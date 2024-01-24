Современное российское кино - глупость или предательство?

11:19 25.01.2024

очередной выпуск программы Цифра Z



Алексей Шорохов



Разговор в Крещенский Сочельник с кинорежиссером Михаилом Крупиным:



Фильмы про СВО, бегство актеров на Запад, что меняется в современном киномире, чего ждем в наступившем году?



