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Американцы не хотят выбирать между престарелыми Байденом и Трампом, - Малек Дудаков
15:43 24.01.2024

МАЛЕК ДУДАКОВ
24 января 2024

Завершилось голосование во втором штате на праймериз - Нью-Гэмпшире. Результаты вполне ожидаемы - как и победа Дональда Трампа среди республиканцев, так и Джо Байдена у демократов.

Дональд Трамп и Джо Байден
Однако многие нерешенные вопросы так и остаются подвешенными в воздухе. Что делать с расколом в стане обеих партий? И хочет ли Америка повторения скандальных выборов 2020 года с теми же очень возрастными кандидатами в 2024-м?

В самый канун праймериз в Нью-Гэмпшире один из двух конкурентов Трампа - губернатор Флориды Рон Десантис - снял кандидатуру и публично поддержал отставного президента. На республиканских праймериз остались только два кандидата - сам Трамп и Никки Хейли. Последняя представляет "ястребиное" интервенционистское крыло партии - неоконов.

Хейли сделала ставку на Нью-Гэмпшир: здесь она чаще всего проводила встречи с избирателями. И залила в штат больше 30 млн долларов на предвыборную агитацию. Эти вложения отчасти окупились: результат Хейли в Нью-Гэмпшире оказался относительно неплохим - 43%. Хоть она и проиграла Трампу, но не разгромно, как тот же Десантис в Айове, первом штате на праймериз, где тот также спустил десятки миллионов долларов.

Опросы и электоральные модели давали Хейли 35–40%, поэтому можно сказать, что она превзошла ожидания политического класса США. И этот результат показывает, что далеко не все республиканцы готовы вновь видеть Трампа своим кандидатом в президенты. Более того, в экзитполах до 20% проголосовавших в Нью-Гэмпшире настроены по отношению к Трампу строго негативно. И в пику ему они и проголосовали за Хейли.

Впрочем, проблема Никки Хейли состоит в том, что во всех последующих штатах на праймериз ее рейтинг сильно ниже, чем в Нью-Гэмпшире.

Через две недели голосует Невада - и там Хейли "пролетает". Затем Южная Каролина, казалось бы, ее родной штат, где Хейли была губернатором. Но и здесь ее не поминают добрым словом: рейтинг экс-губернатора на родине колеблется в диапазоне 20–25%. Поэтому реального шанса на победу при отсутствии форс-мажора вроде покушения на Трампа у Хейли нет.

Но основная задача Хейли - не столько победить, сколько навязать конкуренцию Трампу и откусить кусок республиканского электората побольше. А затем можно этим шантажировать Трампа - мол, ему нужно сплотить вокруг себя республиканцев, а без поддержки Хейли это невозможно. Поэтому стоит ее взять к себе вице-президентом.

Правда, сам Трамп такой сценарий видит маловероятным. Он хочет подобрать к себе в команду людей идейно близких. А Хейли со своим ярым интервенционизмом к ним не относится.

Кастинг за место вице-президента будет очень жестким, и кандидатов все больше. Кроме Хейли это еще и яркие республиканские конгрессвумен Элиза Стефаник и Нэнси Мэйс. И Вивек Рамасвами с Тимом Скоттом, еще два бывших конкурента Трампа на праймериз. И Кристи Ноэм, популярная губернатор Южной Дакоты.

Но прямо сейчас проблема Трампа, которую нужно решать - это внутрипартийный раскол и отсутствие энтузиазма среди электората по поводу его возвращения в Белый дом. Трамп выиграл в первых штатах на праймериз и наверняка победит во всех остальных. Но явка пока что невысока, и в опросах больше половины американцев не хотели бы переизбрания Трампа, памятуя о его хаотичном первом сроке, бесконечных уголовных делах и многочисленных скандалах.

Примерно такая же проблема преследует и Байдена - и его большинство населения США не хочет видеть на втором сроке.

Сегодня праймериз стартовали и у демократов, правда, в довольно сумбурной форме. Ведь Демпартия перед выборами попыталась перелопатить их календарь. Они решили изменить 50-летнюю традицию американской политики и убрать Айову и Нью-Гэмпшир из списка штатов, начинающих праймериз.

Формально это объяснялось тем, что эти штаты - "слишком белые", где нет особого расового разнообразия. И они более не олицетворяют электорат Демпартии, представляющий собою коалицию меньшинств. Но была в смене календаря праймериз и шкурная причина как для Байдена, так и для партийного истеблишмента. Ведь в этих двух штатах сильны левые настроения, и там очень неплохо выступал Берни Сандерс в 2020 году.

Руководство Демпартии опасается, что на следующих конкурентных праймериз, например в 2028, вполне может победить представитель левого крыла демократов, который резко поменяет консенсус внутри партии и рассорится с крупными спонсорами. Особенно если будет продвигать идеи о резком повышении налогов, национализации целых секторов экономики или выплат репараций афроамериканцам.

Поэтому демократы заранее стараются подстелить соломку и уменьшить значимость штатов, где доминируют левые.

Первыми же штатами на праймериз планировалось сделать Южную Каролину и Джорджию. Они, с одной стороны, более этнически разнообразны - там треть населения составляют чернокожие, да и поддержка демократов-центристов обычно повыше. Вспомнить только, как в Южной Каролине феврале 2020-го выиграл Байден, что и помогло ему после поражений в Айове, Нью-Гэмпшире и Неваде перезапустить кампанию и победить на праймериз.

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Однако власти Айовы и Нью-Гэмпшира такие планы восприняли без энтузиазма.

Они привыкли к своему привилегированному статусу на праймериз, который дает им доступ к огромным деньгам политтехнологов на каждых выборах. И в Нью-Гэмпшире отказали демократам в смене даты проведения праймериз. Договориться им не удалось, поэтому демократы в обиде наложили на штат санкции и сократили число делегатов на партийный съезд, которые будут представлять Нью-Гэмпшир. За кого и идет борьба.

К тому же Байден отказался участвовать в праймериз в Нью-Гэмпшире, его имени в бюллетене не было. Этим бы и воспользоваться конкурентам, но проблема в том, что сильных политиков среди них не осталось.

Роберт Кеннеди теперь идет на выборы как независимый кандидат, а оставшиеся кандидаты для Байдена совсем проходные - это малоизвестный конгрессмен от Миннесоты Дин Филлипс и духовная гуру Мэриэнн Уильямсон.

Поэтому избиратели-демократы в пику решению собственного штата просто вписывали имя Байдена в бюллетень - так тоже позволяется. В итоге Байден за счет этого смог занять первое место. Хоть его результат очевидно и был бы побольше, если бы он официально участвовал в праймериз.

Два конкурента Байдена суммарно набрали меньше 30%, у них нет абсолютно никаких перспектив. Но проблема Байдена - как и Трампа - связана с расколом внутри собственной партии. И отсутствием энтузиазма по поводу его кандидатуры на выборах 2024 года.

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Судя по опросам, две трети американцев хотели бы видеть иных кандидатов в президенты на предстоящих выборах. Но система отбора претендентов в президентской гонке такова, что с высокой долей вероятности в ноябре мы увидим вновь противостояние Байдена и Трампа.

Оба - глубоко возрастные кандидаты с многочисленными проблемами и большим антирейтингом. Для них одинаково важно не только выиграть выборы, но и просто физически дотянуть до них.

Трамп надеется взять реванш за поражение четыре года назад. Байден же будет пытаться не допустить возвращения Трампа к власти, хоть с его нынешним рейтингом в 33% сделать это будет крайне сложно.

Ну а Америка продолжит негромко возмущаться исходом очередных выборов вне зависимости от того, каким он будет. И все хуже функционирующей избирательной системой, которая с каждым новым электоральным циклом начинает все сильнее идти вразнос.

Источник - regnum.ru
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