МИД Китая возглавит борец с коррупцией Лю Цзяньчао - уверяют западные СМИ

00:50 25.01.2024

Борца с коррупцией прочат в главы МИД Китая

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Кадровая перестановка не предвещает крутых перемен во внешней политике Пекина

Владимир Скосырев

24.01.2024

Общение начальника международного отдела ЦК КПК Лю Цзяньчао с госсекретарем США Энтони Блинкеном прошло гладко.

Западная пресса предсказывает, что в МИД Китая сменится руководитель. В 2023 году, когда неожиданно был уволен министр Цинь Ган, на его место назначили Ван И, опытного дипломата, который ранее возглавлял МИД. И вот теперь взошла звезда Лю Цзяньчао, начальника международного отдела ЦК КПК. Его карьера необычна – учился в Оксфорде, был переводчиком, отвечал за внешнюю пропаганду в МИД, в 2015-м был назначен начальником отдела комиссии ЦК по проверке дисциплины, занимающейся поиском коррупционеров за рубежом. Как говорит эксперт, в любом случае курс Пекина будет определять сам председатель КНР Си Цзиньпин.

Как напоминает The Wall Street Journal, Лю Цзяньчао был "главным загонщиком во время охоты на лис" – так называется выявление и преследование китайских богатеев, укрывшихся за границей. Поработав на этой должности, Лю получил повышение – был назначен начальником международного отдела ЦК КПК. Задача отдела – поддерживать связи с коммунистическими партиями в других странах, например во Вьетнаме.



А история Цинь Гана до сих пор для иностранных наблюдателей полностью не ясна. Западная пресса писала, что он по неосторожности завел внебрачную связь с женщиной, жившей в Америке. На этом и погорел. Когда Си думал, кого бы назначить министром, то имя Лю стало первым в списке.



Тут вроде в биографии Лю все очевидно. Работал в аппарате МИД в Пекине, в посольстве Китая в Британии, руководил департаментом информации МИД, то есть был его главным споуксменом. Потом работал послом на Филиппинах и в Индонезии. И далее новые ступени карьерного роста – сначала в комиссии по проверке дисциплины, затем руководство международным отделом ЦК.



Американские комментаторы акцентируют внимание на том, чего можно ждать от возможного назначенца Вашингтону. Прежде, пишут они, начальники международного отдела редко так много путешествовали и общались с иностранцами. А при Си партия стала играть большую роль в структуре власти. Ради этого были созданы маленькие руководящие группы в партии, которые обладают полномочиями как в разработке политики, так и в ее выполнении.



Когда Цинь Ган исчез, портфель министра был передан Ван И, который до этого был избран в политбюро. Но многие считали его назначение временным. Тем более что главы МИД обычно служат пять лет. Неизвестно главное: будет Лю назначен на пост в марте на сессии парламента или только тогда, когда будет завершено расследование дела Цинь Гана.



Раньше Лю в статьях в китайской прессе критиковал США. Но вот он посетил на днях Америку и высказал публично свои воззрения. Тут он уверял слушателей, что Китай остается открытым для внешнего мира. И в таком же духе прошла беседа Лю с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Госдеп сообщил, что встреча прошла конструктивно. Стороны обсудили, по каким проблемам существует возможность сотрудничества, а где есть расхождения. Было решено продолжать выполнять договоренности, достигнутые президентом США Джозефом Байденом и Си Цзиньпином в Калифорнии в ноябре 2023 года.



Блинкен сказал, что некоторые граждане США безосновательно арестованы в Китае, призвал к сохранению стабильности в Тайваньском проливе, в Южно-Китайском море. Обсуждались события в Украине, на Ближнем Востоке, в Красном море. Обе стороны подтвердили, как важно поддерживать открытые каналы коммуникаций.



В беседе с "НГ" Александр Ломанов, заместитель директора ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, отметил: "Что Ван И, что Лю Цзяньчао – просто исполнители внешней политики ЦК партии. Тем не менее таких людей, как Лю, в Пекине ценят. Он работал не только в Европе, но и в Юго-Восточной Азии. Способен хорошо разъяснять китайскую позицию иностранцам, ведь знает языки. Поездка в Вашингтон напоминала смотрины. Нужно было показать Лю как важную фигуру, как "теневого" министра иностранных дел.



Поездка за океан укрепила позиции Лю. Но сбудется прогноз американской газеты или нет, принципиально ничего не изменится. Определяет международную политику Си Цзиньпин. Не исключено, что или Лю Цзяньчао, или Ван И останутся то ли второй, то ли третьей фигурой во внешнем курсе КНР вплоть до следующего съезда КПК, намеченного на 2027 год".



Впрочем, никто не может гарантировать плавного развития китайско-американских отношений. Это показало заседание Совета ООН по правам человека, состоявшееся во вторник в Женеве. Там обсуждалось положение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Представитель США Мишель Тейлор назвала преследование уйгуров геноцидом. В аналогичном духе высказались представители западных стран. Китайский представитель назвал это обвинение ложью. С 2018 года, когда также был подготовлен доклад ООН о Синьцзяне, почти 100 млн человек избавились от бедности, указал он. Многие развивающиеся страны, включая Эфиопию и Камерун, поддержали Пекин.