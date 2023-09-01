Нагорный Карабах сдан. . Арцаха больше нет.. Впереди - Зангезур, - Модест Колеров

07:56 24.01.2024

НАГОРНЫЙ КАРАБАХ СДАН. ВПЕРЕДИ - ЗАНГЕЗУР

Модест Колеров

23 января 2024

Арцаха больше нет.



Армянский Нагорный Карабах как непризнанное государство отделился от Советского Азербайджана и появился на свет в самом конце СССР, когда прежние внутренние границы СССР стали быстро превращаться в межгосударственные, а создание новых государств на развалинах СССР сопровождалось взаимными этническими чистками, войнами и военными преступлениями. "Комитет Карабах" из числа активистов армянской национальной интеллигенции, боровшийся за присоединение Нагорного Карабаха к Армении, фактически пришел к власти в Армении. Но не сделал ничего официального в его пользу: не признал его независимость от Азербайджана и не присоединил его к Армении. Только вступил в прокси-войну на стороне Карабаха всеми наличными военно-политическими силами Армении.



Уже в 1997 году бывший лидер "Комитета Карабах", а затем – президент Армении Левон Тер-Петросян выступил с политическим манифестом о том, что у Карабаха нет перспективы независимости и что Ереван должен согласиться с максимально возможной автономией Карабаха в составе Азербайджана. Армянское общество, испытавшее крупнейший социально-экономический кризис из-за войны в Карабахе, холод, голод, нищету, массовую эмиграцию из Армении, радикально отвернулось от Тер-Петросяна и привело к высшей власти в стране выходцев из Карабаха Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. С тех пор Карабах фактически стал протекторатом, неформальной частью Армении. Бесконечные переговоры Армении и Азербайджана не привели ни к какому результату, поскольку позиции стороны были радикально противоположны.



Будьте в курсе: Серж Саргсян вменил Николу Пашиняну "карабахский гамбит"



Тем временем свое восхождение к власти в Армении (на финальном этапе - при поддержке Сержа Саргсяна) начал оппозиционер Никол Пашинян, никогда не скрывавший своего равнодушия к судьбе Нагорного Карабаха. Дальнейшее более чем известно: Серж Саргсян уступил свою власть Пашиняну. От войны к войне вовлеченность Армении в судьбу Карабаха сокращалась, общественная поддержка его падала, пока наконец в конце 2023 года Азербайджан полностью не вернул себе территорию Нагорного Карабаха, а армянское население его ушло.

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Ранее на ИА REX: Более 100 тыс. армян покинули Карабах, его населили 2,3 тыс. азербайджанцев



История армянского Нагорного Карабаха закончена. Сотни тысяч беженцев, жертв войны и десятки тысяч убитых азербайджанцев и армян – вот главный итог этой истории в 1988-2023 годы.



Россия пыталась играть свою роль в урегулировании этого конфликта. Тщетно. Пытались конкурировать и сотрудничать с ней в посредничестве США и Франция, затем ЕС, - тщетно. Баку решил эту проблему силой и теперь среди его главных внешних стратегических целей – область Зангезур (Сюник) на территории Армении, которая разделяет собственно Азербайджан и его отдаленную часть – Нахичевань. По обстоятельствам времени Нахичевань все последние 30 с лишним лет существует как полунезависимый эксклав, фактический протекторат Турции. Возвращение Нахичевани под полный контроль Баку – ныне новая высшая цель. Армения Пашиняна не сможет остановить Азербайджан на этом пути: немногочисленное армянское население Сюника уйдет, азербайджанский коридор сквозь него – войдет и останется навсегда, даже без формального нарушения территориальной целостности Армении.