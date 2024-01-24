Россия – НАТО: время тяжелых, но неизбежных решений, - Ю.Борисов

18:29 24.01.2024

24.01.2024 | ЮРИЙ БОРИСОВ



Москва находится на этапе выработки адекватной реакции на полное игнорирование Западом доброй воли с российской стороны



Североатлантический альянс подписал контракт на сумму свыше 1 млрд долл. на закупку артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, подчеркнув, что "это позволит НАТО защитить союзников, а также продолжить помогать Украине".



Рассмотрим эту ситуацию как модельную для отношений России с блоком НАТО.



Итак, дано: указанный военный альянс закупит артиллерийские снаряды, которые, что он даже не скрывает, будут направлены на Украину для продолжения войны против России.



Этими снарядами натовского калибра из артиллерийских систем, также поставленных странами НАТО, будут в очередной раз обстреляны позиции российских войск либо жилые кварталы российских городов с неизбежными жертвами среди военных и мирного населения.



При этом цели для указанных натовских боеприпасов будут обнаружены и заложены в приборы управления огнем западного производства с помощью натовских же разведывательных спутников и систем радиоэлектронной разведки.



Следует также понимать, что одним этим случаем проблема не ограничивается: участники альянса поставляют на Украину для войны с Россией практически все виды смертоносного оружия и боеприпасов, которыми владеют сами, кроме ядерного. Да и то пока.



Возникает вопрос: чего еще не хватает для того, чтобы считать НАТО не просто недружественной организацией, как сейчас, но военным противником со всеми вытекающими отсюда последствиями? И если НАТО является таковым, то не является ли неправильным и угрожающим нашей безопасности то, что мы считаем этот блок только недружественным и не применяем к нему тех мер подавления, которые, согласно военной доктрине РФ, положено применять к открытому врагу?



Что касается международного права, то сразу скажу, что оно нам в решении данного вопроса плохой помощник, ибо его определения крайне расплывчаты, неконкретны и не дают четкого понимания таких ключевых понятий, как "военный противник", "воюющее государство" или "международный военный конфликт".



"Вооруженные конфликты являются одновременно и прецедентом, и правовым вопросом. С 1945 года Уставом ООН запрещается прибегать к силе в отношениях между государствами, за исключением случаев самообороны при нападении… Не существует также и международного юридического определения вооруженных конфликтов как таковых… Согласно договорному гуманитарному праву международным вооруженным конфликтом считаются вооруженные конфликты, возникающие между двумя или более государствами-участниками Женевских конвенций, а также случаи оккупации всей или части территории государства-участника, а также национальные освободительные войны".



Определение же агрессии, утвержденное резолюцией 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года, носит самый общий характер, и даже его авторы признают, что не смогли предусмотреть все случаи и форматы враждебной военной деятельности:



"Статья 4



Вышеприведенный перечень актов не является исчерпывающим, и Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно положениям Устава".



Иначе говоря, такой простор формулировок дает нам полностью законные основания для трактовки враждебных действий организации НАТО и отдельных его членов в наиболее приемлемой для нас форме, отвечающей государственным интересам России.



В этом смысле действия Запада, подобные указанному выше модельному случаю комплексного применения натовского оружия против России, несомненно, являются исчерпывающим основанием для квалификации блока НАТО как военного противника РФ, ведущего против нашей страны активные боевые действия.



Именно отсутствие этой квалификации, исключающее применение против врага адекватных мер пресечения, является основной причиной постоянного наращивания Западом масштабов и степени опасности агрессивных военных действий против РФ.



Военный противник, который не получает полностью равнозначного ответа на свои действия, поскольку находится в явно несоразмерном его поведению статусе невоюющего, всего лишь "недружественного" государства либо организации, рассматривает такую сдержанность с нашей стороны как признак слабости либо нерешительности. А следовательно, как повод для дальнейшего наращивания боевых действий с применением все более мощного оружия.



Это полностью подтверждается ходом военного конфликта на территории бывшей Украинской ССР, в процессе которого блок НАТО начал свое вовлечение в вооруженную борьбу поставками стрелкового оружия и ручных гранатометов, а сегодня дошел уже до отгрузки режиму Зеленского дальнобойных баллистических ракет. Более того, останавливаться в Брюсселе явно не собираются, "пробуя на зуб" все новые те самые "красные линии".



В ситуации своей полной безнаказанности и под прикрытием фейкового статуса невоюющих "недружественных" государств западный агрессор может, находясь в обстановке полного собственного комфорта, перейти к прямым атакам ключевых объектов военной, гражданской и социальной инфраструктуры России.



Подтверждением чему стали и недавние варварские теракты ВСУ против Донецка и Белгорода, сопровождавшиеся массовым убийством гражданского населения.



При таком положении дел можно уверенно прогнозировать, что это только начало, и террор против российских городов и населения будет нарастать.



Так называемые ответные удары с нашей стороны по "украинской", то есть по собственно российской исторической территории, полностью вписываются в логику западной стратегии по уничтожению русских руками самих же русских, только поощряя Запад к дальнейшему наращиванию такого рода провокаций.



В этой связи характерно, что на этот раз пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался квалифицировать эти удары как ответные, явно имея в виду, что этот способ реагирования проблему не исчерпывает.



"…Мы продолжаем нашу спецоперацию. И наши военные не бьют по социальным объектам и по жилым кварталам. И не бьют по мирному населению, в отличие от киевского режима. Это то, что кардинально отличает наших военных от военных киевского режима".



Российское руководство, очевидно, полностью осознает масштаб этой угрозы и явно находится в стадии принятия более адекватных ситуации решений, в рамках которых признания того факта, что Запад является полноценной воющей стороной, похоже, уже не избежать.



Косвенным указанием на это стал заключительный фрагмент выступления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на заседании СБ ООН 22 января, посоветовавшего представителям вражеских государств Запада одуматься, пока еще остается время. Думается, тем самым он ясно дал понять, что это время не может быть бесконечным.



P.S. Поражение военного транспортника Ил-76 в небе Белгородской области было осуществлено ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса, сообщили 24 января в Министерстве обороны России. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. В Киеве прекрасно знали о планировавшемся обмене пленных, пойдя на сознательное уничтожение собственных граждан, "преследуя цель обвинить Россию в уничтожении украинских военных".