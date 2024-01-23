Спрос на аренду частных домов в Алматы бьет рекорды после землетрясения

21:17 24.01.2024

В Алматы резко вырос спрос на аренду домов и дач Фото: pxhere

За сутки, с 22 по 23 января 2024 года, в Алматы и области резко вырос спрос на аренду домов и дач. Но на ценах это не отразилось, сообщает Zakon.kz.

По данным аналитиков Krisha.kz, количество запросов на посуточную аренду домов и дач за сутки после землетрясения увеличилось в четыре раза.



Однако отмечено, что рост спроса на аренду домов будет краткосрочным.



Примечательно, что ажиотажа на рынке нет, средние цены не изменились ни в одной категории.



"Средняя стоимость аренды дома в Алматы – 100 000 тенге в сутки", – заявлено в публикации.



Специалисты уточняют, что особенность домов, которые предлагают для аренды посуточно, в том, что в основном они предназначены для проведения праздников и вечеринок: оборудованы барами, большими мангальными зонами, караоке и т. д.



Поэтому цена на такие объекты всегда высокая, в районе 100 000 тенге в сутки.



"Что касается покупки домов, то здесь никаких изменений нет. С ценами также все стабильно. Средняя стоимость частного дома в Алматы, согласно анализу предложений – 40 млн тенге", – подчеркивают аналитики.



В ночь на 23 января 2024 года в Алматы произошло сильное землетрясение.



Подземные толчки, которые ощутили жители Алматы, достигали пяти баллов.



Анастасия Московчук