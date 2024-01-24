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"Они начали злоупотреблять этим". Мирзиеев запретил хокимам расширять промзоны до полного освоения земель
11:25 25.01.2024

Президент Узбекистана строго запретил хокимам расширять площадь экономических зон, пока они полностью не освоят все земли. В прошлом году хокимы Наманганской и Бухарской областей расширили промзоны, хотя там имелись большие пустующие земли. Около 59% земель на аукционах купили по номинальной цене.

Президент Шавкат Мирзиеев на совещании 18 января прокомментировал проблемы в специальных экономических и промышленных зонах.

По словам президента, в Узбекистане создано 24 специальных экономических зон для развития региональной промышленности. Участники СЭЗ получают налоговые льготы и земли в упрощенном порядке.

"Но некоторые руководители регионов начали злоупотреблять этим. Например, по республике пустуют 800 га площади специальных экономических зон с инфраструктурой. Но хокимы для расширения площади промышленных зон только в 2023 году обратились с заявлением об изменении категории 1600 га орошаемых земель", - сообщил он. Его выступление было показано в программе "Менимча" телеканала "Узбекистан 24".

Глава государства отметил, что, несмотря на то, что 96 га земли в СЭЗ "Наманган" и 77 га в СЭЗ "Гиждуван" пустуют, хоким Бухарской области Ботир Зарипов расширил зону на 65 га, а хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков - на 70 га.

"В результате этого в прошлом году на аукционах по продаже 405 га, или 59% земель в специальных экономических зонах, принял участие только один претендент и купил землю по номинальной стоимости. Отныне хокимам строго запрещено выходить с инициативой по расширению СЭЗ, пока они не освоят полностью все земли", - подчеркнул он.

В 2023 году из госбюджета выделено 1,3 трлн сумов на создание инфраструктуры в специальных зонах, однако ответственные за инфраструктуры предприятия, особенно "Региональные электрические сети", из-за несвоевременного выполнения работ по проектам и задержкам по финансированию остались неиспользованными 400 млрд сумов.

"Это означает, что столько людей недовольны. Это означает, что предприниматели не реализовали свои планы. Предприниматели, которые приобрели земли, поверив словам о решении проблем с инфраструктурой, завтра перестанут доверять нам", - заявил он.

В 2024 году на инфраструктуру выделено еще 1,5 трлн сумов. Президент предупредил руководителей энергетических предприятий и заместителей хокимов по строительству и поручил им завершить проектную документацию до 1 марта, открыть финансирование и завершить работы до 1 сентября.

Шавкат Мирзиеев сообщил о проведении нового эксперимента по развитию экономических зон. В частности, 240 га земель в специальных промышленных зонах в Бухарской, Навоийской и Ташкентской областях будут переданы на аутсорсинг зарубежным компаниям.

В этом году в СЭЗ планируется запустить 309 масштабных проектов на 18 млрд долларов, создать 40 тысяч рабочих мест, произвести импортозамещающую и экспортоориентированную продукцию.

Согласно законодательству, руководители регионов могут вносить в Кабинет министров предложение о создании, продлении срока функционирования, изменении границ или досрочной ликвидации СЭЗ. Кабмин рассматривает предложение в течение 30 дней со дня его поступления и в случае одобрения вносит предложение в Администрацию президента.

Источник - gazeta.uz
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