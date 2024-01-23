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|Дабы успокоить панику. Токаев срочно прибыл в Алматы
16:30 24.01.2024
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, сообщает Zakon.kz.
"Завтра президент посетит ряд инфраструктурных и социальных объектов, ознакомится с планами акимата по развитию дорожно-транспортной системы мегаполиса", – говорится в сообщении Акорды.
Также планируется проведение совещания по вопросам сейсмической безопасности.
Ранее сообщалось, что глава Казахстана посетит Алматы 24-25 января 2024 года. Как отметил советник – пресс-секретарь президента Берик Уали, поездка была запланирована ранее. Он посетит ряд объектов, в том числе отремонтированное после январских событий здание акимата.
В Алматы резко вырос спрос на аренду домов и дач
Спрос на аренду частных домов в Алматы бьет рекорды после землетрясения
Диана Абдуллаева