373 с ОАО "Таджик Эйр" должно взыскаться еще 20,2 млн. долларов.



Требуемая сумма состоит из:



- 4 306 100 долларов – невозмещаемая сумма лизинга;



- 1 576 852,43 долларов – сумма процентов до принятия окончательного решения;



- 10 335 473,11 долларов – за нарушение обязательств по лизинговым платежам;



- 4 000 000 долларов в качестве стоимости двух самолетов;



- 8 процентов годовых от рассчитанных назначенных сумм (4 306 100 + 1 576 852,43 + 10 335 473,11 + 4 000 000 = 20 216 425,54 долларов) с 5 сентября 2017 года до окончательного платежа;



- 78700,58 евро и 6773,60 долларов в качестве компенсации судебных расходов истца.



Уместно отметить, что при рассмотрении данного спора в суде руководство Минтранса Республики Таджикистан (и ОАО "Таджик Эйр") направило для участия вместо юристов Общества, юриста Минтранса – Зафара Хафизова. Юристы ОАО "Таджик Эйр" в этот период могли участвовать в рассмотрении дела в Вильнюсском суде.



Однако, по мнению сотрудников Общества и бывших сотрудников Общества Халиков Р.И. похвалил своего ученика - Хафизова Зафара перед бывшим генеральным директором ОАО "Таджик Эйр" и посчитал, что именно Хафизова необходимо мобилизовать в Литовскую Республику для рассмотрения дела в суде.



ОАО "Таджик Эйр" оплатило все расходы по этой поездке и сумму государственной пошлины за проведение судебного разбирательства (182 000 сомони).



Хафизов Зафар получил эту сумму, не заплатил госпошлину, не явился в суд и, в итоге, дело было решено в пользу литовской компании.



Что касается Хафизова Зафара, в предыдущие годы в его отношении было заведено дело, однако все закончилось безрезультатно. В настоящее время Хафизов находится в розыске. По словам сотрудников Общества и бывших сотрудников Общества, при поддержке Р.И. Халикова он устроился на работу в одном из аэропортов города Москвы.



Превысил должностные полномочия



Последствия действий Р.И. Халикова отражались на деятельности ОАО "Таджик Эйр" и в последующие годы.



12:20 11 октября, 2022

Новый глава "Таджик Эйр" - спаситель или ликвидатор?



Так, исполнение решения Коммерческого арбитражного суда города Вильнюс на территории Российской Федерации по месту нахождения имущества должника – ОАО "Таджик Эйр" в городе Москва, со счета ОАО "Таджик Эйр" было взыскано 35 млн российских рублей, накопленные из денежных средств от продажи билетов.



Также в аэропорту "Внуково" города Москвы был арестован самолет Боинг 737-300 (принадлежащий ОАО "Таджик Эйр"). В настоящее время он пришел в негодность. Стоит отметить, что стоимость этого самолета на мировом рынке (до ареста) составляла примерно 5 миллионов долларов США, а сумма его хранения в международном аэропорту "Внуково" по состоянию на 28 декабря 2022 года - более 27 миллионов рублей.



В настоящее время на восстановление этого самолета и двух его двигателей необходимо примерно 3,5-4 миллиона долларов США.



При этом последствия действий Халикова Р.И. также повлияли на хозяйственную деятельность ОАО "Таджик Эйр" в 2018-2019 годах.



В эти годы в целях исполнения решений Коммерческого арбитражного суда города Вильнюс в качестве долга Общества перед компанией "Скайроуд Лизинг" было удержано более 35 млн рублей.



Стоит отметить, что стоимость восстановления одного самолета Boeing 737-500 и его двигателей до рабочего состояния составляет около 3 135 000 долларов США. Всего для восстановления двух самолетов Boeing 737-500 (LY-AWF/LYAWG) и четырех их двигателей необходимо 6 270 000 долларов США.



Таким образом, превышение должностных полномочий Халиковым Р.И. повлекло за собой тяжкие последствия для Общества в виде причинения ущерба в особо крупном размере.



Результат невозврата самолетов Boeing 737-500 LY-AWF/LYAWG ЗАО компании "Скайроуд Лизинг" (согласно требованиям Договоров) - ОАО "Таджик Эйр" причинен ущерб на сумму 29 970 000 долларов США и 62 302 602,23 российских рубля.



Анализ деятельности периода руководства Р.И.Халикова. показывает, что, если первоначальный долг ОАО "Таджик Эйр" перед ЗАО "Скайроуд Лизинг" был бы погашен Р.И. Халиковым в ноябре 2014 года, то эти два самолета перешли бы в собственность ОАО "Таджик Эйр".



В данном случае отпала бы необходимость в аренде других воздушных судов, в том числе, самолетов компании "WWTAI AIRORSO 2 VERMUDA Ltd" (поскольку в целом аренда этого воздушного судна причинила Обществу особо крупный ущерб в размере 6 миллионов долларов).



Хотел перераспределить рынок таджикской авиации



Следует отметить, что действия Халикова Р.И. были направлены на доведения до банкротства ОАО "Таджик Эйр" и новое перераспределение рынка гражданской авиации Республики Таджикистан, а также в пользу авиакомпаний Российской Федерации.



По информации бывших руководителей министерства транспорта (в частности управления авиации данного министерства) и ОАО "Таджик Эйр", курирующих сферу коммерции и продажи авиабилетов отчетливо просматривалось личная выгода Халикова Р.И. от перераспределения рынка гражданской авиации.



16:00 31 июля, 2023

"Скоро полетим". Гендиректор "Таджик Эйр" рассказал, куда будет летать авиакомпания, и как поделит рейсы с "Сомон Эйр"



В частности, по информации бывших руководителей министерства транспорта, начальника управления авиации данного министерства и сотрудников Общества Халиков Р.И. для установления сотрудничества в интересах российских компаний и с учетом своей выгоды, в Москве познакомил их со своими друзьями - руководителями гражданской авиации РФ.



При этом поручения Халикова Р.И. об увеличении количества рейсов, выполняемых авиакомпаниями Российской Федерации, о повышении стоимости авиабилетов Общества и обеспечении неконкурентоспособности ОАО "Таджик Эйр" на этом рынке, по сравнению с авиакомпаниями РФ, были направлены на поддержку интересов российских авиакомпаний, получения прибыли в личных целях и приведения к банкротству ОАО "Таджик Эйр".



Уместно указать, что в настоящее время количество совершаемых рейсов из Таджикистана в Россию в месяц составляет более 800 рейсов авиакомпаниями Российской Федерации ("Уральские авиалинии", "ЮтЭйр" и "Сибирь") и более 100 рейсов таджикскими авиакомпаниями (85 процентов рейсов выполняются российскими компаниями и только 15 процентов – таджикскими).



Следовательно, все действия Халикова Р.И. в этой сфере направлены на удовлетворения личных интересов.



Последствия руководства Халикова



Халиков за время своей деятельности на посту гендиректора ОАО "Таджик Эйр" 4 января 2016 года подписал кредитный договор с Государственным сберегательным банком Республики Таджикистан "Амонатбанк" и получил кредит в размере 50 миллионов сомони по годовой ставке 15% в два этапа.



На эти средства он оплатил предыдущие долги Общества. В результате Халиков Р.И. погасил один кредит и получил новый кредит на сумму более 79 миллионов сомони.



Стоит упомянуть, что в 2016-2022 годах руководство ОАО "Таджик Эйр" выплатило основной долг по этому контракту на сумму более 5 миллионов сомони, однако проценты по начисленному кредиту по этому контракту увеличились до 29 356 807 сомони.



Из начисленных сумм процентов руководство Общества выплатило 13 712 497 сомони.



По состоянию на 31 декабря 2023 года задолженность ОАО "Таджик Эйр" перед "Амонатбанком" составляет более 60 млн сомони.



Таким образом, из действий Халикова Р.И. (превышение пределов служебных полномочий) и вследствие последствий его безответственности "Таджик Эйр" понесла ущерб в особо крупном размере, состоящем из:



- 17 559 046 сомони – по договорам с ООО "Мутриба";



- 6 млн долларов - по Договору с компанией "WWTAI AIRORSO 2 VERMUDA Ltd" (США);



- 20,2 млн долларов - по договорам с ЗАО "Skyroad Leasing";



- 3,5 млн долларов – на восстановление самолета Боинг 737-300;



- 6,27 млн долларов США – средства на восстановление двух самолетов Boeing 737-500 (LY-AWF/LY-AWG);



- более 35 млн рублей - сумма, взысканная с реализованных билетов ОАО "Таджик Эйр" на ТКП ("Транспортная клиринговая палата", г. Москва, РФ), в счет задолженности Общества перед компанией "Скайроуд Лизинг";



- 27 млн рублей - сумма стоянки самолета Боинг 737-300 в международном аэропорту "Внуково" по состоянию на 28 декабря 2022 года;



- 60,5 млн сомони по кредитному договору с "Амонатбанком".



Стоит отметить, что все эти долги являются последствием руководства Р.И. Халикова в период с 2014 по 2016 годы.



В последующие годы, при руководстве других генеральных директоров ОАО "Таджик Эйр" в 2017 – 2023 годах и по настоящее время подобных проблем не возникало.



В период с 2017 года по настоящее время, основным препятствием для продвижения финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Таджик Эйр" являются проблемы руководства Р.И.Халикова в 2014-2016 годах.



В том числе, невозвращение в указанный срок двух самолетов ЗАО "Skyroad Leasing" (Литовская Республика); признание решения коммерческого арбитражного суда города Вильнюс и исполнение этого судебного акта; возникновение крупной задолженности по договору с компанией "WWTAI AIRORSO 2 VERMUDA Ltd" и невыплата банковского кредита (по кредитному договору с "Амонатбанком", 50 миллионов сомони под 15 процентов годовых, в общей сложности равняется 79 миллионам).



Важно подчеркнуть, что эти дела связаны с утверждением судебного решения Вильнюсского коммерческого арбитражного суда от 2014 года и его реализацией в последующие годы. Появление крупных долгов Общества началось в 2014 году в период руководства Р.И. Халикова и стало препятствием для развития ОАО "Таджик Эйр" в дальнейшем.



С 2017 года и по настоящее время другие руководители ОАО "Таджик Эйр" не смогли погасить эти долги.



Отсюда превышение пределов служебных полномочий, последствия данного действия и расточительность бывшего генерального директора ОАО "Таджик Эйр" Рустама Исуфовича



Халикова причинили ОАО "Таджик Эйр" ущерб в особо крупном размере, равный более 78 млн сомони, 62,3 млн. российских рублей и более 35 млн долларов США.



На сегодняшний день из этой суммы Халиков Рустам Исуфович восстановил только 30,5 миллиона сомони. В случае восстановления причиненного ущерба регулярная финансовая деятельность национальной компании - ОАО "Таджик Эйр" и ее полеты будут возобновлены".



Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20240123/tadzhik-eir-rasskazala-o-mahinatsiyah-svoego-bivshego-glavi-rustama-halikova Источник - Азия-Плюс

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706049240





