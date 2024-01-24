Президент Узбекистана и глава BYD запустили проект по сборке электромобилей в Джизакской области

22:17 25.01.2024

Президент Узбекистана посетил штаб-квартиру компании BYD в Китае. Там он вместе с главой компании запустил проект по сборке гибридных и электрических автомобилей в Джизакской области мощностью 50 тысяч единиц в год. Он также поддержал планы компании по началу сборки электробусов BYD в Узбекистане.



