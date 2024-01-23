Путь в бездну: Босния и Герцеговина движется к новому конфликту, - Богдан Киш

15:21 24.01.2024 БОГДАН КИШ

23 января 2024



Несмотря на то, что с момента окончания войны в Боснии и Герцеговине прошло почти 30 лет, эта трагическая страница истории грозит повториться. Внутренние противоречия, нерешенные вопросы и вмешательство извне подталкивают одну из беднейших стран Европы к новой войне.



День Республики Сербской, который широко отмечается 9 января, в очередной раз показал, что даже спустя почти три десятилетия общество в Боснии и Герцеговине (БиГ) не забыло старые обиды и продолжает оставаться расколотым по национальному и религиозному принципу.



Босния состоит из двух энтитетов - Республики Сербской (РС) и мусульмано-хорватской Федерации БиГ (ФБиГ). Такое территориальное устройство немного сглаживает углы, так как энтитеты являются фактически государствами в государстве и стараются как можно меньше взаимодействовать. Однако нормальное функционирование БиГ практически невозможно, так как представители сербов, хорватов и бошняков не могут найти общий язык по многим вопросам.



Республика Сербская традиционно выступает с пророссийской позицией - против НАТО и антироссийских санкций. Федерация БиГ традиционно наоборот. И подобные разногласия, естественно, сказываются на функционировании страны.



Отдельно стоит отметить вмешательство коллективного Запада во внутренние дела Федерации, поскольку Республика Сербская является главной преградой на евро-атлантическом пути БиГ.



День Республики или день раскола



9 января 1992 года в Сараево Конституционная ассамблея сербского народа Боснии и Герцеговины издала Декларацию о провозглашении Республики сербского народа Боснии и Герцеговины, выступив тем самым против выхода республики из состава Югославии. Баня-Лука ежегодно отмечает данный праздник, который считается днем основания РС.



Учитывая просербскую и пророссийскую позицию энтитета, День Республики стал одним из многочисленных поводов для давления на Баня-Луку.



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Еще в 2015 году Конституционный суд БиГ принял решение, что День Республики не соответствует Конституции Федерации и не может считаться официальным праздником. Однако Республика Сербская сделала "ход конем", так как парламент РС принял решение бойкотировать все указы Конституционного суда.



"Конституционный суд БиГ официально является иностранной политической организацией, решения которой на территории Республики Сербской не имеют никакого значения. Они могут сидеть столько, сколько хотят, все эти иностранцы, они не существуют для Республики Сербской", - сказал президент Республики Сербской Милорад Додик.



Все, что будет решено в данном суде, будет считаться нелегитимным до тех пор, пока не будет принят закон о Конституционном суде.



Для понимания, Конституционный суд строится по системе 2+2+2+3, где двое судей - сербы, двое - бошняки, двое - хорваты и трое иностранцев из ЕС. Естественно, данный суд не является объективным и служит очередным антисербским инструментом, имея численное преимущество "нужных" судей.



Вмешательство извне



Республика Сербская традиционно сталкивается с давлением извне, а посольство США в Сараево никак не могло остаться в стороне во время празднования Дня Республики. Однако у дипмиссии так и не получилось придумать, к чему придраться по поводу 9 января, поэтому посольство заявило, что проблема не в самом праздновании, а в дате, которая совпадает с днем Св. Стефана.



"Проблема не в праздновании как таковом, а в решении отмечать его именно 9 января. Привязка Дня Республики к православному религиозному празднику противоречит ряду положений Конституции БиГ, которые запрещают дискриминацию", - говорится в заявлении



Примечательно, что раньше празднование Дня Республики и его совпадение с церковным праздником никак не мешало ни США, ни ЕС, ни Сараево. Как и празднование Дня Независимости БиГ 1 марта (которое отмечается только в ФБиГ), которое также совпадает с религиозными праздниками.



Несмотря на заявление посольства США, пальма первенства по части давления на Баня-Луку принадлежит нелегитимному высокому представителю ЕС Кристиану Шмидту.



Немецкого политика не признают Республика Сербская, Россия и Китай, так как он не получил мандат Совета Безопасности ООН. Однако Шмидт пользуется поддержкой ЕС и Федерации БиГ, поэтому продолжает пытаться навязывать свои решения. В частности, в 2023 году политик заявил, что "Республика Сербская не отметит День Республики в 2024-м". Однако его слова так и остались словами, так как реальной власти на территории РС у Шмидта нет.



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Нелегитимный высокий представитель даже возбудил уголовное дело против президента РС Милорада Додика за неисполнение его решений, однако Баня-Луке от этого ни тепло, ни холодно, так как его указы, как и решения Конституционного суда, РС не признает.



"Фальшивый высокий представитель пытается поддерживать ложное мнение о том, что он представляет европейские ценности. Он не представляет никого и ничего", - написал Додик в своем аккаунте в одной запрещенной соцсети.



При этом стоит отметить, что Кристиан Шмидт активно пытается навязать БиГ закон об имуществе.



Согласно предлагаемому закону, все имущество энтитетов передается Сараево. Баня-Лука неоднократно заявляла, что данный закон нарушает Дейтонские мирные соглашения и является "красной линией". В случае его принятия Республика Сербская объявит о выходе из БиГ и своей независимости.



Главной задачей Кристиана Шмидта является ликвидация Республики Сербской, так как США и ЕС продвигают идею унитарной БиГ, поддерживая бошняков. Однако, учитывая, что данная задача без крупной сухопутной и воздушной военной операции невыполнима, Шмидт пытается максимально расколоть общество в БиГ, выставляя Республику Сербскую главным виновником в нарушении Дейтона и обвинить ее в "сепаратизме".



Отношения РС и ФБиГ практически достигли дна, и в этом большая "заслуга" Кристиана Шмидта, который своими решениями буквально подталкивает Боснию к новому конфликту. Помогают ему в этом различные фонды, НКО и посольства, которые финансируют не только разные "гражданские организации", но и радикальные элементы общества, количество которых в ФБиГ резко увеличилось за последние годы.



Заигрывание с террористами



Проблема радикализации БиГ длится с 90-х годов прошлого века, когда лидер боснийских мусульман Алия Изетбегович, спровоцировавший войну в Боснии, начал массово принимать "помощь" ряда террористических группировок с Ближнего Востока. Несмотря на то, что по Дейтону все радикальные элементы должны были покинуть страну в 1995 году, многие не только остались, но и получили боснийские паспорта.



В последние годы данная проблема вновь выходит на первый план, так как число радикальных ячеек и закрытых сообществ, куда даже не заходят сотрудники МВД, неуклонно множится.



Министр внутренних дел Республики Сербской Синиша Каран неоднократно заявлял, что Босния очень привлекательна для радикального ислама, поэтому в МВД РС имеется специальное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Однако общегосударственные учреждения закрывают глаза на проблемы, ссылаясь на Конституцию и свободу граждан.



"То, что ранее многие террористические акты в мире были совершены людьми, ранее находившимися в Боснии и Герцеговине, - факт. Такие люди видят в БиГ хорошее место, откуда они могут действовать в отношении Европы. Все это показывает, что эта страна очень привлекательна для радикального ислама. В течение многих лет мы предупреждаем, что в Боснии и Герцеговине формируются ваххабитские общины, а радикальные исламисты стремятся навязать свою религию и законы в Боснии и Герцеговине. Именно поэтому политические, религиозные и судебные институты должны отреагировать", - заявил Каран.



Однако реакции государственных институтов на уровне БиГ нет.



Еще один придуманный "геноцид": кому мешает правда о Сребренице

Более того, в Федерации БиГ участились провокационные заявления, разжигающие межнациональную рознь со стороны духовенства. В частности, в начале 2023 года главный имам меджлиса исламского сообщества Амир Махич в Козарце оскорбил всех сербов, назвав первого архиепископа сербского Святого Савву фашистом, а Сербскую православную церковь - сектой. Глава исламской общины БиГ Хусейн Кавазович поддержал Амира Махича, а затем призвал бошняков вооружаться, что вызвало опасения в Республике Сербской.



Подобные провокационные речи подхватили и другие деятели.



Например, профессор Исламского факультета в Бихаче Мухамер Штуланович назвал Республику Сербскую "геноцидным отродьем, порожденным 9 января". А высокопоставленный имам в администрации Исламского сообщества Боснии и Герцеговины Харун Ходжич, выступая на религиозной лекции в Зенице в декабре 2023-го, заявил, что каждый ребенок-мусульманин должен научиться пользоваться оружием, а отставные демобилизованные военнослужащие армии БиГ должны быть привлечены в охотничьи ассоциации, а стрелковые клубы должны быть превращены в армейские формирования.



Список можно продолжать и продолжать, однако суть ясна: данные деятели не имеют к религии никакого отношения и служат лишь для радикализации общества при финансовой поддержке из-за рубежа. Однако власти Федерации БиГ этого либо не понимают, либо не хотят понять, о чем говорил даже верховный муфтий Сербии Мустафа Юсуфспахич.



"Когда мой отец спросил патриарха Павла: если мой человек убьет двух ваших, а ваш человек убьет моих двух, то каков будет результат? Патриарх ответил - 2:2. Нет, сказал отец, 4:0 в пользу шайтана и того, кто хочет нас поссорить", - сказал однажды Юсуфспахич.



Сложное экономическое положение, внутренние раздоры, не зализанные послевоенные раны и заигрывание с радикальными течениями одного из энтитетов не способствуют миру. Босния и Герцеговина при огромной "помощи" Запада сползает в бездну, где самым простым выходом из ситуации станет новый вооруженный конфликт, который, положа руку на сердце, не нужен никому. Источник - regnum.ru

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