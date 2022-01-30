Душанбе. Огромные жилые комплексы и крохотные детские площадки. Так и должно быть?

14:24 24.01.2024 Огромные жилые комплексы и крохотные детские площадки в Душанбе. Так и должно быть?



Детские площадки – больная тема для душанбинцев. В некоторых новостройках они есть, но размер их, учитывая, сколько в современных домах квартир, слишком мал, где-то их нет вообще. Эта проблема беспокоит жителей уже несколько лет.







Даже власти отмечали, что качество работ некоторых строительных компаний оставляет желать лучшего. Так в январе 2022 года на заседании в городской мэрии Рустам Эмомали заявил, что "компании не соблюдают нормы жилищного строительства" и в ряде случаев возводят больше этажей, чем в утвержденном проекте.



"Работу жилищных приемных комиссий необходимо улучшить по всем параметрам, так как большинство жилых домов принимаются без соответствующей инфраструктуры - без тротуаров и детских площадок, без пандусов для лиц с ограниченными возможностями и парковок. В некоторых случаях жилые дома строятся чуть ли не у дороги, без соблюдения установленных норм строительства и вплотную друг к другу", - цитирует его "Радио Озоди".



Что и говорить – детские площадки не были учтены даже в Генплане города. Об этом в 2022 году говорил глава Комитета по архитектуре и строительству страны Махмадсаид Зувайдзода.



"Азия-Плюс" прошлась по некоторым дворам в центре столицы, чтобы узнать, какова ситуация сегодня. Все эти дома были построены относительно не так давно.



Некоторые застройщики действительно соблюдают хотя бы правило о резиновом плиточном покрытии, которое снижает риск получения травм, синяков и сильных ушибов.



Рядом с некоторыми даже есть футбольное поле, где могут играть подростки.



Некоторые правил не соблюдают. Оборудование установлено прямо на каменной плитке, что согласно ГОСТам и СНиП (строительные нормы и правила) неправильно, ведь в этом случае риск травм при падении гораздо выше.



В некоторых домах вообще не предусмотрены детские площадки. Зато сколько мест для машин…



Но есть в городе и площадки, которые обустроены очень хорошо: покрытие – либо искусственная трава, либо резиновое, выбора, на чем покататься у детей достаточно, и все же, размеры площадок редко соответствуют количеству детей, проживающих в высотных домах.



"Ради галочки"



Размерами площадок во дворах своих домов, конечно, мало, кто доволен. Вот, что пишут об этом сами жители столицы:



"Строят одну малюсенькую с одной горкой для вида. Сначала строили хорошие, в нескольких микрорайонах для понтов, потом перестали. Перед некоторыми домами до сих пор огороженные огороды, не пройти, не проехать. Позавчера проезжали мимо профсоюза, елочка, украшения, красивая аллейка, но все это завершает пустынообразная площадка с мусором перед армянскими домами. Дальше в сторону цирка та же ситуация, помню, в советское время в 12 микрорайоне были самые крутые детские площадки с качелями, горками и с бассейном. Сейчас там Сахара.



Неужели невозможно построить там небольшой скверик или детскую площадку как в центре? И красиво, и народу есть с детьми, где посидеть. Это прям по центральной дороге", - пишет Манижа Шер.



"Для галочки делают площадки. Поэтому дети играют на парковочных площадках. Невозможно заехать", - говорит Гульбахор Азизова.



"У нас есть детская площадка размером с курятник, так еще рядом с мусоркой", - поделилась Aza Aza.



У кого-то во дворах детских площадок нет в принципе.



"У нас вообще детской площадки нет. Это в Караболо", - сообщила Нодира Саидзода.



От безысходности дети уже заполоняют парковки для машин.



"У нас, к примеру, нет площадки, но есть парковка, где нельзя ставить машины, там дети играют. В общем, столько детей там. Летом не пройти нормально", - пишет Zeba Ergasheva.



Ну, а насчет периодического обновления площадок вообще мало кто думает.



"Другая проблема еще есть, площадку сделают, а обновлять ее госслужбы не хотят (покраска, ремонт, дополнительные проблемы) и получается, что детям через какое то время уже опасно находиться на таких площадках, где все треснуло, сломано. Это тоже очень важно, чтобы хотя бы раз в год обновлялись, красились и ремонтировались детские площадки", - добавляет Зайнура Сайфутдинова.



Как думаете, кого больше всего беспокоит состояние современных дворов столицы?



"Строят площадки маленькие. Тротуаров вообще нет. Везде стоят эти машины, либо все перекопано. Вообще для мам с колясками это ужас просто", - сетует Азиза Абдуллаева.



И мириться с таким положением дел готовы не все.



"У нас вообще нет детской площадки. Этот пост дал мне стимул написать заявление и собрать подписи у жителей нашего дома. Будет жарко", - поделился пользователь под ником Шоколад Ручной Работы.



"Город должен быть для людей, а не для машин", - отметил Parviz Hakimzade.



Довольных было очень мало.



"Как-то была в закрытом дворе дома напротив Азии +, там еще магазин Евар. Никаких машин нет во дворе, парковка подземная, территория огромная, огорожена высоким забором, детская площадка суперская, никакого песка, резиновое покрытие, навес с тапчаном и скамейками, отдельная площадка закрыта для футбола. Детские горка и качели как в парке за оперкой, а не вот эти три железки, сваренные и седло непонятное.



Вот это я понимаю застройщик! Я прям аж захотела именно в этом доме квартиру", - поделилась Робия Абдурашидова.



"Мне нравится, потому что огромный двор + площадки для детей + спортивная площадка и ни одной машины, потому что их туда не пускают и дети спокойно себе бегают и играют...", - прокомментировала Малика Байдуллоева.



От некоторых комментаторов были даже предложения.



"Город не резиновый, высоток много, машин много, парковочных мест мало. Есть идея, чтобы донесли и обязали все строительные компании через СМИ, чтобы посередине домов, где предусмотрены площадки, но там обычно стоят машины, строили двухэтажные квадратные стоянки для машин с подвалом (можно на несколько уровней в глубину), а на верхней части с ограждением создать площадку для детей (даже с мини-футбольным полем).



Таким образом, и машины будут целы, и не будут мешать, и детям солнце будет больше светить. Единственный минус - пешочком придется подниматься. И еще длинные пандусы в несколько уровней должны быть для колясок", - советует Эрадж Байзоев.



А как должно быть?



Нормы строительства жилых домов, детских площадок, в том числе, прописаны в различных ГОСТах (государственный стандарт), ГНиПах и СНиПах (Градостроительные и Строительные нормы и правила). Периодически они обновляются.



К слову, международные (региональные) стандарты в области строительства тоже входят в систему градостроительных норм и правил Градостроительного кодекса РТ.



"Азия-Плюс" обратилась к СНиП-у РТ 30-01-2022 "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов". И там указаны Удельные размеры площадок и расстояния от них до окон жилых и общественных зданий.



Например, там написано, что расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, детских площадок и отдыха взрослых следует принимать не менее чем в 20 метров.



Отдельно указаны площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослых людей, занятий физкультурой хозяйственных целей, а также для автостоянки. У всех свои удельные размеры.



Площадки для детей дошкольного и младшего школьного возраста должны быть размером 0,4 кв. м. на человека. А расстояние от них до окон жилых и общественных зданий – не менее 10 метров.



Удельные размеры площадок допускается уменьшать, но не более чем на 50% и только в климатических подрайонах, в районах с пыльными бурями и для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше.



Что еще должно быть на детских площадках?



Главное, что требуют мировые стандарты – безопасность и возможность для детей всесторонне развиваться.



Они должны располагают вдали от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, стоянок автомобилей и контейнерных площадок для сбора мусора. В качестве зеленых насаждений, которые также должны присутствовать, нельзя использовать растения с колючками и торчащими корнями.



Более того, площадки должны создаваться не только для малышей до 3 лет, но и детей старшего возраста.



В жаркие летние дни на детской площадке у ребят должно быть место, где они могли бы скрыться от солнца, а осенью – от дождей. Взрослым тоже должны быть выделены скамейки.



Покрытие должно быть таким, чтобы защитить детей от серьезных травм. Во всем мире сегодня отдают предпочтение именно резиновому покрытию, либо искусственной траве. Такие же покрытия используют и в душанбинских дворах.



Расстояние между игровым оборудованием (горками, качелями, каруселями и т.д.) должно рассчитываться так, чтобы дети не могли нечаянно травмировать друг друга во время игр.



Что касается размеров площадки, минимальные размеры - от 50 до 70 кв. м. для детей до 3 лет. Где-то указаны именно 70 кв. м., как минимум, на который должны опираться застройщики. А максимальные размеры для комплексных детских площадок могут доходить и до 1000 кв. м.



Но очевидно, что в Душанбе таких площадок - отвечающих всем требованиям – просто нет. Источник - Азия-Плюс

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