У младшей жены Назарбаева (Курманбаевой) отбирают Almaty тheaтre

01:05 25.01.2024

Связываемый со второй женой Назарбаева Almaty тheaтre выставляют на продажу



Алматы. 23 января. КазТАГ – Almaty тheaтre, который связывают с Асель Курманбаевой/Исабаевой – второй женой экс-президента Нурсултана Назарбаева, выставляют на продажу, сообщает информированный источник.



