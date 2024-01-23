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Золото победило доллар, - Анастасия Башкатова
07:40 24.01.2024

23.01.2024

Российская инфляция съела даже валютные накопления
Анастасия Башкатова
Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"

Инвестиции в золото превзошли ожидания.
Вложения в наличную иностранную валюту на протяжении последних пяти лет не смогли компенсировать инфляционные потери россиян. А абсолютным лидером, победившим инфляцию, стало золото. Это показало исследование, проведенное Ассоциацией российских банков (АРБ). Опрошенные "НГ" финансовые аналитики в основном тоже отдали свои голоса за золото. Но не только. Хотя было сделано и немало оговорок о том, что в моменте котировки могут как взлетать до баснословных значений, так и катастрофически обваливаться, и частным инвесторам стоит об этом помнить.

Специалисты АРБ проанализировали ключевые индикаторы финансового рынка за пять лет и выявили лидеров доходности с учетом такого критерия, как способность компенсировать инфляцию.

В ходе исследования анализировались официальные данные по курсам доллара и евро, также в расчеты включались стоимость золота, индексы Мосбиржи и РТС. Учитывались изменения стоимости жилья в рублях, долларах и евро – в этом случае эксперты опирались на методику портала "Индикаторы рынка недвижимости" (IRN). Кроме того, они брали максимальную ставку по вкладам на начало и конец года и выводили ее среднее значение. И все это сопоставлялось с официальными показателями инфляции.

О выгодности вложений эксперты судили по средней доходности каждого финансового инструмента в рамках пятилетки: 2019–2023 годов. Брался усредненный показатель (рост в среднем в год), а не накопленное совокупно за все пять лет значение.

Средняя инфляция в рамках пятилетки составила 7,1%, "фактически она близка к средней ставке по вкладам в рублях", сообщили специалисты. Они назвали положительным фактором то, что "банковские депозиты "отбивают" инфляцию". "Правда, у нас есть сомнения в корректности официальных показателей уровня инфляции для оценки инвестиционных продуктов – на наш взгляд, она выше, но мы используем официальные данные", – пояснил председатель правления АРБ Олег Скворцов.

Если же посмотреть на индикаторы, которые "победили" инфляцию, то получается любопытная картина: вложения в иностранную валюту имеют меньшую доходность, а абсолютным лидером стало золото. Так, золото показало доходность, как сообщается, около 17% в среднем в год.

Хотя авторы исследования предупредили: нужно делать поправку на то, что речь идет про биржевую цену, и конкретная стоимость для реального инвестора может быть ниже при продаже и выше при покупке.

На втором месте оказался индекс Мосбиржи со средним показателем роста на уровне 11%. "Фактически он более чем в два раза превышает индекс РТС, который номинирован в долларах", – добавили в ассоциации.

И эксперты вновь призвали потенциальных инвесторов обращать внимание на значительные колебания, которые фиксируются на рынке. "Например, индекс Мосбиржи в 2022 году упал на 42%, а в 2023 году поднялся на 44%. Это, конечно, огромная волатильность", – пояснил Скворцов. Более того, он подчеркнул, АРБ не дает рекомендаций, а только оценивает статистические данные.

А что же с иностранной валютой? Как следует из исследования, если брать последние пять лет, то средняя доходность вложений в доллар и евро составила с учетом курсов валют скромные 6% и 7% соответственно.

Опрошенные "НГ" финансовые аналитики в основном подтвердили тезис о выгодности золота, а также рассказали о других вариантах относительно эффективных вложений.

"Золото показало наибольшую доходность и защитило не только от отечественной инфляции, но и мировой. Это хороший инструмент для долгосрочных инвестиций", – считает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. "Один из наших основных фаворитов в этом году – золото, – сообщила ведущий аналитик компании Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. – Ожидаем роста в этом году до 2200 долл. за тройскую унцию. И, возможно, даже выше, если Федеральная резервная система США начнет снижать процентные ставки уже летом, и это приведет к ослаблению доллара".

Опрошенные аналитики тоже особо указывают, что в моменте золото может не только взлетать до максимальных отметок, но и падать или замирать на месте. Более того, как отметила Рокотянская, правила игры теперь сильно изменились: "То, что работало прошлые 5–10 лет, теперь работать перестало". "Например, валютная диверсификация портфеля теперь усложнена санкционными рисками. Приходится искать альтернативу некогда популярным вложениям в иностранные акции или валютные вклады: кто-то покупает наличные, кто-то предпочитает замещающие и юаневые бонды", – перечислила она. По оценкам Рокотянской, также уместный выбор в этом году – акции российских компаний.

Старший инвестиционный консультант компании "Финам" Тимур Нигматуллин указал на хорошие перспективы вложений в облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции (ОФЗ-ИН).

Еще одним фаворитом Мильчакова назвала рублевые вклады в российских банках. "Положить деньги на вклад или накопительный счет в высоконадежный банк под 15–17% годовых сегодня вполне реально. До конца третьего квартала 2024-го мы не ожидаем снижения ключевой ставки Центробанка, а также снижения, по крайней мере существенного, процентов по кредитам и вкладам", – пояснила эксперт.

Но не все финансовые инструменты пользуются среди экспертов безоговорочной симпатией. Например, как считает партнер аудиторско-консалтинговой группы "Юникон" Денис Тарадов, "в текущих условиях нет защитных инструментов". Те же банки, по его словам, "открывают вклады по высоким ставкам на короткие сроки: 3–9 месяцев". Инфляция в зонах доллара и евро достигает 5–8%, что соответствует доходности этих валют. А золото, как он уточнил, "уже значительно выросло, и перспективы дальнейшего роста не очевидны".

Также часть экспертов призвали анализировать не среднюю доходность разных финансовых инструментов, а накопленную за определенный период. Из-за эффекта реинвестирования, сложных процентов лучше брать накопленный итог, считает Нигматуллин.

В этом случае, судя по расчетам, проведенным с исходными данными из исследования АРБ, получается, что золото совокупно за пять лет подорожало вдвое: примерно на 107%; правда, уточним, если брать не данные из исследования, а биржевые сводки с января 2019-го по январь 2024-го, тогда рост стоимости золота составил около 60%. Как бы то ни было, доллар по отношению к рублю подорожал совокупно за пять лет примерно на треть. А накопленная за пятилетку инфляция при этом достигла 41%.

Эксперты выявляют и другие тонкости. "Немало факторов говорит о высоком риске кризиса на фондовом рынке США, но они уже не столь существенные, как в 2020 и 2021 годах. Поэтому не вижу смысла пока держать большую часть в золоте, – говорит управляющий стратегией Abtrust компании "Риком-Траст" Алексей Бачеров. – Также я не жду, что мы увидим какие-нибудь драматичные изменения курса рубля, в условиях которых золото рассматривается как квазидолларовый актив".

"Проведенное исследование представляет интерес, но скорее как средняя температура по больнице", – делает вывод доцент департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета Юлия Косенкова. А на реальные доходы оказывает существенное влияние, например, такой фактор, как налогообложение. И странно было бы о нем не сказать, если мы оцениваем предыдущие пять лет.

"До внесения изменений в Налоговый кодекс в марте 2022-го физическое лицо при приобретении драгоценного металла в слитке с выдачей из хранилища на руки уплачивало в составе цены 20% налога на добавленную стоимость (НДС), а при обратной реализации банку НДС в цену не входил. Следовательно, для физического лица инвестирование в драгоценные металлы было не столь выгодно: доходность приходилось корректировать на сумму уплачиваемого НДС", – напомнила Косенкова.

Альтернатива же в виде приобретения драгоценного металла с зачислением на обезличенный металлический счет сопровождалась рисками, "так как на этот вид вложений не распространяется страхование вкладов", уточнила она.
"Прорыв" случился только в 2022 году: было принято решение освободить от НДС реализацию банками драгоценных металлов с выдачей из хранилища, продолжила Косенкова. И уже это привело к взрывному росту популярности таких инвестиций.

Источник - НГ
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