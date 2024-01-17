Макс Пенсон. Человек, запечатлевший новый Восток

18:42 24.01.2024

Журнал "Хан-Тенгри" вспоминает выдающегося фотокорреспондента газеты "Правда Востока".



О Максе Захаровиче Пенсоне мы знаем до обидного мало. Замечательный фотохудожник, оставивший бесценную коллекцию фоторабот высочайшего уровня; мастер света и тени, запечатлевший на стеклянных пластинах первые три десятилетия Советской власти в Узбекистане; создавший, по сути, новую школу фоторепортажа, авангардный синтез агитпропа на основе реальных фактов и особого ракурса, придающего уловленному мгновению многозначительную динамику – жизнь этого человека, в особенности его молодые годы, известна нам лишь пунктиром, скупо намеченным самим же Пенсоном в автобиографии 1939 года.



Искусство тогдашних автобиографий заключалось в том, чтобы не дать кадровикам и прочим проверяющим органам никаких зацепок. В результате получается текст следующего содержания:



"…родился в городе Велиже Витебской губернии 17 марта 1893 года. Отец по профессии переплетчик, работал в мелкой типографии. Мальчиком меня отдали туда на обучение. Грамоте обучался самоучкой. Закончил городское училище в 1911 году. Имея большое влечение к рисованию, уехал от семьи в город Миргород Полтавской губернии и поступил в художественно-керамическую школу. Учился всего полгода, и из-за нужды пришлось уехать в город Вильно, где поступил в художественно-промышленную школу общества имени Антокольского (в отдел декоративно-малярный), получал пособие от общества. Учился до 1915 года.



Началась мировая война, я уехал в Среднюю Азию, в город Коканд. Работал счетоводом, преподавал рисование в школах до конца 1917 года. В конце 1917 года начал работать в Кокандском отделе Народного образования. Проработал там до 1922 года в качестве заведующего учебно-производственными мастерскими, в 1923 году переведен в Ташкент. В 1925 году начал заниматься фоторепортажем. С 1926 года работал в редакции "Правда Востока".



Между тем есть сведения, что Марк Пенсон успел засветиться в Витебске.



"Макс Пенсон, как и Марк Шагал, был учеником великого художника Ю́деля (Юрия) Моисе́евича Пэна. Вероятно, Пенсон участвовал в организации народного художественного училища (художественной школы) в Витебске вместе с Шагалом и Малевичем, Пэном, Верой Ермолаевой и другими выдающимися людьми искусства того времени. Эта школа впоследствии стала колыбелью русского авангарда", - утверждает смоленский дизайнер и бильдредактор Елена Хлиманова.



Это звучит достаточно правдоподобно, когда мы разглядываем фотографии Пенсона: художественные пристрастия спрятать порой труднее, чем отдельные факты биографии.



Вот отзыв человека, который в фотоискусстве разбирался получше нас с вами. В 1940-ом году Сергей Эйзенштейн писал: "Не осталось таких мастеров, которые выбирают для себя столь необычное поле для работы, полностью посвящают себя ей и делают работу частью своей судьбы. Просто невозможно, например, говорить о Фергане, не упоминая Пенсона, который объездил весь Узбекистан со своим фотоаппаратом. Его фотоархивы позволяют нам проследить историю этой республики год за годом, страница за страницей".



Следующее экспертное принадлежит дочери Макса Пенсона, Дине Ходжаевой, ставшей первой профессиональной женщиной-фотографом Узбекистана:



"Если кратко, то это две особенности работ Пенсона. Первая - необычные ракурсы фотографий, объем, геометрия, ощущение пространства. Это тени физкультурников или грядки хлопкового поля, ряды военных на параде или сохнущие кирпичи - все подмечено в виде геометрических линий, создающих пространственный и эмоциональный эффект. И простые люди, снятые как-то чуть сверху или чуть сбоку, становятся выразительными настолько, что кажется, будто мы находимся рядом с ними. И вторая особенность. Отец снимал не как турист, не как внешний человек. За годы работы, командировок, общения он досконально изучил жизнь узбекистанцев и в ней уже подмечал взглядом художника особые мгновения.



У него был свой почерк, свое видение сюжета, в своем творчестве он шел абсолютно своим путем. Отец не был гостем в Узбекистане. Изо дня в день, выполняя задания своей редакции, он жил той действительностью, которую снимал.



Я считаю, что именно в этом и заключается секрет самобытности фоторепортажей папы. Он передавал собственное мироощущение, это и отличает его от современников, поэтому он так интересен и сегодня. Фотографирование было для него, прежде всего, творческим процессом. Он не просто щелкал затвором камеры, а создавал каждую свою фотографию как картину, хотя все эти снимки делались по заданию газет и журналов. Элементы художественности присущи всем его работам, ведь он был художником по образованию".



С 1926 года по 1949 год Пенсон работал фотокорреспондентом газеты "Правда Востока" и всесоюзного информационного агентства ТАСС. Он снимал дехкан, севших за парты, грандиозные ирригационные работы, строящиеся заводы и больницы, женщин, срывающих паранджу. Как правило, работал с 35-миллиметровой съемочной камерой, но иногда использовал и широкоформатные стеклянные пластины. В 1937-ом году его работа "Узбекская мадонна", запечатлевшая молодую женщину, кормящую грудью ребенка, получила высшую награду на Всемирной выставке в Париже.



В 1949-ом году, когда по всей стране развернулась "борьба с космополитизмом", Пенсона не просто уволили, а уволили с "запретом на профессию". Отстраненный от любимого дела, он десять лет маялся, а в 1959-ом году покончил с собой.



На полвека его прочно забыли, и только современные средства массовой коммуникации, интернет и компьютеры, вернули нам творчество выдающегося фотохудожника.



Представленные фотографии взяты с сайта maxpenson.com