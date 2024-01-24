Германия: призрак тоталитаризма, - Андрей Соколов

00:27 25.01.2024 В стране требуют запрета главной оппозиционной партии

Андрей Соколов

24.01.2024

Германия: призрак тоталитаризма

Необычные массовые демонстрации прошли в Германии. Протестовали не против властей, как обычно, и как это делают сейчас, например, немецкие фермеры, а, наоборот, против оппозиции – партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которую обвиняют в правом экстремизме.



По данным немецких СМИ, в демонстрациях приняли участие свыше 1 миллиона человек. Акции протеста прошли во Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Фрайбурге, Касселе, Кельне и многих других городах страны. А самая масштабная демонстрация состоялась в Берлине. Полиция сообщила примерно о 100 тыс. человек, организаторы насчитали 350 тыс.



К демонстрации призвал альянс Zusammen Gegen Rechts ("Вместе против правых"). По словам его сторонников, акция должна была "стать решительным сигналом против правого экстремизма, в защиту демократии и против бесчеловечных планов АдГ по депортации" из страны мигрантов.



Участников протестов поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. "То, что мы сейчас переживаем здесь, в нашей стране, действительно касается нас всех, каждого из нас, – подчеркнул он. – Я скажу это очень четко и жестко: правые экстремисты нападают на нашу демократию. Они хотят разрушить нашу сплоченность". А президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил демонстрантов за их приверженность демократии.



"Эти люди воодушевляют нас всех. Они защищают нашу республику и наш основной закон от их врагов. Они защищают нашу человечность", – отметил он.



Но от чего же так всполошились сегодня власти Германии? А потому, что оппозиция им в стране усиливается, а вовсе не от того, что они озабочены правами мигрантов. По данным опроса, проведенного институтом по исследованию общественного мнения INSA, популярность партии АдГ стремительно растет. Сейчас она набирает в опросах более 22%. Это в два раза больше, чем был ее уровень поддержки год назад.



Популярность партии растет на фоне снижения рейтингов правящей коалиции, состоящей из фракций СДПГ, "Зеленых" и СвДП. Согласно результатам исследования INSA, проведенного по заказу Bild am Sonntag, семь из десяти немцев недовольны работой правительства. Удовлетворены его деятельностью всего 23% опрошенных. Институт называет это самым низким показателем за все время работы коалиции.



Но почему партию АдГ называют "крайне правыми экстремистами", а некоторые даже "фашистами", а власти все чаще говорят о необходимости ее вообще запретить? Ведь члены АдГ не нападают на членов других партий, не устраивают погромов и террористических актов, не пропагандируют идеалы нацистского Рейха.



Все дело в том, что эта партия резко выступает против господствующего сейчас в ФРГ политического мейнстрима, и особенно озабочена бесконтрольным притоком в страну мигрантов из стран Африки и Востока.



"Альтернатива для Германии" была создана в феврале 2013 года, она – самая молодая политическая сила Германии, и ее политическая повестка в корне отличается от основных партий. В частности, АдГ призывала к выходу ФРГ из Евросоюза и созданию новой европейской экономической группы интересов. Она требует резкого ужесточения политики в сфере миграции, отказа от следования провальному "зеленому" курсу, а также за принципиально иной формат отношений с Россией.



Но один из главных "грехов" АдГ в глазах правящего истеблишмента состоит в том, что она призывала отменить санкции против России, которые, как она считает, больше всего вредят самой Германии.



Фракции партии в Бундестаге во главе с Тино Хрупаллой и Алис Вайдель указывали, что нужно усилить дипломатические контакты, чтобы быть в состоянии "снова получать по выгодным ценам газ из России по газопроводам "Северный поток" и "Северный поток-2", которые необходимо отремонтировать". А в прошлом году фракция АдГ в Бундестаге призвала федеральное правительство найти виновных в подрыве "Северных потоков" и прекратить поддержку Киева в случае, если он окажется причастен к диверсиям.



А это уже для правящих сегодня в Германии, а тем более, в Брюсселе либералов – вообще "смертный грех". Ну, кроме того, в конце ноября прошлого года АдГ призвала к отставке правительства ФРГ и проведению досрочных выборов. Призыв прозвучал на фоне публикации результатов опроса, согласно которому две трети граждан страны считают, что канцлер Олаф Шольц не в состоянии справиться с кризисом.



Власти запаниковали по отработанному уже шаблону, по которому сегодня, не только в Европе, набрасываются на тех, кто отклоняется от либерально-глобалистского мейнстрима. Как, например, в США на Дональда Трампа, Марин Ле Пен во Франции или Маттео Сальвини в Италии, начинают наклеивать на них ярлыки "правых экстремистов" или даже "фашистов". Их начинают шельмовать в либеральных СМИ, подвергать общественному остракизму, или вообще требуют запретить и убрать с политической арены.



Другими словами, против тех, кого правящие либералы называют "крайне правыми экстремистами", пытаются бороться методами тоталитарной диктатуры, чтобы подавить своих политических противников.



"Как никогда, за последнее десятилетие вырос протестный электорат в Германии. Более чем две трети потенциальных избирателей АдГ – это люди, которые не являются сторонниками правых, но которым основные партии настолько опротивели, что они впервые за десятилетия готовы голосовать за политическую силу, которая считается внесистемной", – считает научный директор Германо-российского форума Александр Рар.



"Партия опасна для мейнстрима немецкой политики тем, что за нее действительно готовы голосовать многие немецкие избиратели. В отличие от "Зеленых", СДПГ и ХДС, кандидаты от АдГ на выборах разных уровней в основном строят свою программу вокруг конкретных проблем того или иного региона, местности, в которых они проводят избирательные кампании. Они, как правило, не настолько идеологизированы, как многие другие партии, не витают в облаках, не говорят, что хотят решить проблемы изменения климата, мира во всем мире. Они ставят очень конкретные цели. Запрос на такую позицию у немецкого избирателя есть", - считает научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.



И такое происходит сегодня не только в Германии. На страницах итальянской газеты Giornale, один из ее читателей пишет: "Подобно Берлину, Франция, Швеция, Венгрия, Испания, Великобритания, США и т. д. также охвачены сильной "лихорадкой". Вместо того, чтобы обвинять "термометр", левые Брюсселя, США и других стран так называемого Запада должны спросить себя, а каковы причины, которые заставляют граждан их стран, как это было в случае с Италией, искать защиты в националистических и суверенистских партиях? Надеюсь, я ошибаюсь, но я убежден, что на следующих выборах АдГ станет ведущей партией Германии".



Именно это и пугает власти в Берлине.



Дело уже дошло до того, что АдГ вообще хотят запретить. То есть убрать с политической арены страны ее главную оппозиционную силу. Германский институт по правам человека утверждает, что существуют "все необходимые условия", чтобы запретить партию. В институте заявили, что АдГ якобы активно и планомерно реализует "расистские и правоэкстремистские цели".



С позиции института, партия будто пытается ликвидировать гарантии, закрепленные в статье 1 основного закона, согласно которым "человеческое достоинство неприкосновенно". "Их уважение и защита – обязанность всей государственной власти", – гласит закон.



Но запретить все-таки не так-то просто. Для этого все же нужны более веские аргументы. И вот их начинают уже подбрасывать. Как сообщили СМИ, нынешние демонстрации против АдГ прошли после недавней якобы утечки информации о некой тайной встрече "правых экстремистов", на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности, Роланд Хартвиг – референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.



После публикации портала Correctiv призывы запретить партию зазвучали с новой силой. Согласно результатам опроса, который провела служба Ipsos для газеты Die Welt, не менее 42% немцев поддержали бы гипотетическое начало процедуры запрета "Альтернативы для Германии".



Таким образом, тучи над АдГ, а точнее, над германской оппозицией нынешнему провальному курсу правительства Олафа Шольфа, начинают все больше сгущаться. Мол, вот вам и "планы депортации", т.е. гонения по расовому признаку, чем в свое время занимались нацисты, вот вам и массовые протесты в виде последних демонстраций. Таким образом, основания для того, чтобы вообще запретить оппозицию у власти появляются более основательные.



Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт в интервью газете "Взгляд" заявил, что прошедшие в ФРГ к организации демонстраций против оппозиционной партии АдГ был причастен канцлер Олаф Шольц, чтобы отвлечь внимание граждан от экономического кризиса и забастовок.



"Сейчас лишь АдГ способна громогласно выступать против беспорядка, учрежденного канцлером. Его политика довела страну до ужасающего спада в экономике. Во многих городах гремят забастовки фермеров и рабочих. Разумеется, Шольцу хочется подавить народные волнения", – отметил Гердт. Он также подчеркнул, что "недоброжелатели АдГ могут собрать сколь угодно много митингующих, однако они не смогут изменить главного: простой рабочий, возвращаясь с демонстрации, будет заглядывать в пустой кошелек, и рано или поздно поймет, кто истинный виновник кризиса в стране".



И вот, что главное: если АдГ, как уверяют власти и, как провозглашали на недавних демонстрациях, и в самом деле "экстремисты", а победить их правящие партии хотят не на демократических выборах, а путем банального запрета оппозиции, не означает ли это, что бахвалящаяся своей якобы "демократией" Германия попросту скатывается к тоталитаризму? Источник - столетие

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