США подстрекают мир к войне с Россией, - Драголюб Боснич

08:05 24.01.2024

НАТО хочет, чтобы Третья мировая война предотвратила надвигающееся поражение Украины

infoBRICS: НАТО готовит Европу к полномасштабной войне с Россией



США подстрекают мир к войне с Россией, утверждая, что она может начаться в любой момент, пишет infoBRICS. По мнению автора статьи, Штаты понимают, что не в состоянии противостоять евразийскому гиганту, поэтому разжигают русофобию везде, где только могут.



Длившаяся почти полвека [первая] холодная война подвела мир к краю новой пропасти, в сравнении с которой Вторая мировая может показаться бескровной стычкой. И хотя Россия не начинала холодную войну, она ее закончила, чтобы предотвратить полное уничтожение мира. Москва добровольно прекратила действие Варшавского договора и существование Советского Союза, отказавшись от огромной власти, – беспрецедентный шаг, который не делала ни одна другая сверхдержава в истории. И что об этом подумал политический Запад? Он посчитал это признаком "слабости". "Воинственный полюс власти" под руководством США не только провозгласил победу в идеологической борьбе (Москва отказалась от коммунизма), но и захотел полного поражения России и ее народа. Соединенные Штаты, их вассалы и сателлиты уже более 30 лет делают все для достижения этой цели. Самый агрессивный военный альянс в мире расширился примерно на тысячу километров на восток.



Следует отметить, что это было сделано вопреки четким обещаниям "не приближаться к границе России ни на дюйм". Даже многие западные политики и эксперты выразили обеспокоенность и выступили против расширения НАТО на восток, предупреждая, что это неизбежно вынудит Москву ответить. Но именно этого и добивался политический Запад, о чем свидетельствуют разоблачения WikiLeaks. Откуда мы знаем, что это правда? Что ж, его основателя Джулиана Ассанжа постигла ужасная участь за публикацию секретных материалов. И все же, несмотря на то что это перестало быть секретом, НАТО полна решимости продолжать эскалацию своей агрессии. В частности, 18 января, глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что воинственный талассократический альянс должен подготовиться к полномасштабной к войне с Россией и что люди в Европе должны сделать то же самое.



Роб Бауэр – один из высокопоставленных чиновников НАТО, так что к его заявлению следует отнестись крайне серьезно. Хотя, по его оценкам, конфликт с Россией произойдет в ближайшие два десятилетия, шаги, предпринимаемые "воинственным альянсом", указывают на то, что это может случиться в любой момент. Западные правительства должны начать готовиться к войне с Россией, в том числе обучая гражданское население тому, как действовать, когда она начнется. Об этом он заявил после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.



"Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы готовимся к конфликту с Россией. [...] Но дискуссия гораздо шире. Это и промышленная база, и также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль. Все начинается с этого. Осознание того, что не все можно запланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет", – сказал Бауэр.



Помимо того, что все в Европе должны быть готовы к войне с ядерной сверхдержавой, Бауэр привел пример Швеции, которая де-факто является членом НАТО уже несколько десятилетий. Он похвалил Стокгольм за соблюдение абсурдных и помпезно анонсированных мер в связи с мифическим "российским вторжением", событием, которое фактически превосходит любую реальную возможность. При этом Швеции необходимо как-то оправдать свое непопулярное членство в НАТО, поэтому она устраивает эту смехотворную "демонстрацию силы".



"Нам нужно быть более готовыми по всем пунктам. Нужна система, позволяющая находить больше людей, если дело дойдет до войны, независимо от того, начнется она или нет. Затем можно говорить о мобилизации, резервистах или призыве. Нужно иметь возможность опираться на промышленную базу, способную производить оружие и боеприпасы достаточно быстро, чтобы продолжать конфликт, если вы в нем участвуете", – сказал он.



На следующей неделе (31 января) начнутся масштабные военные учения НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник-2024"). В них примут участие около 90 тысяч военнослужащих, что сделает их крупнейшими военными учениями НАТО с момента окончания (первой) холодной войны. "Воинственный альянс" официально возобновил конфликт с Москвой в 2022 году, когда та была вынуждена дать ему отпор на Украине.Соединенные Штаты приложили руку к многочисленным проектам по дестабилизации Советского Союза и его союзников. НАТО – это лишь инструмент для продолжения американской стратегии так называемого полного доминирования. То же самое относится и к Евросоюзу, который беспрекословно следует американским интересам. Для достижения своих стратегических целей Вашингтон готов поддерживать все виды экстремистских идеологий и отдельных лиц.



Соединенные Штаты в попытке победить Россию продемонстрировали готовность использовать запрещенное оружие, такое как биологическое, в том числе смертельные патогены и ИИ. Последнее особенно важно, поскольку молодые американцы не заинтересованы в военной службе, тем более что "воинственная талассократия" придерживается экстремистской ультралиберальной идеологии, которая отталкивает любого хотя бы отдаленно здравомыслящего человека. Упадок Америки неизбежен. Поэтому американские политические элиты толкают весь мир в пропасть, из которой, скорее всего, ему никогда не выбраться. Практически одновременная агрессия Вашингтона против нескольких глобальных и региональных держав делает невозможным предотвращение такого ужасного сценария. Мир на грани сырьевого кризиса, который, по словам Бауэра, можно интерпретировать как тотальную подготовку к войне. Это важный пункт в глобальной стратегии Америки.



Действия США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке также указывают на то, что мишенью станут и другие страны, включая Китай, Иран и Венесуэлу. Однако именно Россия с ее непревзойденным стратегическим арсеналом, современным гиперзвуковым оружием, а также возрождающейся военной мощью является главным соперником НАТО. Не имея возможности напрямую бороться с Москвой, "воинственный альянс" во главе с Соединенными Штатами использует "прокси" и создает новых для реализации своей так называемой стратегии сдерживания Кремля. Это включает в себя реактивацию старых членов его геополитического (и все более идеологического) предшественника времен Второй мировой войны. Политический Запад прекрасно понимает, что не может противостоять евразийскому гиганту, и поэтому разжигает русофобию везде, где только может, чтобы создать врагов на российских границах.Поджигателям войны в Вашингтоне не важно, что это будет иметь разрушительные последствия для Европы.



Драголюб Боснич



infoBRICS

Китай

24 января 2024