Кто он... бухгалтер и плагиатор - 41-летний новый глава Академии наук Таджикистана Хушвахтзода

17:56 24.01.2024

Как в 41 стать президентом Академии наук Таджикистан? Узнали, кто он



Нигина Аслонова, Asia-Plus



Хушвахтзода Кобилждон Хушвахт (до 2019 года Барфиев Кобилджон Хушвахтович) 16 января был назначен президентом НАН РТ.



За относительно короткий период времени он сумел преодолеть путь от бухгалтера до ректора ведущего университета страны, а впоследствии дорасти и до должности главы Академии наук. А ведь ему еще только 41 год.



Родился Кобилждон Хушвахтзода 5 июня 1982 года в семье учителя в Дангаринском районе Хатлонской области. Учился там же, школу окончил в 1999 году.



Продолжил обучение в Таджикском национальном университете Таджикистана на учетно-экономическом факультете, который закончил в 2004 году по специальности "бухгалтерский учет, анализ и аудит".



С этого момента его карьера развивалась стремительно:



2004-2011 - ассистент на кафедре "Экономический анализ и аудит" учетно-экономического факультета ТНУ.



2005-2009 – уже заместитель декана по науке и образованию университета, а с 2009 по-2013 год - заместитель декана по учебной работе дневного отделения.



С 2011 по 2012-й - и.о. начальника отдела экономического анализа и аудита, а с 2013 по 2017 год – начальник этого отдела.



В 2018-2019 годах начальник бухгалтерского отдела ТНУ



С февраля 2019 года Хушвахтзода становится деканом финансово-экономического факультета вуза.



А с января 2020-го – он уже ректор Национального университета Таджикистана.



За свои заслуги Кобилждон Хушвахтзода был награжден почетными степенями и премиями. Он является автором более 170 публикаций.



Основной фокус научных работ Хушвахтзода, как сообщается в открытых источниках (wikipedia.org), заключается в исследовании сельскохозяйственной продукции с различных сторон. Его работы включают теоретические и методологические аспекты, связанные с учетом и анализом сельскохозяйственной продукции как важного элемента экономики.



Он также исследует системы учета и поставок конкурентоспособной продукции, проводит экономико-статистический анализ их конкурентоспособности, занимается изучением управления в сельском хозяйстве, а также оценивает и анализирует факторы, влияющие на конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции в условиях современной экономики.



Темное пятно в биографии



Между тем, его карьера была омрачена обвинениями в плагиате. Сайт "Диссернет", специализирующийся на выявлении плагиата, указал на схожесть его работы - "Конкурентоспособность дехканских (фермерских) хозяйств в условиях многоукладной экономики: на материалах Республики Таджикистан" с диссертацией некоего Алексея Анатольевича Головина.



Головин защитил свою диссертацию в 2000 году. По словам представителей "Диссернета", Хушвахтзода с его работы – "Конкурентоспособность фермерских хозяйств в переходной рыночной экономике: На материалах Курской области" скопировал 94 страницы и защитился много позже – 24 апреля 2010 года.



Хушвахтзода не комментировал эти обвинения.



"Диссернет" представляет собой независимое онлайн-сообщество, состоящее из профессиональных ученых, работающих в различных научных областях, как в России, так и за рубежом, а также из журналистов, гражданских активистов и волонтеров.



Основная деятельность сообщества направлена на проведение общественных экспертиз кандидатских и докторских диссертаций, защищенных в российских научных и образовательных учреждениях начиная с конца 1990-х годов.



Особое внимание "Диссернет" уделяет широкому распространению результатов этих экспертиз.



… Национальная академия наук Таджикистана, возглавляемая теперь Хушвахтзода, является одним из самых уважаемых научных учреждений страны, где в прошлом работали такие выдающиеся ученые, как Садриддин Айни и Мухамад Осими. Назначение 41-летнего Хушвахтзода на эту ответственную должность открывает новую страницу в истории академии.



Время покажет, насколько успешным окажется его руководство, и какое влияние это назначение окажет на научное сообщество Таджикистана.