Под Белгородом упал на землю российский Ил-76, перевозивший на обмен 65 пленных бандеровцев

13:06 24.01.2024

Потерпевший крушение под Белгородом Ил-76 перевозил пленных бойцов ВСУ

Минобороны: на борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, их везли на обмен

Минобороны России подтвердило крушение военного транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. В ведомстве указали, что на борту упавшего самолета были 65 пленных бойцов ВСУ, которых везли на обмен. На место падения отправлена комиссия ВКС РФ для установления причин катастрофы.



"24 января около 11:00 мск при выполнении планового полета потерпел крушение самолет Ил-76 в Белгородской области. На борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, перевозимых в Белгородскую область для обмена, 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих", - сказали в Минобороны РФ.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о "происшествии в Корочанском районе". Он указал, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Губернатор обещал сообщить подробности позднее. Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.