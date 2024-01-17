Да японка я, япона мать... В конкурсе "Мисс Япония" победила ... украинка Каролина-сан

18:43 24.01.2024

Победившая в "Мисс Япония" модель с Украины спровоцировала скандал



Модель украинского происхождения Каролина Шиино спровоцировала скандал из-за победы в конкурсе "Мисс Япония".

Об этом пишет британская газета Independent.



Как указывает издание, победа Шиино - натурализованной гражданки Японии - в конкурсе вызвала широкие дебаты в социальных сетях. Хотя девушка переехала в Японию еще в возрасте пяти лет, так как ее мать снова вышла замуж за японца, многим не понравилось, что "Мисс Япония" стала девушка без этнической связи с Японией.



Уточняется, что некоторые пользователи соцсетей отметили, что данная победа является данью мультикультурализму и политическим соображениям, а не культуре Японии и красоте, другие же отметили, что нельзя оценивать победительницу только по внешности.



Сама Шиино в своей речи на конкурсе выразила благодарность за то, что на этом конкурсе ее "признали японцем". Она сказала, что является японкой "и по речи, и по разуму".