РосДурь. На нарушителей миграционных законов продолжают тратить госбюджет, - НГ

21:19 25.01.2024

Приговоренных к депортации иностранцев придется отправить на работы или быстрее высылать

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

25.01.24

Обитатель ЦВСИГ утверждает, что деньги на уплату штрафа так и не появились.

Правозащитники обсудили ситуацию в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ). Приезжих, приговоренных к депортации из РФ, не выпускают, пока не оплачены штрафы. У многих денег на это нет, поэтому их держат там до двух лет, а потом обычно находят повод вернуть под замок. По мнению правозащитников, по аналогии с заключенными можно привлекать к работам и иностранцев, чтобы они гасили долги. Вопрос в том, не дороже ли обойдется госбюджету содержание нарушителей и не проще ли будет поскорее их высылать из страны?



На общественном совете при уполномоченном по правам человека (УПЧ) в Москве эксперты искали решение фактически патовой ситуации. Мигрантов не могут удалить из страны, пока не оплачены штрафы за административные правонарушения либо уголовные преступления. Однако у многих сотен приезжих, находящихся в ЦВСИГ долгое время, вроде совсем нет средств.



По мнению столичного омбудсмена Татьяны Потяевой, нужно инициировать поправки в законодательство о работах для иностранцев, имеющих запрет на выезд из РФ в связи с задолженностью перед государством. Чтобы они смогли на это заработать и поскорее отбыть на свою родину. Вместе с тем ЦВСИГ мало чем отличаются от пенитенциарных учреждений, например, СИЗО и колоний. В депортационных центрах людей держат годами без нормальных бытовых условий и медобслуживания.



Поэтому на совещании прозвучала инициатива – составить перечень заболеваний, с которыми нельзя отправлять в ЦВСИГ. Там в настоящий момент уже немало больных с тяжелыми диагнозами. За основу можно было бы взять список болезней, препятствующих административному аресту. Правозащитники настаивают и на повышении качества питания в ЦВСИГ и разрешении допускать туда интернет-магазины, созданные для тюрем. Речь на совещании зашла и о досуге для выдворяемых иностранцев, мол, телевизоров у них нет, а администрации ЦВСИГ утверждают, что спецконтингент все время ломает аппараты.



Как сказал "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, условия содержания в ЦВСИГ правозащитниками обсуждались не раз. Требуется и пересмотр законодательной базы, и системный подход к разрешению многолетних проблем. Это длительные сроки пребывания иностранцев, плохое медобеспечение, скудный рацион, плохие бытовые условия. Брод привел в пример приложение № 5 к правилам содержания в ЦВСИГ, которые утверждены правительством для МВД в 2013 году и менялись незначительно в 2021-м. "Из норм материально-бытового обеспечения явствует, что обитателю ЦВСИГ мужского пола в месяц положено шесть штук одноразовых бритв. То есть бриться можно далеко не каждый день. А если бритвы будут использоваться чаще, то почему их надо называть одноразовыми?" – возмутился Брод. По его словам, особый блок проблем – содержание иностранцев с детьми, а отдельная беда – диагностика и лечение тяжелых заболеваний, в том числе инфекционных, что приводит и к летальным исходам. "Разговор, начатый общественным советом при УПЧ Москвы, нужно продолжить и на федеральном уровне с участием омбудсмена РФ, законодателей, правозащитников и экспертов. А предварительно провести тщательный мониторинг, посетив ЦВСИГ в регионах", – подчеркнул Брод.



Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников пояснил "НГ", что это юридический казус: иностранцев в ЦВСИГ годами не могут выдворить из страны только потому, что они не в состоянии погасить задолженность по назначенным им денежным взысканиям. А еще при этом происходят затраты из госбюджета, точнее, "содержат их там за счет налогоплательщиков". Поэтому, уверен Мельников, давно пора разработать инструмент, позволяющий данной категории лиц поскорее отдавать долги. Например, через привлечение их к своего рода обязательным работам. Мельников полагает, что большинство обитателей ЦВСИГ с радостью пойдут на это вместо того, чтобы "сидеть целый день в камере, где условия зачастую сравнимы с тюремными". Обеспечить трудоустройство, по его словам, можно по примеру учреждений ФСИН, которые заключают контракты с предприятиями. Но, конечно, это должно быть делом добровольным, а не принудительным типа каторги или "трудовых армий из провинившихся мигрантов".



Мельников напомнил, что по нынешним правилам иностранца можно держать в спецприемнике не более двух лет – в течение срока давности административного наказания, а потом его обязаны отпустить. Однако у многих из них возникнут проблемы с документами, в ЦВСИГ выдают лишь временные справки. То есть, очутившись на свободе, большинство не сможет легализоваться.



В свою очередь, доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда подчеркнул: "Такое впечатление, что правозащитники хотят создать на базе ЦВСИГ санатории – и, как обычно, за счет россиян". Он заметил, что вообще-то бесплатное питание в больницах и школах часто не лучше, чем в ЦВСИГ. "А спортивную площадку и телевизор в каждый "номер", а еще и "шведский стол", чтобы иностранцы могли и дальше беззаботно проводить время, почему же не хотят создать? Может быть, и комнату для интимных свиданий там тоже необходимо устроить?" – возмутился Бурда. И напомнил, что в таких заведениях содержатся нарушители, в том числе уголовники. По своей сути ЦВСИГ близок к пенитенциарным учреждениям, а значит, и порядки там должны быть соответствующие. Чтобы такой контингент выпускать на работу, например, уборку снега, необходим некий конвой, которыми ЦВСИГ не располагают. Да и вообще, настаивает Бурда, не видно особого смысла в том, чтобы держать нарушителей под замком, если штраф они оплатить не могут. С таких мигрантов надо снять биометрию – и быстро депортировать, установив пожизненный запрет на въезд.



Как утверждает эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев, число должников в ЦВСИГах увеличивается, а ситуация действительно тупиковая. И главными проблемами он назвал сроки и условия содержания. ЦВСИГи – это сырой проект, его давно надо преобразовывать во что-то иное, но по факту ничего не делается, например, с их тюремным, по сути дела, статусом. Маленькие комнаты с двухярусными кроватями, на окнах – решетки, прогулки – по расписанию, туалет огорожен от жилья перегородкой, телефоны и личные вещи отбирают, пояснил он "НГ". Тем не менее, люди там содержатся месяцами, а то и годами. По мнению Эгембердиева, "необходимо создать при МВД отдельное структурное учреждение с более гуманными условиями". Также, считает он, стоило бы сократить максимальный срок ЦВСИГа до шести месяцев. Что же касается трудоустройства, то идея с виду хорошая, но так и не понятно, где люди смогут зарабатывать деньги, кто будет следить за соблюдением их трудовых прав и гарантировать, что работа будут оплачивать справедливо. Потому что если суммы окажутся незначительными, как это бывает с заключенными, то этих денег опять не хватит на погашение штрафов. И, конечно, напомнил эксперт, до того, как отправлять обитателей ЦВСИГов сперва на работы, а потом на родину, их, как незаконно пребывающих в РФ иностранцев, следует прежде всего "задокументировать", что представляет собой немалую проблему.