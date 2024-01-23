|У младшей жены Назарбаева (Курманбаевой) отбирают Almaty тheaтre
01:05 25.01.2024
Связываемый со второй женой Назарбаева Almaty тheaтre выставляют на продажу
Алматы. 23 января. КазТАГ – Almaty тheaтre, который связывают с Асель Курманбаевой/Исабаевой – второй женой экс-президента Нурсултана Назарбаева, выставляют на продажу, сообщает информированный источник.
"Almaty тheaтre выставляют на продажу", - сообщил источник редакции КазТАГ в понедельник.
Редакция КазТАГ позвонила по единственному номеру телефона, указанному на сайте, и представитель театра, ответившая на звонок, не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о продаже театра, а также не смогла сообщить, кто мог бы ответить на вопрос касательно продажи объекта, официальным родом деятельности которого указана "Деятельность концертных и театральных залов".
"Центрально-Азиатский фонд поддержки культуры и искусства "потерял интерес" к искусству, даже те объемы финансирования, которые были заложены в планы, резко отменены. По последней информации, у них сейчас проходит аудит, причем с серьезными намерениями. После аудита в "Шабыте" Айман (Мусаходжаева – КазТАГ) добровольно ушла (с поста ректора Казахского национального университета искусств – КазТАГ), потом было "движение" в Академии хореографии, но там нарушений не выявили. Они (проверяющие – КазТАГ) ищут следы "АйсТи" (Асель Курманбаевой/Исабаевой – КазТАГ), везде, где она "наследила", - рассказал другой источник, знакомый с ситуацией.
В настоящий момент первым руководителем и учредителем Almaty тheaтre, по информации сервиса Kompra, значится 25-летний Шалбаев Ерсултан Мырзаханулы. Театр находится в центре Алматы на проспекте Аль-Фараби пересечении проспекта Назарбаева.
Согласно открытым данным, в феврале 2023 года Шалбаев сменил на посту руководителя Almaty тheaтre Заирову Диану Аскаровну. Ее, в частности, как раз активно и связывают с Курманбаевой, например, вторая жена Назарбаева была руководителем ТОО "ATBco", учредителем которой называлась Заирова. А в клиентах ATBco в числе прочего числится и названная источником Академия хореографии. Кроме того, Заирова возглавляла и упомянутыйе Центрально-Азиатский фонд поддержки культуры и искусства.
"Театр построен на земле, которая была у Halyk Bank, вполне могло быть так, что Назарбаев поручил Тимуру Кулибаеву (зять экс-президента – КазТАГ) построить театр, а тот построил его силами подконтрольной себе "Базис-А" и заявил Назарбаеву, что театр стоит $50 млн, хотя на деле его стоимость могла не превышать и $10 млн", - озвучил версию еще один собеседник КазТАГ.
Напомним, 16 января КазТАГ со ссылкой на источник сообщал, что знаменитая казахстанская скрипачка Айман Мусаходжаева покинула пост ректора Казахского национального университета искусств (КазНУИ), кроме того, ожидается смена руководства Государственного академического театра оперы и балета (ГАТОБ) имени Абая.
Незадолго до конца 2023 года Назарбаев издал книгу, в которой признался в двоеженстве и наличии двух сыновей от Курманбаевой.