Сопротивление режиму Зеленского и его людоедским методам будет только нарастать, - Игорь Скрипка

22:33 25.01.2024

25.01.2024 | ИГОРЬ СКРИПКА



Продам украинцев на убой по разумной цене



Работорговля навсегда останется одной из самых позорных страниц в истории западной цивилизации. Почти полтысячелетия караваны с чернокожими невольниками плыли из Африки в американские колонии европейских держав.



Но не все знают, что сами "белые господа" не утруждали себя рискованной охотой за "живым товаром" в африканских джунглях. Его скупали за стеклянные бусы, зеркала и "огненную воду" у местных царьков, а те уже сами добывали "черную слоновую кость" в бесчисленных войнах между собой, которые ради этого и велись (оружие для них также поставляли белые). А нередко, когда война с соседом представлялась слишком рискованным делом, туземные правители обменивали на "блага западной цивилизации" собственных подданных.



Казалось бы, это дела давно минувших дней, за которые Запад теперь показушно кается, движение BLM ("Жизни черных важны"), требующее компенсаций за рабство своих далеких предков, "рулит" за океаном, но "старые практики" видоизменяются, в принципе оставаясь прежними, сменился лишь "сорт" товара.



Жизни украинцев не важны



На этот раз в роли торговцев собственными гражданами открыто выступил киевский режим, причем в полном соответствии с канонами маркетинга: они не просто нахваливают свой "товар", но и убеждают покупателя в том, насколько ему, покупателю, этот товар нужен и полезен.



"Украина первая страна в мире, которая воюет против другой страны, будучи партнерами с США, но которая не просит американских военных напрямую принимать участие в сражениях "на земле". Мы предлагаем лучшее предложение на мировом рынке безопасности. Дайте нам денег, дайте нам оружие, и мы закончим работу. США в войне на Украине сохраняют самое главное – жизни своих солдат", вещает в данном в Давосе интервью глава украинского МИД Кулеба.



Трудно не согласиться с украинским ТГ-каналом "ЗеРада": "На самом деле Кулеба просто вынужденно перешел на следующий уровень маркетинга: начал разговаривать с заказчиком на понятном для заказчика языке. Американцы – очень конкретные ребята, ориентированные на прибыль. Вот Кулеба и рассказывает им про "профит" от украинской войны. Типа ваше оружие и деньги + украинцы = эффективная модель истощения РФ.



Ранее Киев мог апеллировать к демократическим ценностям, и это работало, затем перешли к эмоциональной дипломатии. Теперь это все уже не дает необходимого эффекта, поэтому Банковая перешла на более понятный для "заказчика" язык".



Можно лишь добавить, что и раньше "работало" лишь потому, что "покупатели" и так видели свою выгоду, а "демократические ценности" -– это, что называется, для публики. "Русские (и украинцы. – авт.) умирают... Это наша лучшая инвестиция", – похвалил Зеленского американский сенатор Линдси Грэм в мае прошлого года, не думая, что пресс-служба украинского президента обнародует этот фрагмент беседы. "Спасибо большое", - ответил тогда ему Зеленский.



"Интерес" никуда не делся и сейчас, но вот "расценки" заокеанские господа решили резко урезать, а на данный момент и вовсе прекратили финансирование из-за внутренних разногласий в американском конгрессе.



Отсюда и истерика, вылившаяся в тираду Кулебы, вынужденного озвучивать самые "веские" для покупателей аргументы. Ведь жизни американцев – это "самое ценное", не то что "туземцы"-украинцы, которых шайка Зеленского уже уложила сотни тысяч, а готова и вовсе воевать до последнего украинца и последней украинки в интересах США, лишь бы это хорошо оплачивалось.



Откровенно заявляя, что американцы, жизни которых нужно всячески беречь, – люди неизмеримо более высокого "сорта", чем украинцы, Кулеба продемонстрировал и то, что киевской клике глубоко плевать на своих же соотечественников, избирателей, их мнение, их чувства. И действительно, никто же не интересуется желанием тех же рабов (потому они и "невольники"), тем более гонимой на бойню скотины.



ВСУ, как способ избавится от лишнего веса (навсегда)



Поэтому "стандартные" формы пропаганды, которые использует киевский режим, ныне направлены только на тех, кто для него пока "вне зоны доступа", – женщин и мужчин, сумевших вовремя перебраться в безопасное (пока) "заграничье".



"Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, – ты должен быть на Украине. И это факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать. На Украине нельзя просто дышать воздухом. Мы на войне. И потому ты работаешь или воюешь", – сказал, обращаясь к последним, Зеленский.



Женщин же завлекают в ВСУ низкопробными агитроликами, из которых следует, что, пойдя в ВСУ вместе с мобилизованным мужем, можно избежать тягот разлуки (и вообще, благоверный под присмотром), для одиноких же дамочек армия – верный способ найти свою половину (и тут же стать вдовой или сделать вдовцом его, добавим мы). Из последнего же "шедевра" следует, что контракт с ВСУ – неизмеримо более верный способ похудеть, чем любые диеты и фитнес-центры.



По законам джунглей



Ну а с теми, кто "подпадает", кто оказался заперт в концлагере "Украина", уже никто не "церемонится". Методы ТЦК, по сути, ничем не отличаются от тех, которыми столетия назад отлавливали рабов для плантаций в Америке, разве что идет охота на "живой товар" не в африканских джунглях и саваннах, а на улицах украинских городов и сел.



И пытаются спастись украинцы также, как и их чернокожие "товарищи по несчастью" в XVI-XIX веках: стараются поменьше появляться в людных местах, прячутся по домам, баррикадируются там от "людоловов" Зеленского, по возможности стараются от них откупиться.



Негры пытались спрятаться поглубже в непроходимых джунглях, а недавно в Интернете появилось предложение "уютной" землянки в глубине украинских лесов, где можно переждать "могилизацию". Другое предложение – аренда инвалидной коляски на один день с пожилым "сопровождающим" и даже наложением гипса. Большим спросом пользуются маски стариков, скрывающие истинный возраст. Ну а переодевание в женскую одежду с соответствующим гримом и вовсе приобрело повсеместный размах.



Впрочем, пока сопротивление носит больше пассивный и "ситуативный" характер – сопротивляются те, кого уже "пакуют", а остальные наблюдают, радуясь, что в этот раз не их.



Но градус нарастает: "могилизаторам" все чаще приходится самим отбиваться от "атак" украинских женщин, защищающих даже случайных попутчиков по автобусу.



По сути, это первые раскаты гражданской войны между режимом и собственным народом, накал которой будет только нарастать, ведь первые случаи избиений и даже убийств тэцэкашников уже зафиксированы. И, как говорится, "толи еще будет".