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"Баш на баш". Сколько Запад заплатил Эрдогану за принятие Швеции в НАТО, - Камран Гасанов
09:56 25.01.2024

КАМРАН ГАСАНОВ
24 января 2024

23 января Турция, несмотря на сохранение противоречий с США, решила-таки дать "зеленый свет" Швеции на вступление в НАТО. Спустя почти два года последнее серьезное препятствие для вступления этой скандинавской страны в альянс устранено. Конечно, еще требуется согласие Венгрии, но это уже чисто технический вопрос.

Относительно принятия Швеции в НАТО у Турции изначально было одно главное условие. Анкаре не нравилось, что шведы приютили у себя членов курдских формирований - Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG).

С первой Вооруженные силы Турции вели войну на собственной территории, причем эта борьба продолжается и поныне. Последний крупный теракт "рпкашники" совершили прямо перед зданием МВД в октябре прошлого года. С YPG турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган воюет еще с 2016 года в Сирии. Турецкая армия провела там три операции и сумела обезопасить большую часть своих пограничных территорий.

Швеция поначалу требования Турции игнорировала, но в июне 2022 года, перед стартом саммита НАТО в Мадриде руководители двух стран встретились. Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, Эрдоган и главы их внешнеполитических ведомств подписали документ, подтверждающий согласие турок на членство Швеции.

На этой же встрече присутствовал президент Финляндии Саули Ниинисте, и по финнам Турцией было принято аналогичное решение. Обе северные страны отказались поддерживать террористические группировки, угрожавшие безопасности Турции. К последним относятся, помимо курдских YPG и РПК, также секта Фетхуллаха Гюлена, обвиняемая Эрдоганом в организации попытки госпереворота в 2016 году.

В отличие от Швеции, к Финляндии серьезных претензий, связанных с террористами, не было. Ситуацию скорее осложнял сам Хельсинки: финны настаивали на пакетном решении по принятию обеих стран, поскольку без шведов их участие в НАТО оказалось бы "неполноценным". Когда же финны от комплексного подхода отказались, Турция в марте 2023-го одобрила их членство.

Шведов же турки держали в предбаннике не только из-за невыданных боевиков, но и из-за продолжения демонстрации Стокгольмом своего пренебрежения к Эрдогану. В шведской столице не прекращались демонстрации сторонников РПК, они проходили прямо у здания ратуши. Митингующие издевались над Эрдоганом, подвесив вниз головой его манекен.

Масла в огонь добавляла и исламофобия.

21 января перед турецким посольством лидер правой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан публично сжег Коран. Эрдоган обвинил Швецию в поддержке терроризма, а шведского посла вызвали в турецкий МИД.

Несмотря на накалявшуюся обстановку, Швеция начала выполнять свое "домашнее задание".

Уже с конца 2022 года она начала выдавать боевиков, включая члена РПК Махмута Тата. До натовского саммита в Вильнюсе оставалось выдать еще семь десятков, но на той встрече Эрдоган неожиданно дал свое согласие. Более того, он так сильно "подобрел" к альянсу, что полез поперед батьки в пекло и поддержал членство Украины, а также передал Украине "азовцев" (членов запрещенной в России террористической организации "Азов").

Воодушевленные шведы активизировали процесс выдачи курдов. В августе и ноябре они выдали еще несколько членов РПК. И Эрдоган выполнил обещание, данное в Вильнюсе, подписав в октябре протокол о вступлении Швеции в НАТО.

Причины, которые подвели вчера парламент к судьбоносному для Швеции решению, проявились уже тогда. Если вспоминать контекст событий, то формально еще до саммита НАТО Турция продолжала делать упор на выдачу боевиков, а также на отмену санкций Швеции на экспорт военного оборудования. Но одновременно появились и другие важные факторы, связанные со Стокгольмом лишь опосредованно.

Эрдоган начал связывать вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в Евросоюз. Генсек НАТО Йенс Столтенберг открестился от такого "договорняка", а Евросоюз ни на толику не активизировал европейскую интеграцию Турции. И Эрдоган вынул из рукав другой козырь - истребители F-16.

США должны были их передать Турции в качестве компенсации за исключение страны из программы разработки истребителей пятого поколения F-35. Турки вбухали в нее $1,4 млрд, а Соединенные Штаты ввели санкции за покупку Анкарой российских систем ПВО С-400.

Перед уходом из Белого дома Дональд Трамп одобрил передачу F-16, но Джозеф Байден заблокировал решение, сославшись на нарушение прав человека и антикурдские действия Турции в Сирии. Когда же Эрдоган в Литве дал Швеции зеленый свет, Байден смягчился, но Конгресс все еще оставался непоколебимым.

Перед Новым годом министерства иностранных дел США и Турции сошлись на варианте "баш на баш" - истребители в обмен на вступление Швеции в НАТО. Но Конгресс так и не уступил.

И вот - развязка.

23 января после долгого обсуждения сначала в комитете по иностранным делам, а затем и в самом Великом национальном собрании (ВНС) турецкие депутаты голосуют за членство Швеции. Примечательно, что решение прошло при поддержке 287 депутатов из 600. Против выступили 55, еще четыре воздержались. С таким же меньшинством ВНС одобряло и Финляндию.

Вся история с одобрением шведского членства демонстрирует, что подлинные причины задержки лежали не на поверхности.

От выдачи 70 оставшихся боевиков безопасность Турции не сильно страдала. И даже согласие Швеции снять санкции с Турции по вооружениям и пересмотр законов, затрудняющих действия сторонников РПК, не являются тектоническими сдвигами в отношениях.

Эрдоган торговался не по курдам и даже не по Евросоюзу, куда Турцию, понятно, вряд ли возьмут в обозримой перспективе (а возможно и вообще никогда). Сорок F-16 - куда более реальное приобретение, но ввиду запуска нормализации отношений с соседями и разработкой собственного истребителя пятого поколения KAAN вселенской нужды в американских машинах тоже не было.

Главное, за что шла борьба, - экономика.

Достаточно вспомнить, при каких обстоятельствах Эрдоган приезжал в Вильнюс. Только что произошли масштабные землетрясения на востоке Турции. На восстановление пострадавших районов, по самым скромным прогнозам, требовалось потратить деньги, равные 4% экономики страны. А вместе с укреплением других сейсмоопасных регионов Всемирный банк насчитал под 50% ВВП. И это только последствия землетрясения.

Уже почти три года Турция пребывает в серьезном экономическом кризисе с инфляцией под 80%. Когда Эрдоган говорил с партнерами по НАТО в Вильнюсе, дефицит бюджета вырос в семь раз по сравнению с предыдущим годом. Власти начали повышать налоги на бензин, разгоняя дальше инфляцию. Турция начала восстанавливать связи с ОАЭ и Саудовской Аравией, получив от них многомиллиардные депозиты и инвестиции, но этого было недостаточно.

Турция нуждалась в западных инвестициях. США и Евросоюз сохраняли в силе санкции за турецкие операции в Сирии. Конфликт с США сказывался и на европейцах. Постоянные обвинения Эрдогана в диктаторских замашках, агрессивной политике на Ближнем Востоке и "братаниях" с Россией портили инвестиционный климат. Дальнейшие переговоры превратились попросту в восточный базар.

Поэтому турецкий президент и принял принципиальное решение по Швеции еще в минувшем году. А вдруг удастся урвать еще что-то? Может F-16, может еще пару курдов выдадут - в любом случае это поднимет престиж власти.

Что касается намерений Эрдогана, лежащих в плоскости экономики, в них сомнений быть не может. Вопрос кроется только в том, какова цена сделки.

Во время саммита в Вильнюсе журналист Сеймур Херш называл цифру $11–13 млрд. Может, сумма такая, а может, и больше - проверить это не представляется возможным. Вполне возможно, что Эрдоган делает односторонние уступки в надежде на ответные действия. И основания для таких заключений есть.

После исторического решения поднять-таки ключевую ставку ЦБ по рекомендации МВФ, в конце 2023 года агентство Standard & Poor’s (S&P) повысило кредитный рейтинг Турции со "стабильного" на "позитивный". Теперь, после одобрения членства Швеции в НАТО Анкара будет рассчитывать на дальнейший прогресс в отношениях с США и Европой. Не стоит забывать, что на последнюю приходится половина товарооборота страны.

В долгосрочной перспективе остается ясным и то, что за принятие Швеции в НАТО американцы и европейцы не станут любить Турцию сильнее. Эрдоган в их глазах остается "авторитарным" лидером, который не откажется от своих претензий на Ближнем Востоке и взаимовыгодного сотрудничества с главными противниками США и альянса - Россией и Китаем.

Источник - regnum.ru
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