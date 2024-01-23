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В Кыргызстане, президентским указом, запретили закрывать дела об изнасилованиях в связи с примирением сторон
00:22 25.01.2024

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 23 января подписал закон, которым ужесточается наказание за преступления против половой неприкосновенности. В частности, теперь уголовные дела по тяжким преступлениям, включая изнасилование, не будут прекращаться по причине примирения сторон.

ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу президента пишет, что по делам о преступлениях против половой неприкосновенности исключаются также "лазейки в законодательстве, которые позволяют фактически избежать наказания за совершенное преступление":

- срок давности;

- применение пробационного надзора;

- выход под залог.

"Данные положения подрывают доверие потерпевших к правоохранительной системе", - пояснили в пресс-службе.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Законопроект инициировали 33 депутата парламента страны. Как отметила Эльвира Сурабалдиева, один из авторов законопроекта, инициатива направлена на защиту женщин и детей.

"Очень много обращений от женщин о прекращении дела после примирения сторон. Нет официальной статистики по прекращенным делам после примирения сторон. Некоторые факты даже не регистрируются. Из-за угроз и запугиваний женщины вынуждены писать встречное заявление об отказе от претензий", - сказала депутат.

Как отмечало в 2022 году издание Cabar.Asia со ссылкой на данные Верховного суда Кыргызстана, совершившие преступления против половой неприкосновенности избегают реального заключения в шести случаях из девяти. Между тем количество изнасилований в стране ежегодно увеличивается. Так, в январе-октябре 2023 года число таких преступлений выросло в 1,8 раза

Источник - asiaplustj.info
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