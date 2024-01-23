В Алматинской области после землетрясения обнаружили трещины в зданиях десятка школ и больниц

21:20 24.01.2024

Стало известно о трещинах в десятках школ и больниц после землетрясения в Алматинской области



Более 40 школ, больниц и домов культуры покрылись трещинами при землетрясении в Алматинской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на акимат региона.



