Французы забыли судьбу Наполеона? - Андрей Соколов

11:20 25.01.2024 Франция становится ведущим пособником киевского режима в Европе

Андрей Соколов

25.01.2024

Забыли судьбу Наполеона?

Франция играет все более важную роль в военных действиях на Украине против России. Об этом пишет в редакционной статье американский специализированный военный журнал Militаry Watch. Такой вывод его эксперты делают, основываясь, в частности, на сообщении о том, что вечером 16 января российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по штабу в Харькове, в котором находились иностранные военные специалисты, оказавшиеся по преимуществу французами.



Российские источники, отмечает американское издание, сообщило, что в результате удара пострадало не менее 80 человек, 60 или более из них были убиты. А также, что этот персонал представлял собой "высококвалифицированных специалистов, которые работают с конкретными системами вооружения, слишком сложными для среднего украинского призывника, что не позволяет им пользоваться наиболее смертоносным и дальнобойным оружием в украинском арсенале до тех пор, пока не появится больше специалистов, чтобы заменить их".



По мнению MW, такие сообщения подтверждаются общим мнением аналитиков насчет того, что ВСУ использует большое количество сложного западного оружия, для управления которым требуется несколько лет обучения, и здесь значительную роль сыграли "наемники со всего западного мира", и, как выяснилось, среди них было немало французов.



Ключевым примером, пишет издание, является американская система ПВО MIM-104 "Патриот", которую украинский персонал был способен эксплуатировать не ранее 2024 года, но которая начала действовать в стране в начале 2023 года, только благодаря присутствию иностранного персонала.



Как признает Militаry Watch, именно поэтому "иностранные боевики стали особым объектом для ударов со стороны российских сил после эскалации российско-украинских боевых действий.



К началу полномасштабной войны в феврале 2022 года на Украине базировалось около 1 000 иностранных боевиков, из них погибло около 180 человек. В конце апреля 2023 года высокоточный удар, нанесенный баллистическими ракетными комплексами "Искандер-М" по иностранным боевикам "Грузинского легиона" уничтожил 15 транспортных средств, было убито до 60 человек и серьезно ранено еще более 20 человек.



Поскольку Украина сталкивается со все более серьезной нехваткой кадров, утверждает американский журнал, с конца 2023 года начался приток "высококвалифицированных наемников со специальным набором навыков" для замены значительного количества украинских специалистов, погибших в неудачных многомесячных наступлениях на российские войска, которые начались в июне 2023 года.



MW указывает, что "именно Франция долгое время была ведущим источником наемников среди западноевропейских государств, которые прежде играли важную роль в многочисленных конфликтах, особенно в Африке, продвигая интересы Западного блока с первых лет холодной войны".



Издание объясняет "все более заметную роль Франции в конфликте" на Украине тем, что Соединенные Штаты приостановили военную помощь "незалежной" из-за противодействия республиканцев дальнейшим расходам на военные действия, а Германии никак не удается получить внутри страны одобрение на передачу ВВС Украине новых дальнобойных крылатых ракет.



Эммануэль Макрон заявил, что Париж может предоставить официальные гарантии безопасности Киеву, "поскольку военные усилия выглядят все более неблагоприятными для интересов Запада". Ракеты SCALP и нескольких сотен бомб будут поставлены уже на этой неделе.



Некоторые обозреватели полагают, что нынешние реверансы Парижа в сторону Киева связаны еще и с тем, что именно Россия сыграла центральную роль в подрыве влияния Франции в Западной и Центральной Африке, поддержав новые военные правительства в бывших французских колониях после серии переворотов по всему региону.



"Это включало, - как отметило MW, - не только расширение экономических связей, но и поддержку их вооружениями, обучение военных и обеспечение безопасности за счет присутствия российских наемников, что серьезно ограничило возможности Франции утвердить свое влияние или насильственно восстановить франкоязычные правительства в регионе. Поскольку связи Франции с бывшими колониями в Африке имеют экзистенциальное значение для экономического здоровья страны, чрезмерная приверженность Франции военным усилиям на Украине была истолкована рядом аналитиков в контексте особенно плохих отношений Парижа с Москвой, как результат их стратегического соперничества в Африке".



Как бы там ни было, но нынешняя милитаристская суета Парижа на Украине не осталась незамеченной в Москве. Посла Франции Пьера Леви вызвали в МИД РФ, где ему были предъявлены факты "все большей вовлеченности Парижа в конфликт на Украине" и указали, что именно Франция несет ответственность за гибель ее граждан в зоне СВО.



Дипведомство также отметило, что ведение Западом, в том числе Францией, "войны по договоренности" и наращивание поставок вооружения Киеву идут вразрез с заявлениями о важности установления мира и провоцируют эскалацию боевых действий.



В ответ французы поступили вполне по-европейски, сделав вид, что "я не я, корова не моя". Посол после посещения МИД вообще ничего не сказал, а министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал заявление о французских наемниках на Украине частью "российской информационной войны". Вместе с тем он все-таки признал, что на стороне Киева боевые действия ведут граждане Франции.



"Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами",- сказал Лекорню телеканалу LCI.



"Франция, - цитирует его слова телеканал, - намерена продолжить военную поддержку Украины. Париж поможет с артиллерией, противовоздушной обороной, в области "технологий и инноваций" и окажет поддержку с ударами в глубину российских позиций. Для поражения командных пунктов, логистических цепочек и мест хранения боеприпасов Франция будет поставлять ВСУ по 50 планирующих бомб AASM в месяц". Вместе с тем министр заявил, что Франция будто бы "не воюет с Россией".



шарльмань плакат.jpgХорошенькое дело "не воюет"! Если французские офицеры одели чужую форму, Франция открыто поставляет Украине оружие и обучает солдат ВСУ, как сподручнее убивать русских, это значит - "не воюет"? А, впрочем, что здесь удивительного? "Цивилизованные" европейцы всегда придерживались такой логики. Даже во времена Второй мировой войны, когда французы в форме гитлеровских войск СС во французской дивизии "Шарлемань" нагрянули в СССР и потом обороняли Рейхстаг, Франция тоже будто бы "не воевала" вместе с Гитлером.



Но кто в якобы "демократической" Европе сегодня считается с тем, что думает ее "мирное население"? Ведь охвачен милитаристским зудом и сам президент Французской республики Эммануэль Макрон. На недавней пресс-конференции в Елисейском дворце в Париже он объявил, что в феврале намерен совершить визит в Киев, чтобы заключить двустороннее соглашение о неких гарантиях безопасности Украине. Он также сообщил о том, что Франция "приступит к новым поставкам вооружений Киеву, включая порядка 40 крылатых ракет SCALP и нескольких сотен бомб".



При этом Макрон снова - в который раз! - с пафосом твердил о "недопустимости победы России", ибо, по его словам, в противном случае под угрозой окажутся "правила международного порядка". Правда, что это за "правила", и кто их установил, он уточнять не стал. Президент также ничего не сказал о том, какие именно положения войдут в анонсированное им соглашение с киевскими властями.



Однако несложно предположить, что оно будет схожим с тем, что было подписано недавно британским премьером Риши Сунаком в ходе его недавнего визита на Украину. В нем говорится об обмене разведывательной информацией, обучении медиков и военных, о "консультациях в течение 24 часов в случае нового конфликта с Россией", о кооперации в сфере военной промышленности и т.п.



Словом, Париж готов и дальше наращивать Киеву военную помощь. Однако, сколько бы галльский петух не петушился, возможности у него для этого весьма ограничены. Финансовое положение Франции далеко не блестяще - ее госдолг в прошлом году составил 113% от ВВП, а это три с лишним триллиона евро.



А кроме того, она уже поставила на Украину военного оборудования на 1,7 млрд евро. В такой ситуации дополнительные средства в сложившейся ситуации найти крайне сложно.



К тому же далеко не все во Франции с такой воинственной политикой Макрона согласны. Так, бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас заявил о том, что присутствие французских наемников на украинском фронте делает Париж вовлеченным в конфликт, без обиняков признав, что "Франция становится соучастником украинского кризиса".



По заверениям разведчика, мирное население страны не разделяет позицию Парижа в данной ситуации. Пьер Плас подчеркнул: "Мы не хотим принимать участия в том, что происходит на Украине. Нас втягивают против воли". Он также указал на факт неосведомленности простого населения Франции в том, что конкретно происходит на украинском фронте, отметив, что "французы не знают о многом, так как им это просто не рассказывают".



Порассуждал на пресс-конференции Макрон и на свою излюбленную тему о создании общеевропейских вооруженных сил. Еще в 2017 году в программной речи, посвященной реформированию Евросоюза, Макрон назвал оборону той областью, с которой следовало бы начать преобразование структур ЕС, сделав Европу самостоятельной в военном плане. Однако призывы президента Франции воспринимаются большинством в ЕС без всякого энтузиазма. Германия, Польша и ряд других стран, по-прежнему в первую очередь полагаются на военную мощь США.



Да и куда нынешней Европе без американцев, когда оружие они предпочитают закупать у Штатов, а не у европейских производителей? К тому же вся Европа буквально утыкана американскими военными базами, а потому о никакой самостоятельности ЕС в военном плане не может быть и речи.



Но галльский петух все равно воинственно хлопает крыльями. Как отмечает в этой связи хорватская газета Advance, "возросшие амбиции Франции на Украине неразрывно связаны с амбициями французского президента Эммануэля Макрона, который, возможно, чувствует себя забытым, правда, из-за собственного решения, так как он не участвует в американо-британской агрессии в Йемене… Может, поэтому Эммануэль Макрон теперь пытается "выделиться" на Украине, где примеряет на себя роль потенциального спасителя, который не даст Украине потерять боеспособность (ведь украинцам очень не хватает ракет)? Не станет сюрпризом, если все дело в хорошо известном французско-немецком соперничестве. По-видимому, Париж хочет показать, что он более надежный союзник, чем Берлин", - полагает газета.



Однако главное тут другое. Как заявил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин, "антирусский выпад Макрона - это свидетельство решимости европейских политиков продолжать украинский конфликт. Причем действия Макрона продиктованы не заботой о международной безопасности или национальных интересах Франции, а указаниями из реального центра принятия решений. Его реальная цель - побудить европейские государства тратить больше на войну, мобилизация всех на помощь Украине. […] Это только продлевает агонию киевского режима и страдания жителей Украины. […] США готовятся к сокращению расходов на помощь Украине, поэтому они заинтересованы в том, чтобы заместить свои расходы европейской помощью".



Словом, Макрон еще раз показал, что Франция во внешней политике, в том числе и на Украине, - всего лишь покорная марионетка США, а он сам всего лишь выполняет указания из Вашингтона. Но чего этому удивляться? Ведь хорошо известно, кто именно поставил его на управление Францией.



Ну, а что касается попыток бросить вызов России, то французскому президенту следовало бы не забывать как печальную судьбу Наполеона, так и эсэсовской дивизии "Шарлемань" из французских добровольцев, уничтоженной в Рейхстаге Красной армией.



Перевод к фото:



"Ты - тоже! Твои товарищи ждут тебя во французской дивизии Ваффен-СС!" Источник - столетие

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