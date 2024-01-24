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Иран лоббирует в Турции санкции против Израиля, - Игорь Субботин
00:46 25.01.2024

24.01.2024

От Анкары ждут прекращения торговых связей с противником ХАМАС
Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

Реджепа Тайипа Эрдогана и Эбрахима Раиси можно назвать союзниками только с большой натяжкой.
Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл с визитом в Турцию – первым с начала полномасштабной войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. Поездка должна была состояться раньше, однако, по данным арабских изданий, ее перенесли из-за разногласий Анкары и Тегерана по сектору Газа. Раиси требовал от турецкого коллеги оборвать экономические связи с правительством Биньямина Нетаньяху, на что получил отказ. Сейчас Турция пытается адаптироваться под требования региональных игроков: местный Минторг исключил Израиль из списка целевых направлений для экспорта.
Сначала Раиси и Эрдоган провели двусторонние переговоры. Позже состоялось заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном. Изначально поездка была запланирована на конец минувшего года, однако ее перенесли. По словам источников ливанского издания "Аль-Ахбар", причина заключалась в том, что Раиси откровенно потребовал от Эрдогана ввести экономические санкции против Израиля, с которым Турция сохраняет постоянные торговые контакты. Турецкий лидер, утверждает "Аль-Ахбар", ответил категорическим отказом, несмотря на заметно ужесточившуюся риторику Анкары по сектору Газа. Отдельной причиной переноса стало стремление Анкары сократить число мероприятий с участием Раиси.

За считаные дни до поездки иранского президента Минторг Турции попытался адаптироваться к требованиям соседей по региону. Он исключил Израиль из ежегодно публикуемого списка целевых стран для экспорта, что является сигналом для местного бизнеса. Это означает, что турецкая сторона прекращает стимулировать компании к поставке товаров в Израиль и отказывается субсидировать или политически поддерживать любую концепцию такого бизнеса. Вместе с еврейским государством из соответствующего перечня были исключены и другие международные игроки: Мозамбик, Демократическая Республика Конго, Судан и Ирак, с которым у Турции возникли трения на фоне интенсификации ее ударов против Рабочей партии Курдистана.

Ужесточение позиции Минторга контрастирует с прошлогодней статистикой, согласно которой Израиль занял 13-е место в списке приоритетных направлений турецкого экспорта. На долю еврейского государства приходилось 5,42 млрд долл. товаров, что составляет примерно 2,1% общего объема. Показатель ознаменовал тенденцию на снижение (в 2022 году он достигал 7 млрд долл.), однако ожиданий, что Анкара прекратит все торговые связи с соседом по Средиземноморью, нет. Список Министерства торговли может быть декоративным жестом. Оппозиция с самого начала конфликта в секторе Газа утверждала, что холдинги, близкие к Эрдогану и членам его семьи, напрямую вовлечены в торговлю с еврейским государством.

Официальные данные Министерства транспорта Турции показали, что с 7 октября республика отправила в Израиль 701 торговое судно. Это означает, что в среднем по этому направлению каждый день шло восемь рейсов. Из них 480 следовали по маршруту Турция–Израиль, а остальные 221 делали остановки в Турции по пути в порты Хайфа или Ашдод.

Идею оборвать все контакты с Израилем Раиси продвигает на разных региональных площадках. В ноябре глава иранской исполнительной власти отправился с визитом в Саудовскую Аравию для участия в экстренном саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС), который был посвящен ситуации вокруг сектора Газа. Несмотря на то что это было первой поездкой представителя иранского руководства такого высокого ранга в королевство с тех пор, как в марте 2023 года Тегеран и Эр-Рияд восстановили дипломатические отношения, речь на встречах шла главным образом не о развитии двусторонних контактов, а о том, что делать с Израилем, с которым саудовская сторона до сих пор не исключает установление отношений.

Разорвать связи с Израилем иранское руководство призывало весь исламский мир, напомнил в разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин. "Тегеран продолжает на этой идее настаивать и призывает разные страны сделать шаг, – отметил аналитик, добавив, что в ходе визита в Анкару эти слова не могли не прозвучать. – Как бы то ни было, не думаю, что всерьез можно рассчитывать на то, что Турция решится на это. Анкара и так уже достаточно сильно обострила отношения с Израилем. В риторической плоскости она заняла достаточно жесткую позицию по отношению к происходящему конфликту и неприкрыто критиковала Израиль за его политику".

Однако, как отмечает собеседник "НГ", Турция не готова пойти на разрыв экономических и дипломатических связей. "В Иране, думаю, это тоже понимают, – считает Смагин. – Будут ли призывы? Почти наверняка. Повлияет ли это на что-то и есть ли надежда у самих иранцев, что это повлияет на что-то? Думаю, нет. В целом визит Раиси в Турцию лишний раз показывает развитие экономических и политических связей между странами. Это весьма важный для Ирана партнер, пусть и достаточно непростой. В той же Сирии страны фактически поддерживают разные лагеря. Турция – это пример сложной и многовекторной внешней политики Ирана в регионе, когда элементы сотрудничества перемежаются с элементами соперничества или даже противостояния".

Источник - НГ
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