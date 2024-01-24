Прибалты в состоянии наступать на Россию только вперед ногами, - П.Игнатавичюс

00:16 25.01.2024

24.01.2024 | ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС



Вброс немецкой газеты призван стимулировать приток заказав для ВПК наследников рейха



Много шума в Эстонии, Латвии и в Литве породил опубликованный немецким Bild секретный сценарий начала войны между странами НАТО и Россией. Политические руководители "трех сестер" с ноября 2013 года (когда 21 числа в Вильнюсе президент Виктор Янукович отказался подписать договор об ассоциированном членстве Украины в Евросоюзе, а в Киеве начался Майдан) отрыто говорили о неизбежности такого развития событий. Но ориентировались на 2027-2028 годы.



К тому времени парламенты стран Балтии надеялись принять национальные законы о всеобщей воинской повинности и обкатать всеобщий призыв на практике, правительства – увеличить численность армий вдвое, министерства обороны – закончить насыщение вооруженных сил современным оружием, включая ударную авиацию, танки, ракетные и артиллерийские системы больших радиусов поражения, армады разведывательных, ударных БПЛА и дронов-"камикадзе".



Три столицы планировали подойти к началу войны с Россией в состоянии максимальной готовности, сделав при поддержке немцев, британцев и канадцев полем боя ее приграничные территории.



Пересказывая секретные документы Минобороны ФРГ, Bild сдвигает активную фазу сценария на середину 2025 года, а подготовку к ней – на текущий февраль, когда "Кремль начнет проводить цифровые и гибридные атаки на государства НАТО, в первую очередь как раз на страны Балтии, одновременно подстрекая живущих там этнических русских".



В сентябре, как считают немецкие генштабисты, на белорусских полигонах начнутся совместные учения армий генералов Сергея Шойгу и его коллеги Виктора Хренина с "последующей целью взять под контроль участок польско-литовской границы, на оперативных картах именуемый Сувалкским коридором, что позволит россиянам соединить Калининградскую область РФ с Беларусью".



Прогноз по датам стал для политических и военных руководителей Балтии ледяным душем. Напрасно эксперты, например директор Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации латыш Янис Сартс, убеждали, что речь идет о "воображаемой ситуации для проверки военных возможностей в той или иной области, а не о тайном анализе разведслужб". Страх перед российской агрессией и осознание собственного бессилия затмили разум гаулейтеров.



Свои же генералы запугали окончательно. Например, литовский командарм Вальдемарас Рупшис (несостоявшийся выпускник Новочеркасского высшего военного училища связи) в нынешних обстоятельствах считает свою страну "безусловно следующей целью после Украины". Латвийский военачальник Артис Велшс предлагает воспринимать немецкую публикацию "очень серьезно, поскольку опасно иначе трактовать вызовы с востока. Не напрасно же в концепции национальной безопасности Латвии указано, что Россия – самая реальная угроза".



В обновленной стратегии Литвы тоже есть такой пункт. Поэтому главнокомандующий вооруженными силами Гитанас Науседа не согласен с премьером Эстонии Каей Каллас, утверждающей, что "у Европы есть от трех до пяти лет, чтобы подготовиться к встрече Кремля". В Вильнюсе полагают иначе: Россия ждать не станет, но из-за Украины не отважится на "второй фронт". Поэтому чем дольше продлится конфликт между Киевом и Москвой, тем "дальше Кремль окажется от желания лезть в Балтию".



"Всемерно поддерживая Киев, первую линию нашей обороны, следует использовать отсрочку для закупок танков, дронов и боеприпасов разных типов и калибров", – предлагает президент Литвы. Армия у него состоит из трех бригад, батальона ПВО, инженерного батальона и вспомогательных подразделений.



Но отмобилизована только мотопехотная бригада постоянной готовности "Железный волк". Пехотная "Аукштайтия" частично располагает офицерским составом, личный приписан, но появляется на время учебных сборов. "Жемайтия" существует только по документам и находится в стадии формирования, которое должно завершиться в 2027 году.



У Литвы нет авиации, танков, всего 18 самоходно-артиллерийских гаубиц PzH-2000, устаревшие образцы буксируемой ствольной артиллерии и две системы залпового огня HIMARS. С такой огневой мощью разве что "мосты в тылу охранять", признает командарм Рупшис.



В армии у латышей ситуация аналогична, но в Риге больше разговоров о необходимости защитить страну минными полями. Автор идеи Атис Станкевич утверждает, что "латвийское общество обрело бы чувство уверенности в том, что в случае нападения потенциального агрессора границу можно защитить".



А вот фрагмент доклада эстонских генералов президенту Алару Карису:



"Мы передали 67 артиллерийских систем нашему де-факто союзнику Украине, что еще больше сократило наши возможности по ведению огня с закрытых позиций. В настоящее время у нас есть 24 САУ K9 Thunder, в каждом пехотном батальоне – девять буксируемых 120 мм минометов. Но запасов выстрелов к ним нет.



Для сравнения: в Силах обороны Финляндии насчитывается 1690 артиллерийских систем, включая минометы. В Эстонии всего слишком мало, чтобы мы могли вести успешную войну".



Следует добавить, что Вильнюс, Рига и Таллин десятилетиями не в состоянии договориться ни по какому военному вопросу, хотя имелись планы по совместным закупкам оружия, боевой и другой техники. Такая кооперация помогла бы снизить цену на единицу товара, но всякий раз амбиции путались под ногами толковых идей.



Отсюда сегодняшний дефицит огневых возможностей. Это пережиток так называемой "обороны по средствам" из предыдущего десятилетия, когда при скромных бюджетах военная политика Таллина, Риги и Вильнюса носила сумбурный характер. Сегодня планировали закупать противотанковое оружие, завтра – переносные комплексы ПВО, на следующий день – бронированные внедорожники, тяжелые пулеметы и так далее.



В 2023 году бюджеты национальных МО приблизились к 3% ВВП, но бестолковость в планировании не исчезла. Например, нехватка боеприпасов в странах НАТО подталкивает прибалтов срочно наладить собственные производства по изготовлению порохов, взрывчатки и детонирующих материалов. "Три сестры" забросили прежние цели и взялись за новые. Но в non-paper (то есть в набросках) государственных бюджетных стратегий на 2025-2028 годы уже предусмотрены инвестиции в самоходную артиллерию и реактивные системы для повышения плотности залпа на километр фронта.



С учетом неоспоримых талантов распылять ресурсы можно предположить, что ни снарядов, ни пушек в итоге не появится. Смешно надеяться при таких раскладах на победоносную войну.



Впрочем, никто не обязан верить рассказам Bild. Этот таблоид – лидер бульварной прессы, заточенной антироссийски. Маловероятно, что с его журналистами немецкие генералы вообще делились пусть учебными, но все-таки секретными документами. Наверняка перед нами провокация, призванная посеять панику среди европейцев, в странах Балтии породить новый виток антироссийской истерии, заткнуть рты предлагающим мирные переговоры по Украине. И подстегнуть Вильнюс, Ригу и Таллин к новым инвестициям в вооруженные силы. Больший портфель заказов даст больше денег в карманы ВПК ФРГ.