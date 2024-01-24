 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Россия развела по углам ринга Сирию и Израиль
00:20 26.01.2024

Наши военные пытаются не допустить начала очередной ближневосточной войны

Константин Ольшанский

Пока американцы и британцы ударами по позициям в Йемене, Ираке и Сирии пытаются спровоцировать новую широкомасштабную войну на Ближнем Востоке, Россия хочет загасить пламя разгорающегося конфликта.

Воздушно-космические силы России приступили к выполнению задачи по патрулированию так называемой "Линии Браво" - это условная линия между территориями Голанских высот, контролируемыми Сирией и Израилем. Фактически это часть израильско-сирийской границы, стратегически контролируемая ООН (в соответствие с резолюцией Совбеза ООН № 350 от 1974 года). Здесь находится буферная зона площадью примерно 400 кв. км, напоминает издание Bulgarian Military.

Часть территории Голанских высот ныне относятся к северной части Израиля, это горное пространство - родина примерно для 20 тысяч израильтян. Они живут во множестве кибуцев и деревень.

Контр-адмирал Вадим Кулит официально заявил, что для наблюдения за ситуацией на Голанских высотах подразделения ВКС России систематически организуют воздушное патрулирование вдоль линии разграничения.

Голанские высоты до сих пор остаются ареной ожесточенного противостояния. С начала палестино-израильской войны здесь было несколько крупных боестолкновений, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

После начала войны первый обстрел позиций Израиля на Голанских высотах был зафиксирован 29 октября. Израиль заявил, что его объекты были обстреляны правительственной армией, хотя ракеты и упали в открытом поле. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудары по штабу 112-й бригады армии Сирии, который находится недалеко от города Нава. Израиль считает, что именно в этой бригаде находятся проиранские ополченцы, пишет ISW, они якобы и организуют удары по израильской территории из Сирии.

За последние месяцы Сирия и Израиль постоянно обменивались ударами. 3 декабря ЦАХАЛ сообщил, что с Голанских высот по северным провинциям Израиля нанесены два ракетных удара. Еще одна ракета упала на открытой местности близ израильского поселения Кешет на Голанских высотах.

7 декабря с сирийской территории Голанских высот обстреляли друзскую деревню Буката, которая находится в Израиле. ЦАХАЛ сообщила, что ракеты не причинили никакого ущерба. А ответ на ракетный обстрел Букаты артиллерия ЦАХАЛ два дня подряд наносила массированные удары по позициям проиранских ополченцев в Хадаре, пишет ISW.

18 декабря Сирия и Израиль снова обменивались ударами с Голанских высот. С сирийской территории шел ракетный обстрел, а с израильской - танковый.

21 декабря - новая серия взаимных ударов.

28 декабря "Исламское сопротивление в Ираке" (коалиция иракских ополченцев, поддерживаемых Ираном) заявило, что оно провело атаку на "жизненно важную цель" к югу от израильского поселения Элиада, расположенного на Голанских высотах. Издание Times of Israel выяснило, что проиранские ополченцы впервые с начала войны применили не крылатые ракеты, а начиненный взрывчаткой беспилотник.

С тех пор "Исламское сопротивление в Ираке" регулярно атаковало израильские военные объекты на Голанских высотах. В частности, 18 января боевики запустили три ракеты по Голанским высотам с территории Сирии. Израильские силы ответили обстрелом мест запуска ракет на юге Сирии.

20 января "Исламское сопротивление в Ираке" снова взяло на себя ответственность за атаку беспилотника, нацеленного на израильский военный объект на Голанских высотах.

Война за Голанские высоты проходит на фоне информационной войны против России. ISW пишет, что Россия пытается сбалансировать сразу несколько сил внутри Сирии: одновременно избежать и любой эскалации с Израилем, и ограничить иранское влияние на юго-западе Сирии, и сблизиться с ОАЭ. Интересы Эмиратов и России совпадают в том, чтобы убрать от сирийской границы на Голанских высотах проиранские формирования, напрямую угрожающие Израилю. Ведь в случае эскалации проиранские группировки (как пишет издание "Акценты", среди них "Альвия Ваад аль Хак" из Ирака) пообещали нанести удары и по территории ОАЭ. А это угрожает эмиратскому туризму, который легко может обнулиться, как и израильский, после начала войны.

При этом сирийские медиаресурсы, оппозиционные президенту Башару Асаду и, очевидно, финансируемые Западом (например, Сирийская обсерватория по правам человека, которая находится в Лондоне), продолжают обвинять Россию в тайных поставках оружия Ирану и поддерживаемым Ираном сирийским группировкам, пишет в аналитической записке ISW.

В таких условиях Россия, конечно, заинтересована в деэскалации на Голанских высотах. Горячих точек на Ближнем Востоке сейчас очень много, но именно за Голанские высоты ответственность может нести российская армия, которая с 2016 году присутствует в Сирии.

Россия стала инициатором "Астанинского мирного процесса": с января 2017 года в Астане дипломаты России, Сирии, Ирана и Турции и лидеры сирийских сепаратистов проводят мирные переговоры. Очередной раунд начался 24 января. Причем в качестве наблюдателей приглашены представители Иордана, Иордании, Ирака и Ливана и ООН.

Именно благодаря переговорам в Астане удалось создать "зоне деэскалации". В то числе в Идлибе, ответственность за безопасность которого несут Россия и Турция. С 2017 году количество терактов в Идлибе снизилось в десятки раз, хотя здесь все еще совершают нападения на военных боевики "Джабхат ан-Нусры"* и "Исламской партии Туркестана"*, пишет издание Bulgarian Military. Обе признаны террористическими организациями и запрещены в России, что позволяет вести максимально жесткую борьбу против боевиков в Идлибе.

* Признана в России террористической организацией

Источник - СвободнаяПресса
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