 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трения Израиля и Катара вышли за пределы сектора Газа, - И.Субботин
21:49 25.01.2024

Нетаньяху подозревают в сознательном разжигании ссоры с Дохой

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ
25.01.2024

Высказывания Биньямина Нетаньяху возмутили политиков в Катаре.
МИД Катара заявил, что потрясен высказываниями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес эмирата. Повод дала опубликованная аудиозапись закрытой встречи главы правительства с семьями заложников, удерживаемых ХАМАС. На ней Нетаньяху назвал Катар, который играет эксклюзивную посредническую роль в секторе Газа, проблемным медиатором и выразил возмущение тем, что США пролонгировали военное присутствие на территории эмирата. Критики израильского премьера считают обнародование разговора с родственниками заложников целенаправленной кампанией.
О том, что Доха потрясена комментариями Нетаньяху, заявил официальный представитель Катара Маджед аль-Ансари. "Эти замечания, если они подтвердятся, будут безответственными и разрушительными для усилий по спасению невинных жизней, – заявил дипломат. – Если заявленные высказывания окажутся правдой, премьер-министр Израиля будет лишь чинить препятствия и подрывать процесс посредничества по причинам, которые, по-видимому, служат его политической карьере, а не приоритету спасения невинных жизней, включая израильских заложников". Вместо того чтобы завидовать стратегическим отношениям Катара с США Нетаньяху надо сосредоточится на освобождении заложников, отметил аль-Ансари.

Источником новых проблем в отношениях между Израилем и самым стойким противником "Авраамовых соглашений" в Персидском заливе стала появившаяся в распоряжении 12-го канала аудиозапись беседы между Нетаньяху и семьями заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. "Вы не видели, чтобы я благодарил Катар, заметили? – говорит на ней премьер. – Я не поблагодарил Катар. Почему? Потому что Катар для меня, по сути, ничем не отличается от ООН, от Красного Креста. И в каком-то смысле он даже более проблемный (в вопросах вокруг сектора Газа. – "НГ")". В то же время премьер заявил, что "недавно очень рассердился на американцев" за продление договора о военном присутствии на катарской базе Аль-Удейд еще на 10 лет.

Поддержку этому видению выразил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, который представляет радикальный, праворелигиозный лагерь. "Катар поощряет терроризм, финансирует терроризм, насаждает террор и ведет двойную игру, – заявил он на конференции в Ашкелоне. – Катар является самым большим препятствием для возвращения заложников. Мы могли бы получить всех 136 заложников завтра, если бы Катар предъявил ХАМАС ультиматум об их возвращении… Катар явно заинтересован в сохранении ХАМАС, в его выживании и его правлении в Газе и за ее пределами. И он делает все, чтобы помешать усилиям Государства Израиль по полному уничтожению военного и управленческого потенциала ХАМАС".

В такой кампании давления на Катар видны нездоровые симптомы. Представитель семей заложников Хаим Рубинштейн заявил, что разговоры, которые происходят на встречах с премьер-министром, "записываются его канцелярией и его соратниками, присутствующими на встрече". "У семей, участвовавших в мероприятии, на входе отобрали телефоны, – пояснил он. – Решение о разглашении информации о сделке и ее посредниках принимает канцелярия премьер-министра. Мы требуем, чтобы члены кабинета министров прекратили безумие и действовали ответственно, чтобы спасти жизни 136 израильтян, которые были брошены и похищены". Рубинштейн считает, что канцелярия хочет саботировать процесс обмена, чтобы больше не отвечать за заложников.

До 7 октября, когда боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля, Нетаньяху и американские официальные лица поддерживали концепцию, согласно которой на Катар возлагалась ответственность за предоставление финансов администрации сектора Газа с условием, что эмират будет работать над ограничением военной активности палестинской группировки. Катарские наличные, которые завозились в анклав чемоданами, должны были покрыть все: от трат на электроэнергию до субсидирования зарплат правительственным служащим. Однако израильский истеблишмент, несмотря на свое косвенное участие в этой схеме, любил намекать на то, что средства идут в том числе на финансирование ХАМАС – суверена в секторе Газа.

В последние годы Вашингтон расширил свои дипломатические и военные связи с Катаром. Эмират участвовал в переговорах между администрацией президента США и движением "Талибан" (признано в России террористическим и запрещено), которые стали основой для вывода иностранных войск из Афганистана. Белый дом также полагался на Доху как на канал обратной связи с Тегераном. Администрация президента Джозефа Байдена решила присвоить Катару статус основного союзника вне НАТО, который формально расширяет круг привилегий, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. В эти недели американское руководство договорилось о продлении присутствия ВС США на катарской базе Аль-Удейд на 10 лет.

Несмотря на то что американские официальные лица неоднократно хвалили посреднические усилия Катара, неожиданный приступ гнева Нетаньяху может сигнализировать о том, что он почувствовал смену настроений на Западе. Так, некоторые конгрессмены призывали дезавуировать статус Катара как основного союзника вне НАТО и поднимали вопрос о том, что эмират должен быть признан государством – спонсором терроризма в связи с тем, что политический офис ХАМАС находится на его территории. В прошлом году источники издания Politico в администрации Байдена заявили, что вашингтонский истеблишмент рассматривает вариант, при котором он потребует от Дохи закрыть офис хамасовцев и экстрадировать некоторых из них в США.

Источник - НГ
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