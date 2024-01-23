В Кыргызстане, президентским указом, запретили закрывать дела об изнасилованиях в связи с примирением сторон

00:22 25.01.2024

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 23 января подписал закон, которым ужесточается наказание за преступления против половой неприкосновенности. В частности, теперь уголовные дела по тяжким преступлениям, включая изнасилование, не будут прекращаться по причине примирения сторон.



ИА "Фергана" со ссылкой на пресс-службу президента пишет, что по делам о преступлениях против половой неприкосновенности исключаются также "лазейки в законодательстве, которые позволяют фактически избежать наказания за совершенное преступление":



- срок давности;



- применение пробационного надзора;



- выход под залог.



"Данные положения подрывают доверие потерпевших к правоохранительной системе", - пояснили в пресс-службе.



Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.



Законопроект инициировали 33 депутата парламента страны. Как отметила Эльвира Сурабалдиева, один из авторов законопроекта, инициатива направлена на защиту женщин и детей.



"Очень много обращений от женщин о прекращении дела после примирения сторон. Нет официальной статистики по прекращенным делам после примирения сторон. Некоторые факты даже не регистрируются. Из-за угроз и запугиваний женщины вынуждены писать встречное заявление об отказе от претензий", - сказала депутат.



Как отмечало в 2022 году издание Cabar.Asia со ссылкой на данные Верховного суда Кыргызстана, совершившие преступления против половой неприкосновенности избегают реального заключения в шести случаях из девяти. Между тем количество изнасилований в стране ежегодно увеличивается. Так, в январе-октябре 2023 года число таких преступлений выросло в 1,8 раза