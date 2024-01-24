Реформы Милея быстро довели Аргентину до всеобщей забастовки

00:10 26.01.2024

Как реформы Милея довели Аргентину до всеобщей забастовки Рейтинг нового президента страны начал падать



Протесты в Аргентине снизили рейтинг президента Милея



Профсоюзы Аргентины провели всеобщую забастовку против реформ президента Хавьера Милея, Национальный конгресс перенес дебаты о представленном правительством Сводном законе. Как это повлияло на рейтинг Милея - в материале РБК



24 января в Аргентине прошла 12-часовая всеобщая забастовка против масштабных реформ, начатых президентом-либертарианцем Хавьером Милеем. Это первая всеобщая забастовка за четыре года, ее организаторами выступили представители главного профсоюзного объединения страны - Всеобщей конфедерации труда (CGT). В Буэнос-Айресе также состоялся марш протеста, к которому присоединились журналисты, медики, правозащитники, работники культуры, ученые и многие другие. Демонстрации прошли и в других крупных городах страны, а также за рубежом. Их участники несли плакаты с лозунгами "Нет бензопиле" и "Родина не продается".



По данным организаторов, шествие в Буэнос-Айресе собрало 500 тыс. человек, в то время как полиция насчитала 100 тыс., а правительство - 40 тыс. Алехандро Бодарт, лидер Социалистического движения трудящихся Аргентины, которое также принимало участие в акциях, в разговоре с РБК назвал реформы Милея атакой на средний класс и трудящихся. "Сотни тысяч рабочих вышли на марши, чтобы продемонстрировать сопротивление ультра-неолиберальным реформам Милея. Его планы обернутся катастрофой для большинства населения. Это прямая атака на трудящихся и средний класс. Уже сейчас поход в супермаркет превратился в испытание из-за предпринятой правительством полной либерализации цен. Его реформы затрагивают почти все принципиальные сферы жизни, но выгоду получит только 1% населения", - пояснил он.



Во время забастовки в стране было парализовано воздушное сообщение, поскольку к ней присоединилась крупнейшая государственная авиакомпания Aerolíneas Argentina. Отмены и переносы рейсов нарушили планы почти 20 тыс. человек. Однако общественный транспорт продолжал работу, чтобы недовольные курсом нового президента смогли прибыть на акции.



Милей в преддверии всеобщей забастовки заявил, что такие акции тащат страну в прошлое. "Забастовка покажет, что есть две Аргентины. Одна хочет остаться позади, в прошлом, в упадке. [...] В один миг страна, которая принимала людей со всего мира, превратилась в место, где 50% населения бедные, а 10% - нищие", - отметил он.



Что именно в реформах Милея не устраивает профсоюзы



Профсоюзы выступили против двух основных документов, на которых базируются реформы Милея, - изданного им так называемого Декрета необходимости и срочности (El decreto de necesidad y urgencia, DNU) и Сводного закона (Ley ómnibus).



План президента по трансформации национальной экономики подразумевает три этапа. Первый министр экономии Луис Капуто анонсировал 12 декабря, спустя 48 часов после инаугурации президента. Капуто объявил десять чрезвычайных мер для борьбы с экономическим кризисом, включая девальвацию песо к доллару на 50% и сокращение государственных субсидий на энергоносители и транспорт.



Через неделю Милей представил свой план реформ в виде Декрета необходимости и срочности, который подразумевает отмену или изменение 366 законов. Согласно Конституции страны исполнительная власть может использовать DNU лишь в исключительных ситуациях вроде стихийных бедствий, когда требуется оперативно изменить законодательство. Милей решил применить такой декрет, поскольку он вступает в силу еще до рассмотрения в Национальном конгрессе, в обеих палатах которого президентская партия "Свобода наступает" располагает примерно 14% голосов.



Официально декрет DNU вступил в силу 29 декабря. Среди прочего он подразумевает изменение статуса государственных компаний для их последующей приватизации, отказ от регулирования цен в нескольких секторах экономики и запрет на экспортные ограничения. Существенно изменяется трудовое законодательство, в частности, испытательный срок при приеме на работу увеличивается с трех до восьми месяцев, допущена возможность 12-часового рабочего дня, сокращаются компенсации на период отпусков и при увольнении.



Последняя мера больше всего возмутила профсоюзы, которые традиционно играют серьезную роль в политической жизни Аргентины. CGT опротестовала DNU в суде и организовала всеобщую забастовку 24 января. 3 января Национальная апелляционная палата по вопросам труда вынесла решение приостановить трудовую реформу до ее рассмотрения конгрессом. Суд не увидел доказательств "необходимости и срочности" подобных преобразований. Администрация Милея пообещала подать апелляцию.



Третий этап реформ аргентинский лидер анонсировал на третьей неделе своего правления, передав в Национальный конгресс Сводный закон из 664 статей. Он назвал его самым глубоким этапом реформы. Сводный закон затрагивает области, которые, согласно Конституции страны, возможно изменить только решением конгресса, а именно Налоговый, Трудовой и Уголовный кодексы. Также ликвидируется прежняя избирательная система, и вводятся ограничения на демонстрации.



Каковы шансы Милея провести реформы через конгресс



24 января в Национальном конгрессе началось обсуждение Сводного закона. Дебаты были ожесточенными, поскольку большинство оппозиции не разделяет реформаторские идеи Милея. В результате либертарианцы приняли от оппозиционных блоков предложение отложить обсуждение на следующую неделю, ориентировочно на 30 января. Поддерживают президента только представители партии "Республиканское предложение" (шесть мест в 72-местном сенате). "Радикальный гражданский союз" (13 мест) считает, что стране нужны преобразования, но их надо проводить с соблюдением установленных норм. Прежде правившие в стране перонисты (партия "Вместе за родину", 33 места в сенате) полностью отказываются поддержать Сводный закон.



Правительство Милея старалось демонстрировать полную уверенность в своей правоте в день всеобщей забастовки. В официальной резиденции президента Каса-Росадо заявили, что аргентинский лидер начал свой день "со спокойствием". Министр безопасности Патриция Буллрич охарактеризовала в соцсети X (бывший Twitter) марш в Буэнос-Айресе как "полный провал". "Из 21 млн трудящихся были мобилизованы только 0,19%", - отметила она, назвав протестующих "мафиозными профсоюзными деятелями" и "менеджерами бедности". Милей активно делал репосты этих заявлений.



Карлос Паньи, политический обозреватель газеты La Nación, профессор Национального университета Мар-дель-Плата, отмечает, что Милею придется бороться за свои амбициозные планы, поскольку пока его влияние в парламенте весьма скромное. Конфликт с большинством членов палаты депутатов ставит под угрозу согласование главной части его реформ. По мнению Паньи, от того, получит ли Милей одобрение в конгрессе, зависит и рейтинг президента, который в своей инаугурационной речи предупредил, что все станет хуже, прежде чем стать лучше.



Согласно последним опросам, аргентинцы начинают сомневаться в перспективах своего прекрасного будущего. Актуальное исследование Центра изучения общественного мнения показывает, что рейтинг президента упал с 61% в декабре до 52% в январе. Зато выросло число опрошенных, которые изменили свое отношение к реформам Милея: если в декабре только 29% считали его курс неправильным, то теперь таких уже 45%, то есть почти половина.



Мария Васильева