 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 24.01.2024
19:49  Национальный университет обороны Казахстана возглавил малоизвестный полковник Мустабеков и др. назначения в РК
18:46  Легенды о загадочных и неприступных пещерах Памира
18:43  Да японка я, япона мать... В конкурсе "Мисс Япония" победила ... украинка Каролина-сан
18:42  Макс Пенсон. Человек, запечатлевший новый Восток
18:36  Воевавший за Россию кыргыз Аскар Кубанычбек уулу получил от Бишкекского суда 7 лет условного срока
18:31  Каковы перспективы сотрудничества в образовательной сфере в ЕАЭС?
18:29  Россия – НАТО: время тяжелых, но неизбежных решений, - Ю.Борисов

17:56  Кто он... бухгалтер и плагиатор - 41-летний новый глава Академии наук Таджикистана Хушвахтзода
17:36  Эволюция нарратива о "независимости" ЦентрАзии, - Абдуазиз Алимджанов
16:30  Дабы успокоить панику. Токаев срочно прибыл в Алматы
15:43  Американцы не хотят выбирать между престарелыми Байденом и Трампом, - Малек Дудаков
15:21  Путь в бездну: Босния и Герцеговина движется к новому конфликту, - Богдан Киш
14:24  Душанбе. Огромные жилые комплексы и крохотные детские площадки. Так и должно быть?
14:21  Песков полон оптимизма. Якуто-таджикский погром не состоялся
14:10  Создан биоробот (андробот) из клеток взрослого человека
13:06  Под Белгородом упал на землю российский Ил-76, перевозивший на обмен 65 пленных бандеровцев
10:30  КазПарламент принял закон о запрете вейпов
08:05  США подстрекают мир к войне с Россией, - Драголюб Боснич
07:56  Нагорный Карабах сдан. . Арцаха больше нет.. Впереди - Зангезур, - Модест Колеров
07:43  "Хамас" отверг предложение Израиля о двухмесячном перемирии, - Эльнар Байназаров
07:40  Золото победило доллар, - Анастасия Башкатова
07:34  Аляска - северный Крым? Пора вернуть, - СП
01:34  "Таджик Эйр" рассказала о махинациях своего бывшего главы – Рустама Халикова
00:55  AT: столицу Украины придется перенести во Львов
00:49  Пентагон оставит курдов под опекой Асада, - Игорь Субботин
00:38  На горизонте маячит война Ирана с США и Израилем? - В.Овчинский
00:29  В Душанбе начали демонтаж Площади Победы
00:09  Увиденное шокирует: леса Амазонки просветили лазером и нашли затерянные города
00:06  В Казахстане новый президент Национальной академии наук - Ахылбек Куришбаев
00:01  Таджикистан и Узбекистан вышли в плей-офф Кубка Азии по футболу
Вторник, 23.01.2024
22:06  Стал известен новый план Запада по Украине. Столица будет перенесена во Львов, - Asia Times
21:34  Умер основатель культовой группы времен СССР "Boney M" Франк Фариан
21:31  Могила Чингисхана может быть спрятана в Забайкалье
21:19  Сектор Газа. Израильтяне за один бой потеряли 21 солдат
21:11  Генконсулом России в Худжанде назначен Сергей Ланкин
21:09  В Казахстане вводят новую форму для военных: как она выглядит
19:01  Суд Гамбурга удовлетворил иск Алишера Усманова к американскому Forbes. Не "любимый олигарх Путина"
18:48  Об особенностях миграционной политики России, - "НГ"
18:38  В 2023 году Узбекистан почти вдвое сократил поставки газа в Китай
16:37  В Казахстане продолжается раскулачивание Назарбаевых. У Бауржана Нурсултана отняли алматинский рынок "Байсат"
16:16  Китайцы превращают ненужный уголь в полезный комбикорм, - СП
15:06  Вирусы-зомби: мировые фармгиганты подогревают интерес к новому возбудителю
14:35  В фотоловушку Гиссарского заповедника попались котята туркестанской рыси (видео)
14:14  В МВД Казахстана произошли кадровые перестановки
12:39  События в Крыму в 2014 году подтолкнули США к сделке с Талибаном*
12:37  Байден "играет с огнем", называя йеменских хуситов "террористами", - Al Jazeera
12:15  Дроны являются серьезной угрозой безопасности Кыргызстана, - Медербек Корганбаев
12:03  Перед Израилем замаячили санкции, - Эльнар Байназаров
11:59  Мао и Ленин: Как в Китае и в России почтили память своих вождей
11:55  Завтра кончится рояль: США требуют масштабных перестановок в руководстве Украины, - А.Кузмак
10:34  Турция ставит условия спецслужбам Запада, - ИА Rex
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Макс Пенсон. Человек, запечатлевший новый ВостокМакс Пенсон. Человек, запечатлевший новый Восток
18:42 24.01.2024

Журнал "Хан-Тенгри" вспоминает выдающегося фотокорреспондента газеты "Правда Востока".

О Максе Захаровиче Пенсоне мы знаем до обидного мало. Замечательный фотохудожник, оставивший бесценную коллекцию фоторабот высочайшего уровня; мастер света и тени, запечатлевший на стеклянных пластинах первые три десятилетия Советской власти в Узбекистане; создавший, по сути, новую школу фоторепортажа, авангардный синтез агитпропа на основе реальных фактов и особого ракурса, придающего уловленному мгновению многозначительную динамику – жизнь этого человека, в особенности его молодые годы, известна нам лишь пунктиром, скупо намеченным самим же Пенсоном в автобиографии 1939 года.

Искусство тогдашних автобиографий заключалось в том, чтобы не дать кадровикам и прочим проверяющим органам никаких зацепок. В результате получается текст следующего содержания:

"…родился в городе Велиже Витебской губернии 17 марта 1893 года. Отец по профессии переплетчик, работал в мелкой типографии. Мальчиком меня отдали туда на обучение. Грамоте обучался самоучкой. Закончил городское училище в 1911 году. Имея большое влечение к рисованию, уехал от семьи в город Миргород Полтавской губернии и поступил в художественно-керамическую школу. Учился всего полгода, и из-за нужды пришлось уехать в город Вильно, где поступил в художественно-промышленную школу общества имени Антокольского (в отдел декоративно-малярный), получал пособие от общества. Учился до 1915 года.

Началась мировая война, я уехал в Среднюю Азию, в город Коканд. Работал счетоводом, преподавал рисование в школах до конца 1917 года. В конце 1917 года начал работать в Кокандском отделе Народного образования. Проработал там до 1922 года в качестве заведующего учебно-производственными мастерскими, в 1923 году переведен в Ташкент. В 1925 году начал заниматься фоторепортажем. С 1926 года работал в редакции "Правда Востока".

Между тем есть сведения, что Марк Пенсон успел засветиться в Витебске.

"Макс Пенсон, как и Марк Шагал, был учеником великого художника Ю́деля (Юрия) Моисе́евича Пэна. Вероятно, Пенсон участвовал в организации народного художественного училища (художественной школы) в Витебске вместе с Шагалом и Малевичем, Пэном, Верой Ермолаевой и другими выдающимися людьми искусства того времени. Эта школа впоследствии стала колыбелью русского авангарда", - утверждает смоленский дизайнер и бильдредактор Елена Хлиманова.

Это звучит достаточно правдоподобно, когда мы разглядываем фотографии Пенсона: художественные пристрастия спрятать порой труднее, чем отдельные факты биографии.

Вот отзыв человека, который в фотоискусстве разбирался получше нас с вами. В 1940-ом году Сергей Эйзенштейн писал: "Не осталось таких мастеров, которые выбирают для себя столь необычное поле для работы, полностью посвящают себя ей и делают работу частью своей судьбы. Просто невозможно, например, говорить о Фергане, не упоминая Пенсона, который объездил весь Узбекистан со своим фотоаппаратом. Его фотоархивы позволяют нам проследить историю этой республики год за годом, страница за страницей".

Следующее экспертное принадлежит дочери Макса Пенсона, Дине Ходжаевой, ставшей первой профессиональной женщиной-фотографом Узбекистана:

"Если кратко, то это две особенности работ Пенсона. Первая - необычные ракурсы фотографий, объем, геометрия, ощущение пространства. Это тени физкультурников или грядки хлопкового поля, ряды военных на параде или сохнущие кирпичи - все подмечено в виде геометрических линий, создающих пространственный и эмоциональный эффект. И простые люди, снятые как-то чуть сверху или чуть сбоку, становятся выразительными настолько, что кажется, будто мы находимся рядом с ними. И вторая особенность. Отец снимал не как турист, не как внешний человек. За годы работы, командировок, общения он досконально изучил жизнь узбекистанцев и в ней уже подмечал взглядом художника особые мгновения.

У него был свой почерк, свое видение сюжета, в своем творчестве он шел абсолютно своим путем. Отец не был гостем в Узбекистане. Изо дня в день, выполняя задания своей редакции, он жил той действительностью, которую снимал.

Я считаю, что именно в этом и заключается секрет самобытности фоторепортажей папы. Он передавал собственное мироощущение, это и отличает его от современников, поэтому он так интересен и сегодня. Фотографирование было для него, прежде всего, творческим процессом. Он не просто щелкал затвором камеры, а создавал каждую свою фотографию как картину, хотя все эти снимки делались по заданию газет и журналов. Элементы художественности присущи всем его работам, ведь он был художником по образованию".

С 1926 года по 1949 год Пенсон работал фотокорреспондентом газеты "Правда Востока" и всесоюзного информационного агентства ТАСС. Он снимал дехкан, севших за парты, грандиозные ирригационные работы, строящиеся заводы и больницы, женщин, срывающих паранджу. Как правило, работал с 35-миллиметровой съемочной камерой, но иногда использовал и широкоформатные стеклянные пластины. В 1937-ом году его работа "Узбекская мадонна", запечатлевшая молодую женщину, кормящую грудью ребенка, получила высшую награду на Всемирной выставке в Париже.

В 1949-ом году, когда по всей стране развернулась "борьба с космополитизмом", Пенсона не просто уволили, а уволили с "запретом на профессию". Отстраненный от любимого дела, он десять лет маялся, а в 1959-ом году покончил с собой.

На полвека его прочно забыли, и только современные средства массовой коммуникации, интернет и компьютеры, вернули нам творчество выдающегося фотохудожника.

Представленные фотографии взяты с сайта maxpenson.com

Источник - Хан-Тенгри
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706110920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений
- В режиме реального времени: систему отслеживания выбросов предприятий внедряют в Казахстане
- Ерлан Карин провел заседание Республиканской комиссии по вопросам государственных символов и геральдики ведомственных и иных, приравненных к ним, наград
- Алихан Смаилов: Внедрение научных разработок – ключевое условие инновационного развития экономики
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 23 января 2024 года №6/6
- Автопром, который мы заслужили: дорого и ненадежно
- Об изъятии особо крупной партии "синтетики"
- В Алматы осудили членов ОПГ причастных к незаконному обналичиванию денежных средств
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  