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|Воевавший за Россию кыргыз Аскар Кубанычбек уулу получил от Бишкекского суда 7 лет условного срока
18:36 24.01.2024
Участник СВО из Киргизии получил условный срок в Бишкеке
Участник СВО из Киргизии получил семь лет условно в Бишкеке
Участвовавший в российской военной операции против Киева гражданин Киргизии Аскар Кубанычбек уулу приговорен в Бишкеке к 7 годам условного срока по статье "Наемничество", сообщает пресс-служба Первомайского районного суда киргизской столицы.
"Приговором Первомайского районного суда города Бишкек от 24 января 2024 года К. уулу А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 416 УК Кыргызской Республики ("Наемничество" - ред.). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет… К. уулу А. освобожден от отбывания наказания с применением к нему пробационного надзора сроком на 3 года", - говорится в сообщении пресс-службы.
По информации суда, ранее избранная обвиняемому мера пресечения в в виде заключения под стражу изменена на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.
Летом 2022 года Кубанычбек уулу вступил в вооруженные силы ЛНР, которая тогда не была российским регионом. По версии следствия, там он был задействован в разведывательных операциях с использованием беспилотников, а также занимался материальным обеспечением войск на линии фронта. В ноябре 2022 на основании рапорта об увольнении он покинул ЛНР и через Москву вернулся в Бишкек, где был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности. Судом первой и второй инстанций Кубанычбек уулу был признан виновным по статье о наемничестве и приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако в августе 2023 года Верховный суд этот приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.
Позже в МИД РФ сообщили, что работают над вопросом выдачи Кубанычбек уулу российского паспорта.