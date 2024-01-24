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Словакия, Венгрия… Далее везде? Европейский разлом чем дальше, тем глубже, - А.Белов
00:24 25.01.2024

24.01.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Русофобский клекот "евроястребов" чем дальше, тем больше противоречит вектору общественных настроений восточноевропейских стран

Минувшая неделя охарактеризовалась значительной активностью тех, кого в Европе принято называть евроскептиками.

Сначала один депутат Европейского парламента от Словакии Милан Урик заявил, что не стоит воспринимать войну на Украине как "кучку славян, которые воюют с Россией", ведь все это может дорого обойтись всему Евросоюзу, в том числе в смысле его распада.

Затем его коллега и соотечественник Мирослав Радаковский начал угрожать европейскому Западу, мол, если вы не прекратите поддерживать убийство славян на Украине, то славяне объединятся и "сравняют Западную Европу с землей".

"Если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья", – провозгласил депутат, который в этот момент напомнил мне советского лидера Никиту Хрущева во время его памятной речи в ООН: "Мы вас похороним".

Ну а после подключилась и тяжелая артиллерия в лице премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который в нескольких интервью довольно подробно объяснил, почему Братислава выступает против выделения Украине новых денег от ЕС и к чему на самом деле должны стремиться европейские политики с точки зрения завершения украинского конфликта.

"Допустим, мы дадим Украине 50 млрд евро на четыре года. Мы дадим больше танков, больше самолетов, больше оружия. И через три года мы будем стоять здесь так же и заявлять, что 50 млрд евро потрачены, а с каждой стороны на 100 тысяч больше погибших солдат, и никто не продвинется вперед", – отмечает Фицо.

По мнению словацкого премьера, Россия ни при каких раскладах не потеряет контроль над Донецком и Луганском и не уйдет из Крыма, а, стало быть, вложив еще больше денег в эту войну, ЕС на выходе получит новые "200 тысяч погибших украинцев" при сохранении, и это в лучшем случае, той же диспозиции, что мы имеем сегодня.

"Мы не согласны со всей ерундой, которая исходит из крупнейших стран. С начала конфликта дважды можно было заключить перемирие. Но Запад запретил украинскому политическому руководству заключать перемирие с Россией в начале войны, потому что надеялся, что после вливания миллиардов и оружия в Украину она принесет раненого российского медведя на тарелочке. Это не сработало", – подчеркнул политик.

Главы правительств Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан

Главы правительств Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан

Напомнив, что нынешний кризис на Украине уходит корнями как минимум в 2014 год, в события на Майдане и последовавший за ними взрывной рост украинского национализма и русофобии, которые все эти годы подпитывались из США, Фицо заявил, что он не принадлежит к тому типу словацких и вообще европейских политиков, которые с одобрением относятся к попыткам руководства ЕС выставить Россию смертельным врагом западной, европейской цивилизации. Более того, ничего хорошего в этом нет и продолжение подобной политики принесет вред прежде всего самим европейцам.

Как бы в подтверждение этих слов премьер-министра Словакии в конце недели из Братиславы пришла новость о том, что глава тамошнего министерства культуры Мартина Шимковичова отменила распоряжение своей предшественницы, прервавшее после 24 февраля 2022 года сотрудничество республики в сфере культуры с Россией и Белоруссией. Свою позицию министр объяснила нежеланием позволять военным конфликтам влиять на сферу культуры:

"В мире происходят десятки военных конфликтов, и, по нашему мнению, из-за них не должны страдать деятели искусства и культура".

Министр культуры словакии Мартина Шимковичова

Впрочем, с сожалением стоит отметить, что подобное благоразумие и адекватное отношение к реальности свойственно далеко не всем европейским чиновникам. Откровенно говоря, нынче это большая редкость.

Во многом, это связано с политикой "охоты на ведьм", объявленной в странах ЕС еще во времена воссоединения Крыма с Россией. Именно тогда, в 2014-м, сначала в Германии, а затем и во всей остальной Европе в обиход вошло уничижительное наименование – "понимающий Путина", придуманное местными русофобами для тех, кто осмеливается высказывать сомнения в правильности действий официального Брюсселя и примкнувших к нему европейских столиц.

За прошедшие десять лет этот ярлык не только утвердился в европейском политическом словаре, но и стал универсальным оружием противников (да уж и откровенных врагов) России в споре со своими оппонентами. Примерно так же, как сегодня на бывшей Украине, каждого, кто выступает за мир, называют предателем и русским шпионом.

В связи с этим мое внимание привлекло недавнее высказывание австрийского политика, лидера "Австрийской партии Свободы" Герберта Кикля:

"Я критикую Россию так же, как и Украину. Это не означает, что я это одобряю. И когда я говорю это, я могу сослаться на человека, который очень хорошо известен здесь, в Палате представителей и по всей Австрии, и у которого отличная репутация в истории нации. Это Хуго Портиш. Он сказал, что считает позорным подход СМИ и политиков, которые пытаются создать образ России как предателя западных ценностей или чего-то подобного. Я отношусь к этой фразе очень серьезно. Потому что он выразил именно то, что я имел в виду, а именно попытка что-то понять не означает одобрения чего-либо. Я могу привести и другой пример. Например, я понимаю Зеленского, желающего втянуть в конфликт НАТО, но я это не одобряю. Именно здесь нейтралитет Австрии является важным фактором".

Почему мне показалось это столь важным? Дело в том, что с каждым днем в ЕС углубляется раскол между теми, кто хочет продолжать вкладываться в украинский конфликт, и теми, кто против.

И речь идет не только о регулярных демаршах Венгрии, давно ставшей занозой в "пятой точке" европейских русофобов, или о вышеприведенных высказываниях словацких политиков и чиновников, обещающих ради предотвращения третьей мировой войны блокировать членство Украины в НАТО и требовать 100-процентного выполнения ею условий для членства в ЕС.

Если внимательно проследить последние данные социологических опросов практически во всех странах Европы, в большинстве из которых в этом году пройдут парламентские выборы, то несложно заметить, что рейтинги евроскептиков и противников войны повсеместно растут, в то время как популярность "евроястребов" падает с треском настолько оглушительным, что это уже невозможно игнорировать.

Слова Кикля, имеющего, по всем прогнозам, хорошие шансы привести свою партию к победе на выборах, дают прекрасный аргумент в возможной дискуссии с фанатичными сторонниками эскалации конфликта и позволяют вырваться из порочного круга, установленного ими по шаблону "кто не с нами, тот против нас".

"Кто не с Украиной, тот с Россией", "Кто не против Путина, тот против Запада" и так далее, всего этого мы достаточно наслушались за последние 10 лет.

То, что мы наблюдаем сегодня, – это пусть медленное, но все же начало консолидации здоровых европейских сил, которые смогут, наконец, выйти из тени. При этом важно понимать, что "ястребы" не успокоятся и просто так не сдадутся. И именно по линии их противостояния с адекватами и будет проходить европейский разлом.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706131440


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