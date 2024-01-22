Аляска - северный Крым? Пора вернуть, - СП

07:34 24.01.2024

Аляска - северный Крым? В США всерьез заговорили, что ее придется вернуть

Зачем России крупнейший американский штат, где сегодня всего четыре тысячи русских

Дмитрий Родионов



Материал комментируют:

Владимир Сапунов Павел Фельдман



Аляску американский госдеп России не вернет, заявил сотрудник ведомства "от имени правительства США". Таким образом дипломат ответил на вопрос журналиста, попросившего прокомментировать якобы подписанный Путиным указ, в котором говорится о незаконности сделки полуторавековой давности.



По версии РИА Новости, вопрос был вдохновлен решением Кремля выделить средства на поиск зарубежной недвижимости РФ, Российской империи и СССР.



Тема возврата Аляски поднимается в американском обществе не первый раз за последние годы. Пару лет назад издание Babylon Bee выпустило сатирический материал о ее продаже президентом Джо Байденом обратно России для реализации планов по импорту большего количества зарубежной нефти, не расширяя добычу в Америке. Статья завирусилась. Многие американцы поверили и выражали возмущение.



Американское общество действительно волнует вопрос, кому должна принадлежать Аляска? Или это просто троллинг журналистом неумного дипломата, не знающего истории?



- Троллинг тут очевиден, проблема Аляски сейчас не стоит вообще, - уверен военно-политический эксперт Владимир Сапунов. - Но почему бы и не попугать американского обывателя потерей крупнейшего штата, да и российской угрозой. Еще и в контексте указа Путина на совсем не смешную тему - защиты российской собственности за рубежом.



"СП": Американское общество возврат Аляски России беспокоит? Шуточная статья в Babylon Bee в свое время наделала много шума… Боятся потерять Аляску?



- Надо сказать, что сатира в материале Babylon Bee, который я читал, была на высоком уровне, поэтому шуточный материал американский медиамейнстрим и стал проверять на фактчекинг. Ведь она затрагивала очень существенный для американцев вопрос - стремительный рост цен на бензин. Плюс увеличение импорта нефти в США. И это вопросы, которые рядовых американце волнуют куда больше, чем гипотетическая Аляска.



Много на эту тему шутили в 2014-м, после возвращения Крыма в Россию. Своеобразный черный юмор такой был для американцев.



"СП": А мнение жителей Аляски каково? Наверное, не многие хотели бы поменять паспорт на российский? Наших там не осталось? С другой стороны, в позапрошлом веке их тоже никто не спрашивал, хотят они стать американцами или нет?



- Русских там около 1%, мнение жителей в опросах никто никогда не спрашивал - что тут обсуждать. Шутки шутками, а для большинства американцев Аляска - это где-то далеко на Севере, где они никогда не были и не побывают. А для государства США - это и самый богатый в стране штат с полезными ископаемыми, и ключевая территория в борьбе за Арктику. Наконец, это первая линия ПВО.



"СП": Много говорится о том, что со сделкой не все чисто. Договор был подписан с нарушениями, власти США нарушали права оставшихся там русских на религию и язык и т. п. А в позапрошлом году руководитель Погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов напомнил, что с США до сих пор юридически не оформлена государственная граница, и эта ситуация связана с особенностями конвенции об уступке Аляски. Насколько в таком случае чисто теоретически этот договор может быть подвергнут ревизии?



- Конечно, может быть. С нашей стороны. Знаете, на эту тему много шутят. А ведь поставить под сомнение суверенитет США над Аляской - хорошая отвлекающая тема для гораздо более важных вопросов внешней политики.



Без угроз, по фактам - можно и подумать. Но сейчас не лучшее время, это - на будущее. В США ведь растет недовольство американской военной помощью Украине, поэтому тема российской угрозы вполне может педалироваться, чтобы напугать несогласных. Зачем же подыгрывать неприятелю. Тем более воевать с США за Аляску, разумеется, никто не собирается.



"СП": А нужна ли она нам? Ведь согласно исторической версии, ее продали потому, что просто не могли тянуть экономически.



- Мое мнение - причины были тогда больше не в экономике, хотя и про нее не стоит забывать. А в том, что нам было бы очень тяжело логистически защищать Аляску в случае нападения англичан и французов.



Свежи еще были воспоминания о том, что даже в Крым Россия вовремя не смогла перебросить нужное вооружение и подкрепление в период осады Севастополя. Могли бы потерять Аляску задаром.



Ну, и второе - стремились поддержать молодую свободолюбивую республику в противовес англичанам. Кто ж тогда мог предположить, что через полвека Британия и США сольются в экстазе общей внешней политики, а во второй половине XX века Лондон вообще передаст Вашингтону функции мирового жандарма и главного хищника. Резон в продаже тогда был, хотя с точки зрения нашего времени, да и истории в целом - это был глубоко ошибочный шаг.



"СП": Если представить себе фантастический вариант - распад США, заберем тогда? Ведь в противном случае заберут другие…



- Это все из области фантастики, разумеется. Для распада США надо предпринимать очень серьезные усилия. Сейчас пока надо думать, как нанести Западу сокрушительный удар победой на Украине. Что для нас должно стать просто имманентной целью. Запад сам признает, что это ударит по его гегемонии в мире. Тогда, может, и про Аляску стоит напомнить.



- Дискуссии о возвращении Аляски на данном этапе звучат забавно, но сам факт их возникновения симптоматичен, - уверен доцент Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман.



- Это свидетельствует о росте русофобии в США. Западные журналисты сами сконструировали пугающий образ России - империи, которая буквально грезит расширением своих границ за счет утраченных когда-то территорий. Подобные разговоры и слухи косвенно говорят о том, что Запад наконец-то увидел в нашей стране сильного противника. Однако страхи американцев по поводу Аляски беспочвенны.



"СП": В договоре о продаже Аляски есть, к чему придраться…



- К любой операции по отчуждению или присоединению земель времен XIX столетия можно при желании придраться - была бы цель.



Вероятно, Россия может обнаружить на Аляске свое государственное имущество и обратиться в международные суды с иском о его возвращении или выплате компенсаций. Это станет симметричным ответом на попытки западных стран отнять замороженные активы РФ и передать их Украине.



"СП": Тогда у людей не спросили, хотят ли они лечь спать в России, а проснуться в США? А сегодня многие жители Аляски хотели бы проснуться в России? Аналогии с Крымом тут неуместны?



- С Крымом и Донбассом в данном случае параллели проводить не нужно. Там население практически полностью состоит из русских людей, которые ждали воссоединения со своей Родиной. На Аляске же проживает менее четырех тысяч русскоязычных американцев. Их реальное отношение к России пока оценить сложно.



"СП": По-вашему, есть ли хоть какой-то вариант возврата Аляски? И нужна ли она нам? Ведь согласно исторической версии, ее продали потому, что просто не могли тянуть…



- Аляска, возможно, была бы не лишней. Прежде всего, с военной точки зрения. Для ее возвращения нужна самая малость - ликвидация блока НАТО и распад Соединенных Штатов. Если ближайшие выборы президента Америки завершатся гражданской войной (что вполне вероятно), то выход Аляски уже не будет казаться чем-то совершенно невероятным.