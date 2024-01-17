Национальный университет обороны Казахстана возглавил малоизвестный полковник Мустабеков и др. назначения в РК

19:49 24.01.2024 Кадровые перестановки

Новые назначения в Национальном университете обороны, Национальной академии наук, акиматах Кызылординской и Павлодарской областей, НПП, АО "Актюбинский завод металлоконструкций"



"Ак Орда", 22 января



Распоряжением Главы государства Альчекенов Лут Сапуович освобожден от должности начальника Национального университета обороны Республики Казахстан.



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Распоряжением Главы государства Мустабеков Аскар Досбосынович (фото) назначен начальником Национального университета обороны Республики Казахстан. Про Мустабекова известно, что ранее он возглавлял Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи в Алматы.



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Распоряжением Главы государства Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена советником Президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций, она освобождена от ранее занимаемой должности.



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Распоряжением Главы государства Куришбаев Ахылбек Кажигулович назначен президентом Национальной академии наук Республики Казахстан.



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Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования

Акимат Кызылординской области, 22 января



Сегодня на заседании актива под председательством акима области Нурлыбека Налибаева в связи с кадровыми изменениями был представлен вновь назначенный руководитель Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.

На эту должность назначен Сермагамбетов Серик Сагитжанович, ранее занимавший должность акима Аральского района.

"Серик Сагитжанович проработал в Аральском районе почти 3 года и сформировал положительную динамику социально-экономического развития района. Аральский район находится под особым вниманием Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича. В этом году Казахстан председательствует в Международном фонде спасения Арала. В настоящее время интенсивно ведутся работы по высадке саксаула на дне высохшего моря.

По итогам года бюджет района составил 17,5 млрд. тенге и за последние 3 года удвоился. За это время в район поступило 56,6 млрд. тенге инвестиций, объем валовой продукции сельского хозяйства вырос в 1,5 раза, промышленной продукции-в 2 раза. Кроме того, введено в эксплуатацию 659 жилых домов общей площадью 85,6 тыс. кв. метров, проведены строительные работы на 21,3 млрд. тенге. С 2021 года отремонтировано 213,4 км дорог. Решена одна из проблем, которая поднималась в районе уже много лет – начато строительство моста через железную дорогу, соединяющего две части города Аральска, стоимость проекта-3,1 млрд. тенге. Газифицирован поселок Саксаульск, стоимость проекта - 3,6 млрд тенге. За последние 2 года спонсоры выделили 2,5 миллиарда тенге на развитие района. В результате эффективной реализации "Дорожной карты развития отрасли сельского хозяйства на 2022-2024 годы" растениеводство в районе увеличилось в 4 раза в 2022 году и в 7 раз в 2023 году. За увеличение поголовья скота на 12700 по сравнению с 2021 годом и прирост поголовья скота Аральский район два года подряд был награжден номинацией "Передовой район". Необходимо отметить, что Серик Сагитжанович имеет немалую заслугу в координации этих важных проектов и реализации продуктивной работы", – сказал глава региона.

На заседании актива председатель областного маслихата Наурызбай Байкадамов, аким города Кызылорда Серик Кожаниязов, аким Жанакорганского района Мурат Тлеумбетов поздравили Серика Сагитжановича и пожелали успехов на новой должности.

Серик Сагитжанович родился в 1965 году в Казалинском районе. Окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности "экономист", Евразийский национальный университет по специальности "юрист".

Трудовую деятельность начал в 1988 году старшим экономистом центральной базы материально-технического снабжения Министерства рыбного хозяйства. С 2005 по 2011 годы работал руководителем аппарата акима города Кызылорда, заместителем акима Шиелийского района, начальником управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области. В 2011-2016 годы работал акимом Жалагашского района, заместителем председателя правления акционерного общества "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур", руководителем Управления мобилизационной подготовки Кызылординской области, председателем территориального объединения профсоюзов "Кызылординский областной центр профсоюзов".

С мая 2021 года по настоящее время занимал должность акима Аральского района.



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Арал ауданының әкімі тағайындалды



Бүгін облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың төрағалығымен Арал ауданында өткен кадрлық өзгерістерге байланысты актив отырысында ауданның жаңадан тағайындалған әкімі таныстырылды.

Алдымен аймақ басшысы ауданның бұрынғы әкімі Серік Сермағамбетовтің еңбегін атап өтіп, алғыс білдірді.

"Мемлекет басшысы өткен жылы қараша айында Әзірбайжан Республикасының астанасы Бакуде Орталық Азия мемлекет басшылары қатысқан Біріккен Ұлттар Ұйымының Орталық Азия экономикаларына арналған Арнайы бағдарламасында (СПЕКА) Арал және Каспий теңіздерінің экологиялық, климаттық проблемаларына ерекше тоқталды. Биыл Қазақстан Халықаралық Аралды құтқару қорына төрағалық етіп, әлемдегі ең ірі тұйық су айдындарының бірі болған теңіз маңындағы қоршаған орта деградациясының алдын алуға ерекше мән береді. Серік Сағитжанұлының іскерлік қабілеті мен мол тәжірибесін ескеріп, өңірдегі ауқымы кең, міндеті жоғары басқармаға басшы етіп тағайындауды жөн көрдік", – деді аймақ басшысы.

Серік Сағитжанұлына нәтижелі қызметі үшін Қызылорда облысының Құрмет грамотасы табысталды.

Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі және Арал аудандық мәслихатының келісімдері негізінде облыс әкімінің өкімімен Арал ауданының әкімі лауазымына Оңғарбаев Аманжол Сақыпұлы тағайындалды.

"Аманжол Сақыпұлы - өңірдің әлеуметтік-экономикалық ахуалымен жақсы таныс, аймақтың рухани-мәдени дамуы жолында аянбай еңбек еткен азаматтардың бірі. Аудан әкімі ретінде Мемлекет басшысының тапсырмалары мен алға қойған міндеттерді жоғарғы деңгейде жүзеге асырып, өздеріңізбен бірге туған жерін өркендету жолында аянбай жұмыс жасайды деп сенемін. Арал топырағынан түлеген азамат ретінде Аманжол Сақыпұлына халықтың сенімі мен жауапкершілік жүгі еселеп артатын болады. Бұған дейін де басшылық лауазымдарда мол тәжірибе жинаған маман ретінде аудандағы ресурстарды барынша пайдалану керек. Бюджет қаражатын толық және мерзімінде игеріп, жобалардың сапалы жүзеге асуын қамтамасыз етіңіз", - деді Нұрлыбек Машбекұлы. Арал ауданының жаңадан тағайындалған әкіміне дамудың барлық макроэкономикалық көрсеткіштері бойынша оң параметрлерге қол жеткізіп, қоғамдық-саяси ахуалдың тұрақтылығын қамтамасыз ету тапсырылды. Сондай-ақ, инвестиция тарту, салық базасын ұлғайту, жаңа жұмыс орындарын ашу және кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігін арттыру аса маңызды. Мал және балық шаруашылығы дамыған ауданның экспорттық әлеуетін одан әрі жетілдіру қажет.

Актив отырысында қоғам қайраткері Биғали Қаюпов, Арал, Қазалы аудандары мен Қызылорда қаласының Құрметті азаматы Айтбай Көшербаев, еңбек ардагері Әбілбай Садықбайұлы, Арал аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Әділбек Әйімбетов жаңа қызметке тағайындалған басшыларды құттықтап, сәттілік тіледі.

Аманжол Сақыпұлы 1968 жылы Арал ауданында дүниеге келген. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда педагогикалық институтын "Қазақ тілі мен әдебиеті", "Болашақ" университетін "Қаржы және несие", Қазақ гуманитарлық Заң университетін "Заңтану" мамандықтары бойынша бітірген. Филология ғылымдарының кандидаты.

Еңбек жолын 1986 жылы қарапайым жұмысшы болып бастаған. 1993-2000 жылдары облыстық тіл басқармасының бірінші категориялы маманы, Ұлт саясаты жөніндегі облыстық комитеттің жетекші маманы, облыстық "Ақмешіт апталығы" газеті бас редакторының орынбасары лауазымдарында еңбек етті. 2000-2010 жылдары "АСУ" баспа үйі" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры, "Халық" газетінің бас редакторы, директоры лауазымдарында абыройлы қызмет атқарған. 2010 жылдан бері құрамына 3 облыстық, 1 қалалық және 7 аудандық редакция, ақпараттық агенттіктерді біріктірген "Сыр медиа" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметін атқарып келді. Қызылорда облыстық мәслихатының V, VII, VIII шақырылымдарының депутаты ретінде өңірдің және осы ауданның өзекті мәселелерін көтеріп, шешілуіне атсалысты.



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Распоряжением акима области руководителем Управления здравоохранения Павлодарской области назначен Буйрашев Ануар Канашевич

Акимат Павлодарской области, 22 января



Ануар Канашович, 1980 года рождения, имеет высшее образование. В 2003 году окончил Казахский государственный медицинский университет по специальности "врач", в 2011 году - Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати по специальности "Бакалавр экономики", в 2017 году - Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по программе магистратуры по специальности "Менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 2005 году младшим научным сотрудником отделения лучевой диагностики и рентгенэндоурологии "Урологический научный центр имени Б. Жарбусынова", затем работал начальником данного отделения.

С 2014 по 2017 годы работал заместителем председателя правления АО "Национальный научный центр онкологии и трасплантологии", заместителем председателя правления по финансово-экономической деятельности АО "Урологический научный центр имени Б. Жарбусынова".

С 2017 по 2019 годы работал исполняющим обязанности председателя правления АО "Национальный научный центр онкологии и трасплантологии".

С 2020 по 2022 годы работал главным врачом медицинского центра доктора Орынбаева, заместителем руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Алматы".

До назначения работал главным врачом городской поликлиники № 32 города Алматы.



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Мурат Каримсаков назначен председателем Внешнеторговой палаты Казахстана НПП "Атамекен"

atameken.kz, 22 января



Решением Правления НПП РК "Атамекен" Каримсаков Мурат Ратович назначен на должность Председателя правления Внешнеторговой палаты Казахстана НПП "Атамекен".

На этом посту он сменил Аяна Еренова, который сложил с себя полномочия. Ранее Мурат Каримсаков занимал должность руководителя Секретариата Председателя Президиума НПП "Атамекен".

Мурат Каримсаков родился в городе Алматы. Учился в Белорусском государственном университете по специальности "экономист", окончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, докторантуру в Кыргызском экономическом университете.

Работал преподавателем Казахского государственного педагогического университета им. Абая, менеджером "КЗИ Банк", начальником отдела по работе с драгоценными металлами АО "Народный Банк Казахстана", главным менеджером АО "Акционерный инвестиционный Фонд "КИФ", директором департамента управления Проектами АО "КазСтройСервис", АО "КазМунайГаз".

С 2002 по 2004 годы был помощником Министра государственных доходов и финансов РК.

С 2010 года по настоящее время возглавляет ОЮЛ "Ассоциация "Евразийский экономический клуб ученых".

В НПП "Атамекен" с декабря 2022 года работал советником председателя правления НПП "Атамекен" по вопросам инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, Руководителем Секретариата Председателя Президиума НПП "Атамекен".

Владеет казахским, русским, английским и турецким языками.

Имеет государственные награды: медаль "Ерен еңбегі үшін", орден "Құрмет", юбилейные медали "Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл" и "Астана 20 жыл"

Автор монографии "Стратегические приоритеты устойчивого развития экономики Казахстана в условиях интеграции стран ЕАЭС" и др.



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Асанов С.К. назначен генеральным директором АО "Актюбинский завод металлоконструкций"

KASE, 22.01.24



АО "Актюбинский завод металлоконструкций" (Хромтау), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 09 января 2024 года генеральным директором компании назначен Асанов С.К.



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Изменен состав Совета директоров АО "Актюбинский завод металлоконструкций"

KASE, 22.01.24



АО "Актюбинский завод металлоконструкций" (Хромтау), акции которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением общего собрания акционеров от 09 января 2024 года Асанов С.К. избран членом Совета директоров компании.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Актюбинский завод металлоконструкций" состоит из трех человек: Койлыбаев К.А., Таштитов А.Б., Асанов C.К. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Номад

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