Легенды о загадочных и неприступных пещерах Памира

18:46 24.01.2024 Вильдан Юсупов, специально для Asia-Plus



В Таджикистане есть места, которые много лет пытаются изучить ученые, но все безуспешно.



Пещера Мататаш



Горный Бадахшан – территория, где повсеместно можно наткнуться на загадочные места, хранящие древние тайны. Хранители этих древних тайн – холодные пещеры, странные кратеры, горячие источники и сказочные озера, образованные вследствие различных причин. И сегодня мы расскажем о таинственных пещерах Горного Бадахшана.



Почти все верховья главных речных долин Горного Бадахшана, берут свое начало с широких и ровных просторов Памирского плато. Просторы эти, когда-то вмещали в себя гигантские сползающие ледники. На протяжении многих эпох, наряду с тектоническими процессами и горообразованием, ледники интенсивно создавали местный ландшафт.



Их древние остатки до сих пор обрамляют вершины горных хребтов Памира, являясь богатейшими и уникальными источниками пресной воды на тысячи километров.



В широких межгорных котловинах сохранились ровесники этих льдов – соленые бессточные водоемы, уровень воды которых, в межледниковый период был на сотни метров выше. Это подтверждается геологическими данными и следами карстовой деятельности в некоторых скальных массивах.



Следы этой деятельности представляют собой лабиринты и глубокие ниши, уходящие в скалы. С древности в них селились люди и дикие животные. Но широкий научный интерес к ним возник лишь в начале 20 века, в связи с географическим освоением этой территории Российской и Английской империями.



Пещеры Рангкуля



На крайнем востоке Памира, где почти не выпадают осадки, у самой границы с Китаем, посреди обширной и бессточной котловины на высоте 3 745 м над уровнем моря, расположены два живописных озера Рангкуль и Шоркуль.



Неподалеку находится небольшой одинокий кишлак скотоводов. Называется он тоже Рангкуль, а занимаются там разведением яков. Район этот давно известен благодаря древним разработкам соли и золота.



Соединенные узкой протокой озера, образуют полосу водной глади около 20 км. Удивительным образом в течении дня, цвет воды меняет свой окрас от бирюзовых до сине-голубых и фиолетовых тонов. В одном вода пресная, в другом – соленая. Причина этого феномена пока не ясна. Котловину озер с севера прикрывает группа невысоких сопок, покрытых серебристой щебенкой кристаллических сланцев. С юга, почти вплотную к озерам подступают высокие гребневидные скалы хребта Чарокташ, сложенные из мраморов, известняков и доломитов. Они славятся комплексом пещер, представляющим собой остатки сложнейшей системы реликтовых подземных лабиринтов гидротермокарстового происхождения.



Про эти лабиринты и якобы спрятанные там сокровища уже давно ходят легенды. Все началось с одной очень странной пещеры под названием Мататаш. Ее вдавленное продолговатое жерло обращено к озеру Рангкуль в 2,5 км от восточного берега, посередине гладкой отвесной стены высотой 450 м над озером.



Чарокташ



Широкой известностью она обязана статье в "Туркестанских Ведомостях" за подписью Л.О. "Рангкульская пещера и Чарокташ.1898 год". В статье были приведены легенды о некоторых пещерах вблизи Рангкуля.



Как гласила одна из легенд:



"Лет 200-300 тому назад после удачного похода на Бухару и Самарканд, зимою в Рангкульской котловине появились китайские войска с богатыми трофеями. Найдя хорошие пастбища по берегам Рангкуля, они разбили лагерь у озера, вблизи пещеры, и решили остаться на зимовку. Однако зимой выпал такой глубокий снег, что лошади не смогли добывать себе корм и начался падеж.



Когда их припасы стали заканчиваться, воины зароптали и взбунтовались. Самые отчаянные из них, выбрав лучших скакунов, ночью бежали из лагеря, прихватив часть добычи. А чтобы за ними не было погони, перерезали оставшихся лошадей.



Занесенная снегом и лишенная возможности передвижения, часть войск оказалась в совершенно беспомощном положении. Видя неизбежную гибель, они решили спасти хотя бы богатства, определив пещеру надежным хранилищем. Оставалось найти способ добраться до нее.



Для этого трупы животных порезали на куски и стали прикладывать их к отвесу скалы. Куски крепко примерзли к камню, и таким образом получилась лестница, по которой они достигли пещеры, сложив там свои богатства. Весной куски оттаяли и упали, сделав пещеру недоступной. Укрывшись в другой пещере на южной стороне кряжа, сами китайцы вскоре погибли от холода и голода".



Несмотря, на многочисленные смелые попытки, подняться в пещеру Мататаш до 1958 года не удавалось никому, пока натиск альпинистов Ленинградского университета не развенчал все надежды кладоискателей.



Имя первого и пока единственного человека, побывавшего в пещере, Валентин Якушкин. При беглом осмотре ему удалось установить, что ширина пещеры 20, глубина 3, а высота около 2-х метров. Пол пещеры устлан обвалившимися известняковыми обломками плит и покрыт многовековым птичьим пометом. Никаких сокровищ там не оказалось.



Посреди пещеры, в кусках парчового тряпья лежало яйцо снежного сипа, благополучно прихваченное в качестве сувенира. Дальнейшая судьба яйца неизвестна, но зато известно, что это единственное, найденное на территории СССР яйцо этой редкой хищной птицы.



Если пещера и имеет продолжение вглубь, то оно безнадежно завалено. Ранее в 1951 году альпинисты из Ташкента под руководством В. И Рацека побывали в другом входе, расположенном чуть ниже и правее Мататаш. Он тоже оказался неглубоким и со следами обвалов. Проникнув в него двое альпинистов, увидели внутри несколько полузаваленных узких ходов и карманов, но кроме следов пребывания птиц и помета горных козлов, ничего не нашли.



При всех скалолазных способностях горных козлов, все же маловероятна возможность их передвижения по гладким отвесным стенам. Если они не проникали туда иным путем.



Интересный рассказ местного мулло Муссы Мусатдинова, проявлявшего интерес к рангкульским пещерам, приводит исследователь Памира К. В. Станюкович в своей книге "В горах Памира и Тянь-Шаня":



"Ход наверное есть, - сказал Мусса. - В пещеру откуда-то кийки заходят. Я сам видел. Один раз киик был там два дня. Откуда? Куда ушел? Отсюда дороги нет. Вниз он не упал, я все время искал внизу. По стенке пройти нельзя. Может быть, с другой стороны все-таки есть ход? Далеко идти, но ход есть. Или раньше был, а сейчас завалило.



Когда я был очень молод, был человек, знавший дорогу. Я поехал в Бухару, учиться в медресе, обратно приехал – он уже умер. Говорят, помер, так и не сказав, никому дороги.



Баранов не было, кутасов не было, а был богатый. Откуда? Я думаю, у него где-то золото было спрятано. Или он в пещеру ходил? Я сам много раз искал. С той стороны пещер много, но все ходят в большую. А через нее дороги нет. Геологи ходили искать. Знаешь Клунникова? Он ходил, другие ходили. И ничего не нашли. Но где-то ход есть".



Предпринимались серьезные, но тщетные попытки попасть в Мататаш с противоположной стороны кряжа. Через пещеру, в которой по легенде погибли оставшиеся китайцы. Местные кыргызы называют ее Сыйкырдуу-ункюр – "Заколдованная пещера". В литературе она упоминается под разными названиями, одно из них – "пещера Путников".



Вход в пещеру расположен на высоте 350 м над долиной и 4 400 м над уровнем моря. Крутой подъем от дна ущелья все время идет по каменистой осыпи. Треугольная форма входа обращена почти точно на юг. Рядом со входом имеется еще одно отверстие округлой формы. Считается, что пещера довольно большой длины и имеет множество опасных ходов, уходящих под озеро Рангкуль.



Уже у входа, круто погружаясь вниз, через 150 метров она разветвляется на две тупиковые галереи протяженностью 70 и 100 метров. Внутри довольно просторно: высота хода от 4 до 6 м, а ширина отдельных залов достигает 25-30 м.



Дальний конец пещеры относительно входа опущен на 100 м. В некоторых местах видны мощные завалы, скрывающие другие колодцы и лазы. На полу большие обвалившиеся глыбы породы, а на стенах кальцитовые натеки, суживающие проход.



Повсюду толстый слой многовековой пыли, пониженная влажность и минусовая температура. Удивительно, но в пещере нет ни сталактитов, ни сталагмитов. Зато постоянно происходят обвалы потолка. Пожалуй, это одна из самых высокогорных пещер Средней Азии. По слухам из нее даже есть подземный путь в Китай, по которому можно провести караван.



Вот о чем рассказывает следующая легенда из "Туркестанских Ведомостей":



"Однажды несколько киргизов, взяв с собою достаточное количество сала для светильников, полезли в пещеру, надеясь найти проход, соединяющий обе пещеры, и таким образом поживиться богатствами. Достигнув пещеры, они нашли массу золы и груду человеческих костей; затем они пошли по длинному и узкому коридору, где было много громадных летучих мышей, часто задувавших светильники. Шли они этим коридором около трех дней и наткнулись на огромный человеческий череп. Испугавшись этого черепа, дальше идти они не посмели. К тому же сала оставалось только на обратный путь".



Были и другие попытки пробраться к пещере сокровищ этим коридором, но все безуспешные. Одни возвращались, испугавшись какого-то сидящего человека, другие – страшного черного зверя.



В этой связи уместно упомянуть еще одно свидетельство К. В. Станюковича: "Относительно черепа, который фигурировал в старых легендах, в том числе, изложенных в газете за 1898 год, Мусса твердо говорил, что видел его. И что он долго шел до этого черепа. Потом спал там. Потом испугался и побежал обратно. А вот куда он ходил, он никому никогда не говорил. Вообще он о чем-то умалчивал, и, прежде всего, о том, в какую именно пещеру ходил, когда видел череп".



Летом 1950 года, всерьез поверивший в легенды, инженер, альпинист и кладоискатель из Одессы А.В. Блещунов с группой товарищей отправился туда найти подтверждение. Попытка проникнуть в Мататаш оказалась безуспешной. Но обследовав некоторые гроты и трещины в скалах, группа решилась на поиск хода через "пещеру путников". Поднявшись туда, в одном из залов они обнаружили записку о посещении пещеры в 1928-34 годах другими экспедициями. В записке, оставленной членами Советско-Германской экспедиции, упоминался документ от 1898 года, найденный на том же месте.



Составив возможный план пещеры, и не найдя больше ничего примечательного, было решено заложить небольшой шурф в одном из левых ответвлений. Неожиданно с глубины 20 см была извлечена интересная вещица – украшение в виде жука скарабея. Спинка у него была из серебра, а брюшко из меди. В крылья были вправлены два коралла и слабо отшлифованный зеленоватый камень похожий на яшму.



Другая находка последовала через несколько дней – бронзовый браслет овальной формы, концы которого украшали стилизованные изображения жуков. Датировка находок оказалась разноречивой и по мнению некоторых специалистов относиться к позднему средневековью. Однако для браслета высказывалась мысль о принадлежности его к 1-2 веку нашей эры.



Помимо этих находок группа Блещунова заметила на стене с правой стороны входа три группы выцарапанных в камне странных черточек, похожих на иероглифы. Черточки, направленные к стоку в своде пещеры, были явно нацарапаны рукой человека.



Чуть позже, в июле 1957 г. к озеру Рангкуль прибыла экспедиция Московского филиала Географического общества СССР под руководством альпиниста, выдающегося физика и академика И. Е. Тамма.



Группа предприняла попытку штурмовать пещеру Мататаш одновременно сверху и снизу. Однако, старания альпинистов ни к чему не привели. Удалось лишь частично заглянуть в пещеру. Вдобавок, произошел несчастный случай: приехавший посмотреть на штурм студент из Чечекты погиб, попытавшись самостоятельно забраться в пещеру.



Но, как и группе Блещунова, экспедиции И. Тамма гораздо больше повезло в "пещере путников". Примерно там же, где копал А. В. Блещунов, И. Е. Тамм нашел оселок для точки ножей, амулет и пряжку от седла.



Московские археологи отнесли оселок к 4-5 векам до нашей эры, (ранняя сардская культура), а пряжка оказалась уникальной китайской – 1-2 века до нашей эры. К сожалению, неизвестно, кто из специалистов помогал Блещунову и Тамму датировать их находки и где они сейчас хранятся. Больше никогда ничего подобного в Сыйкырдуу-ункур археологи не находили.



Буквально за год до И.Е. Тамма, в 1956 году, в пещере побывала группа археологов под руководством известного исследователя палеолита Средней Азии В. А. Ранова. В книге "Археологи на Крыше Мира" он пишет:



"К сожалению, отсутствие освещения не позволило нам детально обследовать отдаленные камеры, пришлось ограничиться осмотром галереи, первого зала и небольшим шурфом, заложенным в галерее. Шурф был углублен на 2,1 м. Однако, он не дал находок кроме очень поздних.



В верхней части отложений встретились обломки деревянной посуды, следы костров и невыразительные черепки. Они не могли быть старше тех предметов, которые нашел А. Блещунов. Вся наша добыча относилась явно к очень позднему времени и не представляла для нас никакого интереса".



По данным сайта sary-kol.ru в пещере Путников не так давно побывала группа профессиональных спелеологов – альпинистов с серьезным оборудованием. Их целью было попытаться отыскать неизвестное продолжение пещеры и по нему проникнуть в Мататаш. Несмотря на яркое и детальное описание хода экспедиции, по непонятной причине в источнике не указан год проведения и имена участников.



Тщательно обследовав всю пещеру, в одном из дальних концов спелеологи наткнулись на мощный завал. Из промежутков между камнями чувствовалась сильная тяга воздуха. Частично разобрав завал и протиснувшись в отверстие, они поняли, что продолжение пещеры найдено. Новая часть пещеры через несколько метров узкого коридора расширяется и резко обрывается пятиметровым колодцем. Узкие лазы, чередующиеся с такими же узкими вертикальными или наклонными отверстиями, в конце обрываются десятиметровым уступом в громадный зал.



Он наклонно уходит куда-то в кромешную тьму. Луч налобного фонаря теряется в ней, так и не достигнув конца.



Удивительная находка ждала их во время спуска в этот зал. За выступ стены была закреплена, спускавшаяся вниз самодельная, очень старая веревка, сплетенная из шерсти яка. Это подтверждает то, что в пещеру, очень давно спускались люди и значит рассказы о хождении, по этому подземному лабиринту – не вымысел!



Сменяя друг друга, группа продолжила спуск и обследование ходов, уходящих уступами все глубже и глубже. На глубине почти 500 м пришлось остановиться перед очередным колодцем глубиной около 30 м. Спуститься туда у них уже не хватило снаряжения и сил. Добраться до пещеры Мататаш не удалось, а вот найти тот длинный коридор, о котором рассказывала легенда, экспедиция смогла.



Все попытки энтузиастов исследовать пещеры Мататаш и Сыйкырдуу-ункюр, пока не дают никаких исчерпывающих ответов. Определенно ясно только, что район этот обладает большими археологическими и спелеологическими перспективами.



Еще одним реликтовым чудом этого массива является пещера Чарокташ, расположенная возле озера Шоркуль. Скорее это сквозное отверстие, пронизывающее верхушку невысокой известняковой скалы на высоте 120 м над поверхностью озера. Она давно известна местным жителям и пользуется не хорошей славой: в лунные ночи пещера кажется освещенной изнутри. Кыргызы верят, что свет исходит из глаз существа, живущего там. Никто не пытается туда проникнуть и, по возможности, все обходят скалу стороной.



Первые сведения об этом феномене появились в отчете капитана английской службы Янгхенсбенда, путешествовавшего по Памиру в 1889-1891 годах. Но лишь в конце 20-х годов прошлого столетия, посетившие Рангкульскую котловину участники Памирской экспедиции, смогли разгадать причину необычного светового эффекта.



Оказалось, что пещера одним своим выходом ориентирована в сторону озера, а наклонный свод ее покрыт беловатым налетом известковой пыли. В безоблачные ночи лунный свет, отражаемый поверхностью озера, попадая в пещеру и, преломившись ее светлым сводом, высвечивает второй выход. Все это создает иллюзию свечения, видимого издалека.



Такой же эффект может возникать и при отражении света от заснеженных склонов позади пещеры. В пещере была найдена, чудом уцелевшая, хорошо окатанная известняковая галька, однозначно указывавшая на карстовое происхождение пещеры. Судя по всему, она представляет собой лишь часть подземного канала, выработанного некогда водой, или даже целой рекой, устремлявшей свои потоки, в гигантское праозеро.



Грот "Шахты"



В известняковых отрогах хребта Найзаташ расположен удивительный грот, названный именем долины – гротом Шахты. В поисках следов первобытных людей, В.А. Ранов обнаружил здесь самый высокогорный в мире, древний очаг искусства.



Зная, что в удобных пещерах нередко попадаются следы доисторических стоянок, Ранов старался не пропускать ни одной ниши, заглядывая в самые глухие уголки нагорья. Снизу из сухого сая, он неожиданно заметил отверстие в скале. Взобравшись метров на сто, по очень неудобной осыпи, проник туда и увидел на нависающей у входа стене, намалеванную охрой сцену охоты на диких животных.



По стилю исполнения рисунок, несомненно, принадлежал человеку каменного века: громадный, неуклюжий бык, вероятно як, поражаемый стрелами; сбоку – профили двух кабаньих голов и фигурки людей-птиц. Странные фигурки, очень похожи на изображения, найденные в Африке и Австралии. Там эти фигурки трактовались как изображения охотников, замаскированных под страусов, но что они могли означать здесь?



Изображения, видимо, когда-то покрывали всю стену грота, но натеки уничтожили почти все, кроме этой сценки.



Как оказалось такая пещера с живописью там не одна, однако во всех других древняя живопись безвозвратно уничтожена тысячелетними натеками, обвалами и эрозией. Остались лишь еле просматриваемые контуры и прямые линии, по которым сложно судить о сюжете.



В 1960 году отряд Ранова проводил тщательные раскопки грота. Раскопки дали много интересного материала, как в самом гроте, так и в небольшой пещерке, найденной на другой стороне долины. В археологической добыче оказалось немало любопытного. В неолитических слоях были найдены вполне сохранившиеся основания перьев уларов, а в более позднем слое – наконечник стрелы, привязанный лыком к остатку древка.



Между прочим, в тех же самых скалистых горах Найзаташ, где-то в очень потайном месте, якобы, скрыто древнее капище со следами поклонений самых различных культов. Капище это, известное местным старикам кыргызам, будто бы нашел геолог Клунников еще до войны. Он рассказал о нем К. В. Станюковичу в конце 30-х годов. Сам Клунников погиб во время войны. Никто не вел специальных поисков, геологи и топографы, работавшие здесь, ни разу не наткнулись на это капище. Возможно, что никакого капища и нет. А вдруг?!



Пещера "Тир"



Примерно в 110 км от Ишкашима, в верхнем течении реки Пяндж, на стыке Ваханского хребта и Гиндукуша расположен небольшой кишлак Дирч. В часе ходьбы от него находится, сложенное конгломератом известняковых глыб испещренное "городище" карстового происхождения. Самое большое жерло называется пещерой "Тир".



Пещера практически не изучена, известно только, что она достаточно глубока и имеет несколько этажей и ответвлений. Внутри запах гнили и сырости, а на потолке видны следы сажи – признаки некогда бывавших тут людей.



При значительном углублении, электрические фонари через некоторое время, странным образом, гаснут. По слухам другой выход из пещеры расположен на территории Афганистана. Местные жители предпочитают не посещать ее, а смельчаки, пытавшиеся пересечь ее вглубь, после этого заболевали непонятной смертельной болезнью, похожей на лучевую.



"В этой пещере советские экспедиции нашли мумию женщины, кормившей грудью младенца, но никто из местных ее не видел, так как находку сразу увезли, - рассказывает местный житель Аембек Азизбеков. - Еще в пещере от советской власти когда-то успешно прятались басмачи, а местные однажды нашли две древние книги и стрелковое оружие 17-18 века и отдали афганскому мулло.



В тех же окрестностях расположено небольшое, причудливое озеро с широкими болотистыми берегами. К центру оно резко переходит в темно-синий цвет, что говорит о большой глубине водоема. Какова его глубина пока не знает никто.



Жители кишлака, несмотря на проблемы с водой, стараются не купаться в водоеме, считая его бездонным и опасным. Вероятно, этот водоем также имеет карстовое происхождение и тесно связан с пещерами. Но без специальных исследований, говорить об этом что-либо, и тем более о составе воды и глубине озера, невозможно.



В Горном Бадахшане есть старинный кишлак Ягит, давно привлекающий внимание туристов и ученых. Дело в том, что в окрестностях Ягита у подножия одной скалы находится вход в пещеру высотой около 2-х и шириной 4 м.



Приблизится к этой пещере не просто: из ее недр постоянно дует сильный и чрезвычайно холодный ветер. Даже летом температура этого холодного дыхания достигает – 20, тогда как в нескольких метрах снаружи термометр показывает +40. Вода в ведре, поставленная у входа через некоторое время превращается в лед. Откуда берется этот холод, пока никто не может ответить. При этом поражает что, воздух в пещере абсолютно сухой и снега в ней нет.



Красивых, странных, удивительных, загадочных и малоисследованных пещер на Памире много, но мы ограничились описанием наиболее интересных и хрестоматийных. Хочется надеяться, что когда-нибудь и те пещеры озарит луч фонаря спелеолога или исследователя, будет составлена подробная карта пещер Памира, а объекты эти будут занесены в мировой каталог охраняемых памятников природы. Источник - Азия-Плюс

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