"Жирные цели". Россия нашла ахиллесову пяту американской армии

00:21 26.01.2024

Fox News

США



Война в космосе: США, КНР и РФ готовятся к новому рубежу противостояний

Fox News: зависимость армии США от спутников-шпионов стала ее ахиллесовой пятой



Россия и Китай выяснили, что мощная группировка спутников-шпионов стала ахиллесовой пятой американской армии, сообщает Fox News. В случае вооруженного конфликта они станут легкой добычей. Если вывести их из строя, это "оглушит и ослепит" вооруженные силы США.



Китай и Россия одержимы попытками проникнуть в суть американской программы по борьбе с космическим оружием



Следующая большая война может начаться в космосе.



Не только Пентагон готовится к будущему космическому конфликту, но и наши главные противники: Китай и Россия. Вот почему "Звездные войны" перестают быть просто темой научной фантастики. Лучший способ избежать космической войны - подготовиться к ней.



28 декабря Space X Илона Маска запустила в космос сверхсекретный опытный беспилотный орбитальный аппарат минобороны X-37B, роботизированный многоразовый космический корабль, управляемый ВВС США в сотрудничестве со Space Force. Большинство подробностей о полезной нагрузке и миссиях Boeing X-37B засекречены - даже орбитальный режим.



Однако бывший министр ВВС Хизер Уилсон (Heather Wilson) сообщила в 2019 году, что X-37B может изменить орбиту, "если окажется достаточно близко к атмосфере". Она похвастала, что корабль может застать противников врасплох, потому что маневр происходит "на противоположной от них стороне Земли", так что им придется понервничать, гадая, "где все произойдет в следующий раз".



Во время моей службы в Разведывательном управлении Министерства обороны я специализировалась на зарубежных космических доктринах и операциях и участвовала в военных учениях, имитирующих конфликт в космосе. Могу засвидетельствовать, что Китай и Россия считают X-37B платформой для борьбы с космическим оружием и одержимы попытками получить представление о ее возможностях. У обеих стран есть план ведения космической войны против главного предполагаемого врага - Соединенных Штатов Америки.



Неслучайно, что за две недели до запуска X-37B Поднебесная отправила в небо свой собственный загадочный космический самолет "Шэньлун" ("Божественный дракон"). Через четыре дня после запуска роботизированный космический корабль вывел на околоземную орбиту шесть "таинственных аппаратов", некоторые из которых, по данным любительских космических трекеров, передавали сигналы. Начальник управления космических операций Космических сил генерал Бредли Ченс Солтцман охарактеризовал китайский "Шэньлун" как обладателя "мощного потенциала". Согласно информации журнала Air and Space Forces Magazine, он уклончиво назвал это "способностью вывести что-то на орбиту, совершить некоторые действия, вернуть домой и посмотреть на результат".



Россия наращивает арсенал космического оружия вот уже почти четверть века. Москва создала Космические силы 1 июня 2001 года, менее чем через пять месяцев после того, как американская комиссия во главе с министром обороны Дональдом Рамсфелдом (Donald Rumsfeld) опубликовала доклад, в котором говорилось об уязвимости спутников США для атак и фигурировало предупреждение о возможности космического Перл-Харбора. Их основная миссия состояла в том, чтобы держать на прицеле спутники США на фоне неизбежного, как казалось Москве, конфликта из-за контроля над постсоветскими государствами, которые Россия считает частью своей сферы влияния и стратегического периметра безопасности.



В преддверии российско-украинского конфликта президент России Владимир Путин, хоть и ненавязчиво, но пригрозил Вашингтону космической войной (Россия в отличие от США всегда выступала за недопущение милитаризации космоса. – Прим. ИноСМИ.). 15 ноября 2021 года, за три месяца до начала СВО, когда Россия уже разместила у украинской границы более 100 тысяч солдат, танки и тяжелое вооружение, ВКС РФ провели успешное испытание, в ходе которого ракета-перехватчик прямого наведения PL19 "Нудоль" уничтожила почти 40-летний нефункционирующий советский спутник-шпион. Это стало стратегическим сигналом администрации Байдена держаться подальше от конфликта на территории, которую Россия считает своим задним двором.



Мощный противокосмический арсенал России, который включает в себя средства РЭБ, лазерные установки, противоспутниковые ракеты и другие средства, а также ее военная доктрина, предусматривающая организацию космического или ядерного армагеддона на территории США (очередной пропагандистский фейк западной пропаганды. – Прим. ИноСМИ.), почти наверняка обусловили сделанное президентом Байденом в самом начале конфликта заявление о неразмещении вооруженных сил на этом театре военных действий для помощи украинцам.



Китайские и российские военные теоретики почти четверть века наблюдали за тактикой американских военных в зонах конфликтов в Косово, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии. Они узнали, что обширный космический потенциал Америки является ее ахиллесовой пятой из-за практически полной зависимости от нее американской армии.



Более того, противники приняли к сведению, что американцы зависят от спутников и во многих аспектах гражданской жизни: глобальной навигации, водохозяйственной деятельности, мониторинге энергосистем, прогнозировании погоды, широкополосном доступе и телекоммуникациях для различных приложений, включая, среди прочего,банковские, образовательные и медицинские. В поездке из Вашингтона в Нью-Йорк или походе в ближайший продуктовый вы зависите от GPS-системы из 31 спутника, запущенной Космическими силами США и работающей на высоте 20 тысяч км.



Эта зависимость позволяют GPS и другим космическим системам США выполнять миссии в зонах боевых действий, начиная с разведки, оповещениях о ракетных пусках, системы командования и управления и заканчивая синхронизацией операций, точным определением целей и местоположения военных объектов. Американские спутники связи предстаавляют собой легкую добычу, полагает генерал Джон Хайтен (John Hyten), бывший главы Стратегического командования США, которое управляет ядерными силами и вооружениями. Именно он в 2017 году назвал американские спутники "большими, жирными, сочными целями". Китай и Россия, которые определили космос зоной ведения военных действий наряду с землей, морем и воздухом, разработали планы и тактику по выведению из строя спутников, чтобы "оглушить и ослепить" нашу армию.



По словам бригадного генерала Джесси Морхауса (Jesse Morehouse) из Космического командования США, наши вооруженные силы, очевидно, готовы к войне на следующем рубеже. В мае прошлого года он сообщил журналистам, что "Соединенные Штаты Америки готовы сражаться в космосе уже сегодня вечером, если потребуется".



Когда дело доходит до доктрины и возможностей ведения космической войны, выясняется, что США отстают от России и Китая, ведь американские космические силы появились лишь в 2019 году, через 18 лет после российских, а проведенные Китаем в 2007 году противоспутниковые испытания застали страну врасплох. Однако X-37B, сочетающий в себе наступательные возможности для атак на вражеские спутники и потенциал для восстановления нашей собственной космической группировки в случае ее уничтожения извне, является крупным технологическим прорывом и важной вехой в готовности нашей страны к войне в космосе.



Однако политики в Вашингтоне, разрабатывая стратегии сдерживания для борьбы и предотвращения конфликта в космосе, должны помнить, что никакой наступательный потенциал не сможет сдержать противника, если не продемонстрировать убедительную волю к его использованию.



Например, Соединенные Штаты обладают возможностями уничтожить поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, нарушивших мировое судоходство, превратив Красное море в театр военных действий. А Иран с нашим арсеналом кибероружия мы можем полностью погрузить во тьму. Тем не менее, президент Байден месяцами выжидал, прежде чем нанести точечные удары по разношерстной банде, которая унижала наших военных и беспокоила гражданские суда. Неудивительно, что нападения продолжаются.



"Звездные войны" перестали быть гипотетической формой конфликта, учитывая нашу почти полную зависимость от космоса, и американцам пора решить, кто должен руководить нашей страной: некто страшащийся космического армагеддона или сам внушающий врагам этот страх.



Ребекка Коффлер - экс-сотрудник американской разведки, военный аналитик и эксперт на американском ТВ. Автор книги "Методичка Путина".