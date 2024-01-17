Каковы перспективы сотрудничества в образовательной сфере в ЕАЭС?

18:31 24.01.2024

Активная внешняя академическая мобильность и в целом тесное сотрудничество в образовательной сфере являются очень важными атрибутами любого интеграционного объединения. О нынешнем состоянии и перспективах академической мобильности на пространстве ЕАЭС читайте в докладе Евразийского банка развития. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Текущее состояние



Динамика академической мобильности внутри ЕАЭС в последние годы является отрицательной. Количество обучающихся из стран ЕАЭС в других странах Союза сократилось с 96,9 тыс. в 2017–2018 учебном году до 91,1 тыс. в 2021–2022 учебном году.



Также социологи отмечали понижение интереса среди жителей Армении, Беларуси и России на получение образования в странах ЕАЭС в 2012–2017 гг. Предпочтительнее для них становилось обучение в странах дальнего зарубежья. Кроме того, в Казахстане наблюдалось понижение интереса к российскому образованию.



При этом положительная динамика академической мобильности наблюдается на пространстве СНГ в целом. Особенно росло число обучающихся из стран СНГ (помимо ЕАЭС) в вузах стран ЕАЭС. Количество таких обучающихся выросло со 119,4 тыс. в 2017–2018 учебном году до 202,4 тыс. в 2021–2022 учебном году, то есть почти в два раза.



Перспективы повышения академической мобильности



Страны ЕАЭС, очевидно, заинтересованы в повышении академической мобильности среди стран-участниц. В частности, об этом неоднократно заявляли главы России и Казахстана.



Также на евразийском пространстве уже функционируют несколько сетевых университетов: Сетевой университет СНГ, Университет ШОС и Евразийский сетевой университет. Практика сетевых университетов является перспективной, но на повышение академической мобильности пока она не особо влияет.



По мнению аналитиков ЕАБР, повысить академическую мобильность в регионе могла бы Евразийская межгосударственная программа академической мобильности. Программа должна быть нацелена не только на аудиторию стран ЕАЭС, но и на другие страны СНГ, учитывая их интегрированность в академическое пространство ЕАЭС.



В программу, согласно докладу, необходимо вовлечь ведущие вузы стран-участниц, а также государственный и частный сектора экономики. Госсектор и бизнес, таким образом, могли бы инвестировать в рост будущих сотрудников с необходимыми для них профессиональными навыками. К тому же это поможет облегчить процесс прохождения практики.



Финансирование программы, по мнению авторов, должно быть распределено между государством, вузом, бизнесом и непосредственно семьей (транспортные расходы). Также правовое регулирование подобного проекта лучше вести вне рамок ЕАЭС.



Нынешние неплохие показатели академической мобильности - это скорее результат многолетней работы самих стран в отдельности, в первую очередь принимающих на обучение. Совместная работа в этом направлении может серьезно улучшить результаты, одновременно делая евразийскую интеграцию качественнее и обеспечивая страны-участницы высококвалифицированными кадрами. Как и для многих других крупных межгосударственных проектов, главными препятствиями на пути к реализации такого партнерства могут стать вопросы финансирования и регулирования, что в данном случае преодолеть вполне возможно.



Полную версию доклада "Программа развития академической мобильности" читайте на сайте Евразийского банка развития.

https://eabr.org/upload/iblock/bed/EDB_2024_1_Working-Paper_Academic-Mobility_rus.pdf