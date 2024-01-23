|В Алматинской области после землетрясения обнаружили трещины в зданиях десятка школ и больниц
21:20 24.01.2024
Стало известно о трещинах в десятках школ и больниц после землетрясения в Алматинской области
Более 40 школ, больниц и домов культуры покрылись трещинами при землетрясении в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат региона.
"Совместно с местными исполнительными органами был совершен комиссионный обход объектов на территории Алматинской области, получивших трещины в результате произошедшего землетрясения.
24 января 2024 года по результатам дополнительного визуального обследования объектов жизнеобеспечения и социально-значимых объектов на территории Алматинской области обнаружены трещины на 44 объектах", - говорится в сообщении.
Трещины обнаружены:
по Уйгурскому району - 11 объектов (объект здравоохранения - 1, объекты образования - 8, объекты соцкультбыта ДК - 2);
по Енбекшиказахскому району - 14 объектов (объекты образования - 7, объект здравоохранения - 1, объекты соцкультбыта ДК - 6);
по Талгарскому району - 3 объекта (объекты образования - 3);
по Кегенскому району - 4 объекта (объекты здравоохранения - 4);
по Жамбылскому району - 2 объекта (объекты образования - 2);
по Райымбекскому району - 3 объекта (объекты образования - 2, объект соцкультбыта ДК - 1);
по Илийскому району - 3 объекта (объекты здравоохранения - 3);
по Карасайскому району - 4 объекта (объекты образования - 4).
Отметим, ранее сообщалось, что после сильного землетрясения в Алматинской области, которое произошло в ночь на 23 января, на территории региона обнаружили трещины на 19 объектах.
Напомним, жители Алматы почувствовали сильное землетрясение после полуночи 23 января. Эпицентр землетрясения был расположен в 264 километрах к юго-востоку от города Алматы на границе Казахстана и Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 15,1. Магнитуда MPV - 6,7. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов, в Шымкенте - 2 балла. Также толчки почувствовали жители Астаны, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областей и области Жетысу.