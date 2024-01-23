Песков полон оптимизма. Якуто-таджикский погром не состоялся

14:21 24.01.2024

Песков о протестах в Якутии: у общества иммунитет к провокациям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал акции протеста, которые начались в Якутии после убийства уроженцем Таджикистана местного жителя. Он положительно ответил на вопрос журналиста, сформировался ли у россиян "иммунитет к таким провокациям".



"Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, правоохранительные органы четко выполняют свои функции",- сказал господин Песков во время пресс-колла.



После убийства местного жителя в Якутске прошли акции протестов. Некоторых участников акции доставили в полицейский участок. МВД Якутии призывало население не поддаваться на провокации в социальных сетях и не выходить на протесты. Глава Якутии Айсен Николаев тоже советовал жителям не участвовать в протестных акциях. Обвиняемый в убийстве местного жителя арестован.