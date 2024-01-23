"Хамас" отверг предложение Израиля о двухмесячном перемирии, - Эльнар Байназаров

07:43 24.01.2024

Израиль готов притушить огонь

Однако "Хамас" отверг соглашение о двухмесячном перемирии

Израиль предложил палестинскому движению "Хамас" двухмесячную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение всех остающихся в Газе заложников. Об этом сообщило со ссылкой на источники издание Axios. По данным СМИ, Израиль даже готов пойти на то, чтобы анклав покинули высокопоставленные члены "Хамаса". Представители радикального движения отвергли израильский план - как двумя днями ранее отверг палестинское предложение о перемирии премьер Биньямин Нетаньяху.



Израиль предлагает

Израиль через катарских и египетских посредников передал "Хамасу" предложение прекратить боевые действия на два месяца и провести обмен пленными. Такую информацию обнародовало издание Axios со ссылкой на неназванного египетского чиновника. Позже агентство AP сообщило, что палестинское движение отвергло предложение Израиля.



Однако сам факт, что в израильском руководстве выступили с такой инициативой, говорит о том, что обе стороны заинтересованы в прекращении огня и ведут переговоры - пусть опосредованно, через Катар и Египет, но ведут.



Кроме того, израильское предложение удивляет длительностью перемирия: пауза на два месяца стала бы самым длительным периодом прекращения огня с начала войны 7 октября. Предыдущее перемирие продержалось всего неделю - с 24 по 30 ноября. 29 декабря Египет и Катар предложили сторонам согласиться прекратить огонь на 20 дней, отмечал телеканал Al Hadath. Однако это предложение не нашло поддержки в Израиле.



При этом источники Axios уточняют: двухмесячная пауза не означала бы, что еврейское государство готово завершить военную кампанию против палестинского движения. Речь шла лишь о временной приостановке боевых действий.



Также, согласно мирному предложению Израиля, его военные покинули бы некоторые основные населенные пункты Газы и разрешили бы постепенное возвращение палестинского гражданского населения в город Газа и на север сектора.



Заложники в центре внимания

Ключевой вопрос в ходе переговоров - возвращение заложников. Как пишет издание Axios со ссылкой на источники в Израиле, еврейское государство предлагает такую схему: "Хамас" возвращает всех израильских заложников, удерживаемых в Газе (130 человек),- в ответ израильтяне выпускают из тюрем палестинцев.



На первом этапе предполагается обоюдное освобождение женщин и мужчин старше 60 лет и заложников, находящихся в критическом состоянии. Следующие этапы предполагают освобождение женщин-солдат, а также мужчин-некомбатантов в возрасте до 60 лет.



На последнем этапе - освобождение задержанных израильских солдат и передача тел погибших заложников.



В ответ Израиль готов освободить "неопределенное количество" палестинцев из своих тюрем, но при этом явно дал понять, что не согласится выпустить все 6 тыс. палестинских заключенных.



Вопрос возвращения заложников стал главным в израильской повестке. Родственники пленных, удерживаемых "Хамасом" в Газе, на прошлой неделе возглавили многотысячные марши в Тель-Авиве и Хайфе против продолжения военной кампании. А 22 января порядка 20 родственников заложников ворвались в здание Кнессета в Иерусалиме, требуя, чтобы правительство Израиля сделало больше для возвращения их близких.



Детонатором, вызвавшим возмущение у семей пленных, стала воскресная речь Биньямина Нетаньяху. 21 января политик отверг мирную инициативу "Хамаса", который предлагал завершить войну и договориться об освобождении пленных.



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"Я категорически отвергаю условия капитуляции перед монстрами "Хамаса",- заявил израильский премьер.- Если мы согласимся с этим (предложением.- "Ъ"), то не сможем гарантировать безопасность наших граждан. Мы не сможем безопасно доставить эвакуированных домой, и следующее 7 октября (то есть масштабное нападение террористов на Израиль.- "Ъ") станет лишь вопросом времени". В ответ в "Хамасе" заявили: отказ израильского руководства прекратить военное наступление в Газе означает, что "шансов на возвращение пленников нет".



Напомним, что во время последнего перемирия в ноябре в общей сложности 110 израильтян и других граждан были освобождены в обмен на 240 палестинских женщин и подростков, содержавшихся в израильских тюрьмах. Растет давление и со стороны семей убитых в Газе израильских военных. 23 января во время боев в Хан-Юнисе на юге сектора от взрыва погиб 21 солдат Армии обороны Израиля. Это стало самой большой единовременной потерей израильских сил с начала войны с "Хамасом". В результате взрыва число израильских солдат, убитых в Газе с начала операций там, достигло 219 человек.



"Хамас" - на выход

Источники CNN приводят другие подробности мирного предложения Израиля. Якобы руководство израильских спецслужб в рамках сделки предлагает разрешить высокопоставленным представителям "Хамаса" покинуть Газу.



Палестинский министр рассказал "Ъ" о позиции его правительства относительно урегулирования конфликта

Палестинский министр рассказал "Ъ" о позиции его правительства относительно урегулирования конфликта

По данным телеканала, директор израильской разведки, "Моссада", Дэвид Барни как минимум дважды встречался с директором ЦРУ Уильямом Бернсом и премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани для обсуждения будущего перемирия с "Хамасом". Главным пунктом переговоров были прекращение огня, освобождение заложников и будущее Газы.



Среди прочего прозвучало и неожиданное предложение о гарантиях того, что члены "Хамаса" смогут покинуть осажденный сектор. С начала военной операции в Газе Израиль так и не смог захватить или убить кого-либо из верхушки палестинской группировки в анклаве. Крупнейшей "добычей" стало убийство в Бейруте одного из лидеров политбюро Салеха аль-Арури.



CNN приводит оценки израильских спецслужб: после почти четырех месяцев боев в секторе нетронутыми остались 70% боевых сил "Хамаса". При этом большинство высокопоставленных членов политбюро палестинского движения проживают в Катаре и Ливане, а не в Газе.



В ноябре премьер Нетаньяху заявил, что "дал указание "Моссаду" действовать против глав "Хамаса", где бы они ни находились". А глава израильского агентства внутренней безопасности Ронен Бар пообещал "ликвидировать "Хамас" во всем мире, даже если на это уйдут годы".



Почему позиция Израиля по будущему Палестины вызывает недовольство ЕС

Предложение "отпустить" хотя бы младших членов движения "Хамас" из Газы вряд ли будет согласовано израильским правительством военного времени и уж точно будет встречено в штыки ультраправыми политиками. А это потенциально грозит Биньямину Нетаньяху развалом правящей коалиции.



Как заявил "Ъ" эксперт по Ближнему Востоку Сергей Мелконян, красные линии Израиля на переговорах - это возвращение "Хамаса" к власти в секторе Газа. На это господин Нетаньяху точно не согласится. Но если обострится ситуация с безопасностью на севере, где продолжаются атаки со стороны ливанского шиитского движения "Хезболла", а также если международные союзники Израиля (в частности, США) продолжат давление, то господин Нетаньяху может пойти на уступки. Одним из таких компромиссов и видится израильское предложение о двухмесячном перемирии.



Эльнар Байназаров

23.01.2024,