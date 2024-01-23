Золото победило доллар, - Анастасия Башкатова

07:40 24.01.2024

23.01.2024



Российская инфляция съела даже валютные накопления

Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



Инвестиции в золото превзошли ожидания.

Вложения в наличную иностранную валюту на протяжении последних пяти лет не смогли компенсировать инфляционные потери россиян. А абсолютным лидером, победившим инфляцию, стало золото. Это показало исследование, проведенное Ассоциацией российских банков (АРБ). Опрошенные "НГ" финансовые аналитики в основном тоже отдали свои голоса за золото. Но не только. Хотя было сделано и немало оговорок о том, что в моменте котировки могут как взлетать до баснословных значений, так и катастрофически обваливаться, и частным инвесторам стоит об этом помнить.



Специалисты АРБ проанализировали ключевые индикаторы финансового рынка за пять лет и выявили лидеров доходности с учетом такого критерия, как способность компенсировать инфляцию.



В ходе исследования анализировались официальные данные по курсам доллара и евро, также в расчеты включались стоимость золота, индексы Мосбиржи и РТС. Учитывались изменения стоимости жилья в рублях, долларах и евро – в этом случае эксперты опирались на методику портала "Индикаторы рынка недвижимости" (IRN). Кроме того, они брали максимальную ставку по вкладам на начало и конец года и выводили ее среднее значение. И все это сопоставлялось с официальными показателями инфляции.



О выгодности вложений эксперты судили по средней доходности каждого финансового инструмента в рамках пятилетки: 2019–2023 годов. Брался усредненный показатель (рост в среднем в год), а не накопленное совокупно за все пять лет значение.



Средняя инфляция в рамках пятилетки составила 7,1%, "фактически она близка к средней ставке по вкладам в рублях", сообщили специалисты. Они назвали положительным фактором то, что "банковские депозиты "отбивают" инфляцию". "Правда, у нас есть сомнения в корректности официальных показателей уровня инфляции для оценки инвестиционных продуктов – на наш взгляд, она выше, но мы используем официальные данные", – пояснил председатель правления АРБ Олег Скворцов.



Если же посмотреть на индикаторы, которые "победили" инфляцию, то получается любопытная картина: вложения в иностранную валюту имеют меньшую доходность, а абсолютным лидером стало золото. Так, золото показало доходность, как сообщается, около 17% в среднем в год.



Хотя авторы исследования предупредили: нужно делать поправку на то, что речь идет про биржевую цену, и конкретная стоимость для реального инвестора может быть ниже при продаже и выше при покупке.



На втором месте оказался индекс Мосбиржи со средним показателем роста на уровне 11%. "Фактически он более чем в два раза превышает индекс РТС, который номинирован в долларах", – добавили в ассоциации.



И эксперты вновь призвали потенциальных инвесторов обращать внимание на значительные колебания, которые фиксируются на рынке. "Например, индекс Мосбиржи в 2022 году упал на 42%, а в 2023 году поднялся на 44%. Это, конечно, огромная волатильность", – пояснил Скворцов. Более того, он подчеркнул, АРБ не дает рекомендаций, а только оценивает статистические данные.



А что же с иностранной валютой? Как следует из исследования, если брать последние пять лет, то средняя доходность вложений в доллар и евро составила с учетом курсов валют скромные 6% и 7% соответственно.



Опрошенные "НГ" финансовые аналитики в основном подтвердили тезис о выгодности золота, а также рассказали о других вариантах относительно эффективных вложений.



"Золото показало наибольшую доходность и защитило не только от отечественной инфляции, но и мировой. Это хороший инструмент для долгосрочных инвестиций", – считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Один из наших основных фаворитов в этом году – золото, – сообщила ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. – Ожидаем роста в этом году до 2200 долл. за тройскую унцию. И, возможно, даже выше, если Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки уже летом, и это приведет к ослаблению доллара".



Опрошенные аналитики тоже особо указывают, что в моменте золото может не только взлетать до максимальных отметок, но и падать или замирать на месте. Более того, как отметила Рокотянская, правила игры теперь сильно изменились: "То, что работало прошлые 5–10 лет, теперь работать перестало". "Например, валютная диверсификация портфеля теперь усложнена санкционными рисками. Приходится искать альтернативу некогда популярным вложениям в иностранные акции или валютные вклады: кто-то покупает наличные, кто-то предпочитает замещающие и юаневые бонды", – перечислила она. По оценкам Рокотянской, также уместный выбор в этом году – акции российских компаний.



Старший инвестиционный консультант компании "Финам" Тимур Нигматуллин указал на хорошие перспективы вложений в облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН).



Еще одним фаворитом Мильчакова назвала рублевые вклады в российских банках. "Положить деньги на вклад или накопительный счет в высоконадежный банк под 15–17% годовых сегодня вполне реально. До конца третьего квартала 2024-го мы не ожидаем снижения ключевой ставки Центробанка, а также снижения, по крайней мере существенного, процентов по кредитам и вкладам", – пояснила эксперт.



Но не все финансовые инструменты пользуются среди экспертов безоговорочной симпатией. Например, как считает партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Денис Тарадов, "в текущих условиях нет защитных инструментов". Те же банки, по его словам, "открывают вклады по высоким ставкам на короткие сроки: 3–9 месяцев". Инфляция в зонах доллара и евро достигает 5–8%, что соответствует доходности этих валют. А золото, как он уточнил, "уже значительно выросло, и перспективы дальнейшего роста не очевидны".



Также часть экспертов призвали анализировать не среднюю доходность разных финансовых инструментов, а накопленную за определенный период. Из-за эффекта реинвестирования, сложных процентов лучше брать накопленный итог, считает Нигматуллин.



В этом случае, судя по расчетам, проведенным с исходными данными из исследования АРБ, получается, что золото совокупно за пять лет подорожало вдвое: примерно на 107%; правда, уточним, если брать не данные из исследования, а биржевые сводки с января 2019-го по январь 2024-го, тогда рост стоимости золота составил около 60%. Как бы то ни было, доллар по отношению к рублю подорожал совокупно за пять лет примерно на треть. А накопленная за пятилетку инфляция при этом достигла 41%.



Эксперты выявляют и другие тонкости. "Немало факторов говорит о высоком риске кризиса на фондовом рынке США, но они уже не столь существенные, как в 2020 и 2021 годах. Поэтому не вижу смысла пока держать большую часть в золоте, – говорит управляющий стратегией Abtrust компании "Риком-Траст" Алексей Бачеров. – Также я не жду, что мы увидим какие-нибудь драматичные изменения курса рубля, в условиях которых золото рассматривается как квазидолларовый актив".



"Проведенное исследование представляет интерес, но скорее как средняя температура по больнице", – делает вывод доцент департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Юлия Косенкова. А на реальные доходы оказывает существенное влияние, например, такой фактор, как налогообложение. И странно было бы о нем не сказать, если мы оцениваем предыдущие пять лет.



"До внесения изменений в Налоговый кодекс в марте 2022-го физическое лицо при приобретении драгоценного металла в слитке с выдачей из хранилища на руки уплачивало в составе цены 20% налога на добавленную стоимость (НДС), а при обратной реализации банку НДС в цену не входил. Следовательно, для физического лица инвестирование в драгоценные металлы было не столь выгодно: доходность приходилось корректировать на сумму уплачиваемого НДС", – напомнила Косенкова.



Альтернатива же в виде приобретения драгоценного металла с зачислением на обезличенный металлический счет сопровождалась рисками, "так как на этот вид вложений не распространяется страхование вкладов", уточнила она.

"Прорыв" случился только в 2022 году: было принято решение освободить от НДС реализацию банками драгоценных металлов с выдачей из хранилища, продолжила Косенкова. И уже это привело к взрывному росту популярности таких инвестиций.