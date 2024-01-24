 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турецкий разведчик-министр наследил. Что делал Фидан в Кыргызстане?
00:23 26.01.2024

Турецкий разведчик-министр наследил

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил Кыргызстан с официальным визитом в начале января. При этом, почему-то, анонс и информационное сопровождение данного вояжа осуществляла турецкая сторона. А официальные структуры Кыргызстана – помалкивали, хотя Фидан приезжал в Бишкек по приглашению министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева. "В ходе встреч будут обсуждаться все аспекты двусторонних отношений, также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам", - было сказано в сообщении МИД ТР.

Единственное, на что сподобилась кыргызская сторона, это заявление о том, что состоится шестое заседание совместной группы стратегического планирования.

Чем интересен приезд главы внешнеполитического ведомства Турции в регион, и в Кыргызстан в частности? Все дело в том, что Фидан некогда руководил Национальной разведывательной организацией. Он стал известен публике лишь после подавления военного путча в Турции в ночь на 15 июля 2016 года, в котором им была сыграна не последняя роль для поддержания действующей власти. Напомним, что тогда еще и во многом благодаря российской разведке, действующий президент Турции Реджеп Эрдоган сохранил не только свой пост, но и жизнь.

Так вот, будучи главным разведчиком Фидан не только собирал информацию, но и пытался формировать политические процессы в той или иной стране региона. При этом, у сегодняшнего главы МИДа Турции давняя слава шпиона экстра-класса. И организатора охоты на сторонников Фетфуллаха Гюлена, которому приписывают попытку организации переворота восемь лет назад.

На посту внешнеполитического главы МИД, Фидан усиливает связи с коллективным Западом и выступает неким каналом связи Анкары в первую очередь с Вашингтоном и Лондоном. В прессу также просочилось, что гость из Турции приезжал для защиты посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакбаева – чтобы его не убрали с данной должности и заменили другим. В таком случае, за данным шагом видны и уши янки, у которых налажены связи с Р.Казакбаевым. Про последнего можно сказать, что он стал известен широкой публике после переворота 2010 года, когда внезапно возглавил МИД Кыргызстана при и.о.премьер-министра Алмазбеке Атамбаеве. В его официальной биографии значатся две служебные командировки в Турцию. То есть, интерес турков к его персоне не случаен, получается.

Стоит также добавить, что, когда в прессу просочилась информация о таком покровительстве со стороны Анкары, сам Р.Казакбаев всполошился весьма сильно и искал источники этих сведений. Видно, он хотел оставить в тени сей пикантный момент.

Далее, с чего вдруг появилось следующее заявление, мол, Турция надеется на разрешение пограничного спора между Таджикистаном и Кыргызстаном в марте. По сообщению агентства Anadolu, это заявление Фидана уже в Душанбе, куда он вылетел уже после Бишкека. При том, что сами Кыргызстан и Таджикистан не спешат обозначать сроки окончательной делимитации своих рубежей. На сегодня лишь известно о том, что стороны определили 90 процентов общей границы. Так вот, слова главы турецкого МИД, мол,

"Таджикистан и Кыргызстан, надеемся, разрешат свой пограничный спор в марте". "Это будет существенным шагом для безопасности и стабильности региона", - заявил министр иностранных дел Турции журналистам после встреч с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином в Душанбе 10 января. При этом, Фидан отметил, что сотрудничество Турции со странами региона обеспечивает стабильность в Афганистане, добавив, что Таджикистан придает исключительное значение стабильности в Центральной Азии.

Глава МИД Турции подчеркнул, что турецкие и таджикские силы безопасности будут сотрудничать в борьбе с радикальными организациями. Он подчеркнул решимость лидеров двух стран развивать отношения на всех уровнях и во всех областях посредством совместных инициатив.

При этом, стало известно, что таджикская сторона, якобы, отказалась от совместной пресс-конференции из-за того, что турки подняли вопрос приграничных споров с Кыргызстаном.

Вот здесь и кроется главная засада данного вояжа Фидана. Почему он выбрал только Бишкек и Душанбе, проигнорировав Ташкент и Астану? Обычно эти две страны посланцы Запада посещают в первую очередь. Далее, вызвано ли это тем, что начавшийся мирный процесс в Астане в октябре 2022 года, когда президенты КР Садыр Жапаров и РТ Эмомали Рахмон при посредничестве российского лидера Владимира Путина сели за стол переговоров и договорились о прекращении огня. Что стороны неукоснительно соблюдают до сих пор. А турки тогда намеревались поставлять свое вооружение и беспилотники обеим сторонам, да только таджики выбрали иранские технологии. И вот сегодня, когда вопрос делимитации границ две соседние республики почти закончили, появляются представители Анкары и пытаются "оседлать волну". За минимум усилий – максимум эффекта…

Кроме того, в данном вояже Фидана можно увидеть и след Лондона. Помимо пробританской ориентации части кыргызского истеблишмента, на Туманном Альбионе находится и дочь таджикского президента Рухшона Эмомали в качестве посла своей страны. То есть, обсудить всегда есть что.

И в завершение. Культура и образование, как водится, призваны скрыть некоторые политические процессы. Стало известно, что до 20 февраля стали приниматься заявки от граждан Кыргызстана для участия в программе "Стипендии Турции - 2024". Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. По данным ведомства, она предоставляет возможность учиться по программам бакалавриата, магистратуры, PhD-докторантуры в высших учебных заведениях Турции на бюджетной основе.

Источник - asia-today.news
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