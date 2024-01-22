КазПарламент принял закон о запрете вейпов

10:30 24.01.2024

В Мажилисе приняли законопроект по запрету вейпов



Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 24 января приняли законопроект по вопросам здравоохранения, сообщает Zakon.kz. Одна из поправок – полный запрет вейпов в стране.

Законопроект разработали по поручению президента. Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова отметила, что парламентарии в ходе обсуждения внесли поправки и уточняющие нормы.



"В законопроекте предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов)".

Гульдара Нурумова

Также в законопроекте есть нормы по усилению социальных гарантий медработников:



предоставление приоритетного права для детей медицинских работников при распределении мест в детские дошкольные организации;

зачисление детей медицинских работников, погибших или которым установлена инвалидность в результате исполнения служебных обязанностей, в высшие учебные заведения вне конкурса с получением государственного образовательного гранта;

предоставление права на прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочки от призыва на воинскую службу.

Кроме того, для стимулирования медицинских кадров и сокращения их дефицита приняты нормы по осуществлению единовременной денежной выплаты в размере 100 минимальных заработных плат для медицинских работников, прибывающих на работу в село.



"Регламентирован порядок проведения уполномоченными органами анализа фактов наступления страховых случаев, с дальнейшим принятием мер по изменению стандартов оказания медицинской помощи, совершенствованию образовательных программ подготовки и переподготовки медицинских работников".

Гульдара Нурумова

По поручению президента в целях повышения статуса медработников победителям республиканского конкурса присваивается звание "Лучший в профессии" с единовременной выплатой 500 МРП. За достижения и особые заслуги в развитии здравоохранения предусмотрено почетное звание "Заслуженный врач Республики Казахстан" с единовременной выплатой 1000 МРП.



Документ вносит поправки и в деятельность военных медицинских работников. Также исключает обязательное применение клинических протоколов при оказании медицинской помощи.



Кроме того, по словам Нурумовой, усовершенствован механизм обязательного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. В частности, предусмотрены нормы:



уплата страховых взносов в страховые организации будет осуществляться только субъектами здравоохранения за счет увеличения тарифов на оказание медицинских услуг;

определен порядок рассмотрения обращений пациентов по вопросам оказания медицинской деятельности;

предусмотрены нормы по проведению независимой экспертизы, заключение которой будет применяться исключительно для подтверждения факта наступления страхового случая;

конкретизированы размеры страховых выплат при подтверждении факта наступления страхового случая, их размер будет зависеть от степени причинения вреда жизни и здоровью пациента.

Но все же самая спорная норма касается именно запрета вейпов. Дискуссии о запрете вейпов длились в Казахстане целый год.



Жадра Жулмухаметова