 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саймон Шустер: Зеленский с трудом переносит жизнь в бункере
11:21 25.01.2024

Bloomberg
США

В новой биографии Зеленского показан артист в его лучших и худших проявлениях
Журналист Саймон Шустер: Зеленский с трудом переносит жизнь в бункере

После начала российской спецоперации Зеленский с трудом переносил жизнь в бункере, где ему было "одиноко и страшно", сообщает Bloomberg со ссылкой журналиста Саймона Шустера. В своей книге "Шоумен" он рассказал о пугающих привычках украинского президента и его пристрастии к аплодисментам публики.

Книга "Шоумен" - это результат личного общения и обширных интервью, сложный портрет украинского лидера.

В начале книги "Шоумен" Владимир Зеленский просто знаменитый комик и кандидат в президенты, сильно смахивающий на выскочку. "В тот вечер, когда состоялось наше знакомство, а было это за кулисами его шоу весной 2019 года, Зеленский был очень напуган. Таким я его больше не видел", - пишет автор книги и корреспондент Time Саймон Шустер (Simon Shuster).

Будущего президента Украины напугало не сообщение о заложенной бомбе, поступившее за несколько часов до его представления. Нет, его страшила перспектива лишиться острых ощущений, которые он испытывал на сцене, в случае победы на выборах. "Его друзья позже рассказывали мне о его пристрастии к аплодисментам, к обожанию, - пишет Шустер. - Он лишился бы всего этого, став президентом".

Шустер, освещающий международные события с акцентом на России и Украине, несколько лет готовил к выходу свою книгу, увидевшую свет 23 января. Благодаря нескольким обширным интервью с Зеленским Шустер заслужил его доверие и доступ в президентский квартал в Киеве после начала вооруженного конфликта. В книге представлены личные ощущения Шустера и долгие беседы с президентом, первой леди и людьми из его окружения. Это дало ему возможность лучше понять Зеленского. Впечатления получились неоднозначные: что-то внушает благоговение и вызывает изумление, а что-то - сильную тревогу.

До победы на выборах этот человек, ставший известным благодаря своей роли случайно избранного президента в телесериале, утверждал, что не изменит свою жизнь, если его изберут по-настоящему. Он не намеревался становиться политкорректным и даже после победы на выборах заявлял, что станет встречаться с зарубежными лидерами, если они будут ему "интересны".

Но реальность оказалась сложнее, чем он думал. Комично нахмуренные брови и вежливые шутки Зеленского во время встречи с Владимиром Путиным, и даже присутствие лидеров Германии и Франции не убедили российского президента отказаться от военной операции, которую он начал спустя два года.

Шустер скрупулезно ведет хронику последующих напряженных и драматических событий, которых было очень много. Он не анализирует их, оставляя эту возможность последующим поколениям. Его повествование - большая удача для нас. Когда на Украину градом сыпались ракеты, помощники президента вряд ли вели дневники. Они обменивались краткими текстовыми сообщениями и пытались разобраться в реакции Зеленского, выражавшего ее при помощи смайликов и эмодзи.

Когда сочувствовавшие Зеленскому иностранные лидеры предложили ему бежать с Украины, он отказался и остался в Киеве, поселившись в обширном бункере под своим офисом, построенном еще в советское время. Президент с трудом переносил спартанские условия под землей, где ему было "одиноко и немного страшно". Один из помощников рассказал, что из-за нехватки солнечного света и сна Зеленский был похож на "живой труп". Однако стресс превратил его в человека, которого международная аудитория сегодня узнает и признает. Это немного мрачный мужчина с небольшой бородкой и развитой мускулатурой, которая прослеживается под его одеждой защитного цвета. Шустер пишет, что довольно быстро Зеленский и его кабинет акклиматизировались и привыкли к нагрузке: "Позже там поставили стол для настольного тенниса. Мало кто мог обыграть его".

Шустер хвалит Зеленского за его способность противостоять невзгодам и бедствиям, когда они возникают. Однако автор книги разоблачает его вселяющую тревогу привычку не признавать то, что проблемы неминуемо возникнут. В преддверии вооруженного конфликта он игнорировал и преуменьшал риски полномасштабных военных действий, хотя американские разведслужбы предупреждали его об этом. Его жена Алена Зеленская призналась, что перед началом конфликта не знала, в какой они опасности. "Чаще всего он скрывал свои озабоченности и тревоги за шутками и улыбками", - рассказала она, описывая отношение Зеленского к происходившим перед началом военных действий событиям.

Ему так хотелось избежать паники, что он отверг совет призвать все имеющиеся резервы для усиления границы. В итоге главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный был вынужден скрывать подготовку к оборонительным действиям не только от России, но и от самого Зеленского. "Конфликт сам по себе стал катастрофой, но президенту придется также признать свою неспособность его спрогнозировать", - пишет Шустер.

Когда начались военные действия, Зеленский вел себя так, будто Украина ни в коем случае не может проиграть. "Оттесните их", - приказывал он командирам, зная, что у военных нет для этого средств. Однако они все равно это сделали. Народ его большой, энергичной и своеобразной страны совершил невозможное, удивив российскую армию и весь мир.

Шустер отдает должное украинскому лидеру, хотя и не очень сильно им восторгается. Он пишет, что излучаемой Зеленским уверенности было недостаточно, чтобы дать отпор Путину. Однако умение произвести эффект и артистизм Зеленского, отточенные им за 20 лет пребывания на сцене, хорошо подготовили его к тому, чтобы возглавить страну во время конфликта.

Книга заканчивается на "открытой ноте". Конфликт далек от завершения, и его исход неясен. Западная помощь Украине сокращается, а внимание мира переходит на другие проблемы. "Позже нас рассудят", - говорит Зеленский Шустеру на последней странице. Но если мы что-то и узнали из этой книги, так это то, что роль побежденного он не будет играть никогда.

Автор: Александр Кудрицкий (Aliaksandr Kudrytski)

Источник - ИноСМИ
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