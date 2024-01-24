Американцы заказали войну на Аму-Дарье, - Тимур Хасанов

00:19 26.01.2024

"Талибан" (запрещен в РФ) еще в марте 2022 года начал прокладку канала "Куш-Тепа". Заявленная цель – орошение земель в провинциях Балх, Джаузджан, Фарьяб и работа для 250 тысяч человек.



Полностью объект в 285 километров будет готов в 2028-ом. Темпы – ударные, первая очередь в 108 км уже введена в эксплуатацию в прошлом году, на 8 месяцев раньше срока.



Стоимость "Куш-Тепы" оценивается в 700 млн долларов. Первоначально финансирование планировалось из бюджета Афганистана. Однако недавно стало известно, что 600 млн долларов выделяет Агентство США по международному развитию (USAID), детище Госдепа.



Это что-то новенькое для американцев. Обычно США не вкладывают свои деньги по линии правительства в заграничную инфраструктуру. Впрочем, и частные кампании Запада главным образом охотятся за нефтью, редкими металла, другим ценным сырьем для своей промышленности. И с чего это вдруг США озаботились водными ресурсами Афганистана, который они сначала нещадно осыпали "Томагавками", а потом оккупировали 20 лет подряд?



"Секрета тут особого нет, – считает эксперт Александр Алексеев из Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия".- Отдадим должное США, они умеют в долгую разыгрывать свои геополитические провокации. Самый ближний и яркий пример – Украина, которую сознательно бросили в топку войны с Россией ради своих же корыстных интересов. В случае с Куш-Тепой просматривается сценарий "водной войны", способной погрузить в хаос огромный регион Центральной Азии, страдающей от нарастающего дефицита поливной влаги. Трения между соседними государства на этой почве неизбежны. А если подлить масла в огонь, то может и полыхнуть".



В Вашингтоне не скрывают, что хотят оторвать Центральную Азию от России и Китая, используя уговоры и соблазны, но без реального экономического сотрудничества. Вкладывая деньги в Куш-Тепу, Запад сажает на финансовый крючок нынешний Кабул, но при этом создает проблемы и прямые угрозы для соседей. Вплоть до военных столкновений в будущем. Вот тогда американцы и "придут на помощь" как это было при создании военных баз в Киргизии и Узбекистане во время вторжения в Афганистан в 2001 году.



Посмотрим цифры. После завершения строительства канала Куш-Тепа ежегодно Узбекистан и Туркменистан будут терять 10 млрд кубометров воды (15% стока Амударьи), что серьезно изменит водный баланс. Талибы пока уверены в себе, имея за спиной США. Они грубо отказываются от любых переговоров, заявляя, что Афганистану "принадлежит 27–30% всей Амударьи". А никаких документов по части использования реки официальный Кабул никогда не подписывал.



Больше того. Талибы намерены возвести Дашт-и-Джунский гидроузел, который заберет большую часть летнего стока Пянджа. И таким образом получит львиную долю воды из трансграничных рек на севере Афганистана.



"Ввод в строй Куш-Тепа неизбежно вызовет экологический стресс и тяжелые проблемы с водными ресурсами в Бухарской и Хорезмской областях, в Каракалпакии. И навряд ли Ташкент, Душанбе, Ашхабад будут спокойно на это смотреть, им придется действовать оперативно и жестко. Безводье затронет миллионы людей, ударит по экономике, нуждающейся в сырье с хлопковых плантаций и в зеленой продукции на импорт", – убежден Александр Алексеев.



Что делать? Думается, для начала следует выработать общую позицию стран ЦА по вопросу Куш-Тепы, причем не откладывая в долгий ящик. Это позволит легче и уверенней разговаривать с несговорчивыми талибами.



Можно взять за основу и опыт водного взаимодействия в эпоху СССР, когда в регионе царила полная гармония на этот счет. Уверен, что не откажет в помощи и Россия с ее мощным научным комплексом в сфере водопользования, региональным влиянием и опытом ведения сложных переговоров.



Тимур ХАСАНОВ, Ташкент