Американское общество не спасти. Победа Трампа в Нью-Гэмпшире это доказала, - Маршалл Ауэрбэк

02:08 25.01.2024

UnHerd

Великобритания



Нью-Гэмпшир выявил истинный раскол Америки

UnHerd: победа Трампа в Нью-Гэмпшире подчеркивает раскол в американском обществе



Победа Трампа на первичных выборах в Нью-Гэмпшире подчеркнула существующий в американском обществе раскол, пишет UnHerd. Политические разногласия затрагивают каждый город и штат. Какими бы ни были результаты президентской гонки, споры только усугубятся.



Маршалл Ауэрбэк (Marshall Auerback)



Итак, Нью-Гэмпшир не принес Дональду Трампу кризис второго альбома. Скорее, наоборот - стал сборником лучших хитов. Его дальнейший путь в Белый дом четко просматривается. Напротив, роль Никки Хейли сводится к сугубо формальному сопротивлению.



После первой убедительной победы Трампа на первичных выборах в Айове зреющий страх, что он вернется в Белый дом, подлил масла в огонь идеи как минимум "национального развода", если не полномасштабной гражданской войны. Вчерашний триумф лишь усугубил это беспокойство. Загвоздка, однако, в том, насколько превратно это все подается.



Историк Майкл Ослин недавно отметил безусловные и зловещие параллели с первой Гражданской войной в США. Хотя конфликт между Союзом и Конфедерацией зрел на протяжении десятилетий, выборы этого года представляют собой кульминацию длительного процесса, характеризующегося делегитимизацией национальных выборов, демонизацией политических оппонентов и беспрецедентными судебными разбирательствами с целью изменить политические предпочтения избирателей.



Но первая Гражданская война имела четкие географические границы, и во многом определялась отношением противоборствующих сторон к рабству. И при всех ужасах и разрухе военный конфликт удалось погасить. В итоге одна из сторон вышла победительницей, а уже позднее, в эпоху Реконструкции, были предприняты попытки возродить страну на более справедливой основе. Так республиканцы после Линкольна воспользовались государственным капитализмом и пошлинами, чтобы создать национальный рынок для промышленности Северо-Востока. Югу пришлось сложнее: он страдал от регионального неравенства, созданного так называемыми "законами Джима Кроу" о расовой сегрегации, но даже это в итоге удалось смягчить "Новым курсом" Франклина Рузвельта.



Сегодня, напротив, политика практически бессильна загладить глубокие политические разногласия Америки. А учитывая близость в высшей степени спорного матча-реванша Байдена и Трампа, самым вероятным исходом, кто бы ни победил, станут яростные споры, которые пронижут все наше общество, еще больше подорвут его единство и усугубят извечное политическое расстройство. Общий знаменатель "новой гражданской войны" отнюдь не география: эта битва выходит за рамки раскола между Севером и Югом. В конце концов, чуть ли не самые одиозные и опасные ополченцы, ненавистники и праворадикальные подстрекатели завелись именно в северных штатах - в Нью-Йорке, "Ржавом поясе" вроде Огайо и Пенсильвании или дальше на север, в Монтане или Айдахо. Точно так же можно увидеть островки зарождающегося прогрессизма в различных частях старой Конфедерации.



Сегодняшний раскол также отмечен обидой преимущественно белых мужчин из рабочего класса со скромными жизненными перспективами в преимущественно белых сельских районах - им внушили, что у них что-то отобрали и что сами они менее ценны, чем другие граждане. Типичной выразительницей этой точки зрения стала Хиллари Клинтон, сетовавшая, что ей несправедливо присудили поражение на выборах 2016 года, поскольку она выиграла в округах, на которые приходится две трети ВВП страны - словно голоса "отбросов общества", как она выразилась, ничего не значат. Причем эта точка зрения не ограничивается одной Клинтон - это пренебрежение характерно для значительной части Демократической партии, и оно лишь усугубляет обиду трампистов.



Это видно по сторонникам "Великой Америки" из числа республиканцев: они искренне верят, что на них ополчилось американское общество целиком, все более разнообразное и мультикультурное. Трамп и его союзники, к примеру член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин и сенаторы Джош Хоули и Джей Ди Вэнс, позволили избирателям выпустить пар и скопившееся негодование. Это до боли очевидно, если прислушаться к высказываниям самих трампистов, которые изыскивают все новые причины обожать своего кумира и отмахиваться от его вопиющих недостатков - не говоря уже о копящихся обвинениях. Трамп, в свою очередь, подпитывает это недовольство, виня в экономических и общественных бедах людей пришлых и посторонних (особенно нелегалов).



Такая подача проблемы позволила Трампу избежать ответственности за низкие социальные расходы, нехватку рабочих мест и недостаточные государственные инвестиции, которые могли бы преодолеть этот ширящийся разрыв. Иными словами, "гражданская война на малых оборотах" - гениальная придумка его штаба 2024 года. Свои хлопоты, будь то судебные и иные, он переложил на своих сторонников. Экс-президенту удалось запродать себя как "возмездие" под лозунгом "Вернем Америке былое величие", и это объясняет, почему бесконечная вереница обвинений лишь упрочивает его политическую привлекательность.



Справедливости ради надо отметить, что демократы собственноручно укрепили позиции Трампа - и, следовательно, обеспечили ему победы в Айове и Нью-Гэмпшире. Его политический взлет должен был стать для униженной элиты поводом для самокопания и масштабной переоценки ценностей. Но вместо того, чтобы задуматься о своих грехах перед американским народом, который продолжает ждать помощи от шута горохового, политическая элита заключила, что в их провале виноват сам народ.В результате, как мы видим, давнишние разногласия лишь усугубились. В этом смысле Нью-Гэмпшир - одновременно симптом и "зажигалка" - но не гражданской войны между Севером и Югом, а столкновений внутри каждого города и штата.



Маршалл Ауэрбак - рыночный комментатор и научный сотрудник Института Леви Бард-колледжа