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|Президент Узбекистана и глава BYD запустили проект по сборке электромобилей в Джизакской области
22:17 25.01.2024
Президент Узбекистана посетил штаб-квартиру компании BYD в Китае. Там он вместе с главой компании запустил проект по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области мощностью 50 тысяч единиц в год. Он также поддержал планы компании по началу сборки электробусов BYD в Узбекистане.
В рамках государственного визита в Китай президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 25 января посетил штаб-квартиру и технологический центр китайского автопроизводителя BYD в Шэньчжэне, сообщила пресс-служба главы государства.
Президенту презентовали достижения компании, показали производимые и перспективные виды автомобильной и другой техники.
Шавкат Мирзиеев вместе с президентом компании Ван Чуаньфу приняли участие в торжественной церемонии запуска проекта по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области Узбекистана мощностью 50 тысяч единиц в год.
Президент указал на необходимость в ближайшей перспективе расширить модельный ряд с учетом спроса на рынке и увеличить мощности производства до 300 тысяч в год.
Он поддержал планы компании по налаживанию сборки электробусов BYD в Узбекистане с локализацией запасных частей и созданием инженерно-сервисных центров.
В знак поставки в Узбекистан 10-тысячного автомобиля компании Шавкату Мирзиееву в дар был передан автомобиль YANGWANG U8.