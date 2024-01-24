У побережья Йемена атакованы два американских судна, перевозившие груз для Пентагона и Госдепа

07:25 25.01.2024

Место атаки контейнеровозов Maersk Detroit и Maersk Chesapeake у берегов Йемена. Иллюстрация: UKMTO

Два судна под американским флагом, перевозившие груз для Министерства обороны США и Госдепартамента, в минувшую среду подверглись атаке со стороны йеменских хуситов, сообщили источники в Пентагоне, уточнив, что при этом ВМС США перехватили часть ракет, передаëт сегодня, 25 января, агентство Associated Press (АР).



Атаки на контейнеровозы Maersk Detroit и Maersk Chesapeake дополнительно увеличивают риски для судоходства через стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив. США и Великобритания осуществили несколько серий авиаударов, стремясь остановить атаки, напоминает АР.



Тем временем, Катар, один из крупнейших в мире экспортëров сжиженного природного газа, предупредил, что его поставки пострадали от продолжающихся атак хуситов в связи с войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа.



Датская транспортная компания Maersk в заявлении для Associated Press идентифицировала два своих судна, пострадавших от атак, как контейнеровозы под флагом США Maersk Detroit и Maersk Chesapeake. Крупнейший оператор морских контейнерных перевозок в мире сообщил, что в это время суда сопровождались кораблями американских ВМС.



"Во время перехода оба судна сообщили о взрывах поблизости, а сопровождающие их сил ВМС США также перехватили несколько снарядов, - рассказали в Maersk. - Экипажи, суда и груз в безопасности и не пострадали. ВМС США развернули оба судна и сопровождают их обратно в Аденский залив".

В Maersk также информировали, что контейнеровозы перевозили груз, принадлежащий Минобороны и Госдепартаменту, а также другим государственным агентствам США, что означает, что они "пользуются защитой ВМС США при проходе через пролив".



Суда эксплуатировались компанией Maersk Line, американским филиалом Maersk, которая "приостанавливает переходы в регионе до дальнейшего уведомления", уведомила компания.



Центральное командование ВС США (CENTCOM) в своëм заявлении обвинило хуситов в атаке, заявив, что они выпустили "три противокорабельные баллистические ракеты".



"Одна ракета упала в море, - говорится в заявлении. - Две другие ракеты были успешно перехвачены и сбиты USS Gravely, эсминцем класса Arleigh Burke, вооружëнным управляемым ракетным оружием".

Представители движения "Ансар Алла" ("Помощники Аллаха"), которые с ноября совершают подобные нападения, в ответ заявили, что намерены продолжить свои атаки на суда стран, которые поддерживают Израиль.



Накануне в CENTCOM сообщили об уничтожении двух противокорабельных ракет, подготовленных к запуску йеменскими хуситами в акватории Красного моря.