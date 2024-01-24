Эволюция нарратива о "независимости" ЦентрАзии, - Абдуазиз Алимджанов

17:36 24.01.2024

ЭВОЛЮЦИЯ НАРРАТИВА О "НЕЗАВИСИМОСТИ" В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Нарратив о "независимости" является одним из ключевых в формировании национальных идентичностей центральноазиатских республик. Одновременно с этим подобный нарратив намекает на постколониальный характер развития. Об эволюции понятия "независимость" в Центральной Азии читайте в статье Абдуазиза Алимджанова. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Эволюция нарратива о "независимости" в Центральной Азии

Понятие "независимость" в советское время

Понятие "независимость" в советскую эпоху сильно отличалось от современного и общепринятого. Нарратив о "независимости" в СССР имел чисто идеологический подтекст. Под "независимостью" в первую очередь имелось в виду освобождение от империализма и капитализма. В то же время во внешней политике СССР нарратив о "независимости" имел более традиционное определение: приобретение отдельным государством или народом самостоятельности и собственного государственного образования. Этот нарратив активно использовался во внешней политике против колониальных держав в пользу национального освобождения их колоний.



Примечательной является популярность нарратива о "независимости" среди представителей центральноазиатской интеллигенции на всем протяжении существования СССР. Однако в своих произведениях они не имели в виду национальное освобождение от СССР, а скорее национальное возрождение в науке и культуре в пределах СССР.

Интеллигенция в республиках могла даже подвергнуть центр критике за недостаточное ведение антиколониальной политики в своих республиках. Это сильно отличается от критики советского центра в центральноазиатских республиках через призму национализма на современном этапе.



Во время образования Содружества Независимых Государств определение "независимости" приобрело окончательный вид: обретение независимости национальными республиками, что и отражено в названии объединения.



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Понятие "независимость" в постсоветскую эпоху

Парадоксально, но антиколониальный дискурс достался центральноазиатским республикам от СССР, так как центр активно участвовал в процессе нациестроительства в союзных республиках. Однако сильно изменилось направление этого дискурса в сторону критики почти всего советского.



В речах центральноазиатских лидеров обретение независимости после распада СССР нередко подается как завершение процесса формирования нации и как наивысшая точка развития. При этом часто используется нарратив о "борьбе" на пути к независимости, несмотря на то что в случае с центральноазиатскими республиками независимость скорее была навязана обстоятельствами.



Для концептуализации нарратива о "независимости" лидеры республик обращаются к истории, некоторые элементы которой могут приобретать скорее мифический характер. Причем это касается как нарративов о пространстве, так и о времени.



Меньше всего такая тенденция замечена в Киргизии, где в речах президентов значительно реже используются нарративы о "древней родине" или "тысячелетней истории". Они чаще концентрируются на современном этапе своего развития.

При этом, если учитывать широчайшее разнообразие героев, событий и других элементов в рамках концепта о "независимости" (древность, борцы за независимость против греческих/арабских/монгольских/российских завоевателей, СССР, современность, ислам, демократия, арийцы и т. д.), не приходится говорить о концептуализации нарратива.



Таким образом, нарратив о "независимости" несколько раз менялся в странах Центральной Азии. И на данном этапе он все еще нуждается в концептуализации. Важным в этом направлении является формирование причинно-следственных связей вокруг распада СССР, однако использование постколониальных категорий делает это невозможным.



Полную версию статьи "Понятие "независимость" в официальных выступлениях глав государств Центральной Азии" читайте в журнале "Полис. Политические исследования".

https://www.politstudies.ru/files/File/2023/3/Polis-2023-3-Alimjanov.pdf

24 янв. 2024