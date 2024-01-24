Героя "Русской весны" Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы

23:23 25.01.2024

Егор Леев

автор издания Украина.ру



Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму. Второй западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу о теракте в Санкт-Петербурге

О приговоре Мосгорсуда стало известно около двух часов дня.

"Назначить Гиркину (настоящая фамилия Стрелкова - Ред.) наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в колонии общего режима", – говорилось в решении судьи.

Ему также запретили в течение трех лет администрировать сайты в интернете.



"Мы будем обжаловать приговор", - заявил РИА Новости адвокат Стрелкова Александр Молохов.

Ранее Стрелкову предъявили обвинение по ч.2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета). Вину он не признал.

Приговор суда прокомментировал основатель бригады "Восток" Александр Ходаковский.

"Сообщают, что Стрелкова приговорили к четырем годам колонии.... Комментировать решение не буду - прокомментирую свои ощущения по этому поводу: внутренне не готов это принять. Вы прекрасно знаете его отношение ко мне, и поводов для большой любви у меня к нему нет, - но... Пока сам не разобрался в своих мотивах, но чувствую, что предпочел бы видеть его на свободе. Единственное, чего хотел бы от него - пусть бы он концентрировал свое внимание на таких, как я, выплескивая свой негатив, но поменьше подрывал бы доверие к системе управления страной в свойственной ему в последнее время манере. Никогда не отрицал его значения для событий на Донбассе - жаль, что победу ему придется встречать не вместе со всеми", - отметил Ходаковский.



Историк и публицист Егор Холмогоров отметил, что такой приговор Стрелкову выдвигает требование к приговору Треповой, дело которой рассматривалось также сегодня.

"Жесткий приговор Стрелкову ставит жесткие рамки для приговора Треповой. Кисельный приговор ей на таком фоне будет выглядеть как предательский", - отметил Холмогоров.