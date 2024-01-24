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Турки в шоке. Стамбул и Рим договорились об отправке африканских беженцев из Италии в Турцию, - Арслан Булут
12:02 25.01.2024

Yeni Çağ
Турция

Мелони достала из шляпы миллионы африканцев!

Стамбул и Рим договорились об отправке африканских беженцев из Италии в Турцию, сообщает YÇ. Этот вопрос якобы обсуждался на встрече Мелони и Эрдогана, отмечает автор статьи. Эксперты предупреждают: турецкое общество воспримет это как попытку разрушения своего государства.

Арслан Булут (Arslan Bulut)

По итогам встречи премьер-министра Италии Джорджи Мелони с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле пресс-конференция не проводилась, и ни та, ни другая сторона не сделала официальных заявлений по поводу содержания переговоров.

Видимо, одна из сторон не хотела, чтобы тема встречи стала известна общественности. И этой стороной, похоже, был Эрдоган, поскольку Мелони позаботилась о том, чтобы содержание переговоров все-таки было опубликовано близкой к ней газетой.

Так, близкая к правому коалиционному правительству Италии газета Il Giornale в своей статье со ссылкой на правительственные источники использовала заголовок "Соглашение с Турцией для сдерживания ливийских контрабандистов".

Газета написала, что "соглашение, подписанное премьер-министром, направлено на прекращение выездов из Ливии, где султан Эрдоган имеет большое влияние".

Сообщается, что соглашение в этом направлении возникло на повестке дня на встрече Мелони и Эрдогана на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре прошлого года.

Согласно Il Giornale, в настоящее время министры иностранных дел двух стран работают над письменным соглашением.

***

Со стороны Турции о содержании переговоров рассказали не журналисты, а историк, профессор, доктор Ильбер Ортайлы (İlber Ortaylı), которому было поручено сопровождать Мелони во время ее визита в Стамбул.

Отвечая на вопросы Мехмета Акифа Эрсоя (Mehmet Akif Ersoy) из Habertürk после визита, Ортайлы заявил, что Италия хочет отправить мигрантов в Турцию.

"У них крайне важные аргументы, – отметил историк. – Африканские мигранты должны приехать к нам из Италии. У Италии нет структуры, которая могла бы принять иностранцев. Нет ни места, ни услуг в достаточном объеме, это совершенно очевидно. А у нас уже всего достаточно. Турки – не настолько "античерное" общество. У нас проблема с другими группами: с теми, кто ест сырое мясо, извините, мочится на улицах, есть африканцы, которые спят на улицах и ходят голыми. Надеюсь, таких не отправят..."

На эту проблему обратил внимание лишь председатель Партии победы Турции, профессор, доктор Умит Оздаг (Ümit Özdağ), который добавил новость с комментарием Ортайлы и отметил: "Надеюсь, это неправда. В 2017 году в Турции в англоязычной публикации агентства Anadolu было указано, что количество африканцев в нашей стране составляет 1,75 миллиона. Сегодня эта цифра превышает два миллиона. Проблема не ограничивается районами Аксарай, Лалели. Черные общины сформировались даже в городах Анатолии, таких как Кютахья, Карабюк. Во всем мире заболеваемость СПИДом снижается, тогда как в Турции – растет. Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которая привозила в нашу страну мусор из Европы в обмен на деньги, не должна теперь превращать нашу страну в еще большую свалку. Довольно".

***

Люди, приезжающие в Турцию, в этом не виноваты! Они решают мигрировать в попытке изменить плохие условия, в которых они находятся... Высылая их в Турцию, США и ЕС одним выстрелом убивают двух зайцев: не позволяют такому большому количеству людей приезжать в свою страну и меняют структуру населения Турции. Это также совпадает с основополагающими целями ПСР, которая стремится лишить Турцию статуса государства и уже даже открыто говорит об этом... Платки, имам-хатыбы – лишь инструменты для достижения этой цели... Другими словами, религия используется для разрушения национального государства. Понимая, что эта ситуация не будет длиться вечно, они меняют демографическую структуру страны.

Источник - ИноСМИ
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