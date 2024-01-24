 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 26.01.2024
02:58  Действующий депутат КырПарламента Жамгырчиев арестован как государственный заговорщик
01:23  Хуситы измываются над англосаксами, нанося им чувствительные потери
00:24  В Узбекистане предлагают урезать вещание телеканалов на русском языке
00:23  Турецкий разведчик-министр наследил. Что делал Фидан в Кыргызстане?
00:21  "Жирные цели". Россия нашла ахиллесову пяту американской армии
00:20  Россия развела по углам ринга Сирию и Израиль
00:19  Американцы заказали войну на Аму-Дарье, - Тимур Хасанов

00:10  Реформы Милея быстро довели Аргентину до всеобщей забастовки
Четверг, 25.01.2024
23:41  Система гражданской защиты Алматы не была готова к землетрясению - Токаев
23:23  Героя "Русской весны" Игоря Стрелкова приговорили к 4 годам тюрьмы
22:33  Сопротивление режиму Зеленского и его людоедским методам будет только нарастать, - Игорь Скрипка
22:17  Президент Узбекистана и глава BYD запустили проект по сборке электромобилей в Джизакской области
21:51  Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Турции
21:49  Трения Израиля и Катара вышли за пределы сектора Газа, - И.Субботин
21:19  РосДурь. На нарушителей миграционных законов продолжают тратить госбюджет, - НГ
12:02  Турки в шоке. Стамбул и Рим договорились об отправке африканских беженцев из Италии в Турцию, - Арслан Булут
11:25  "Они начали злоупотреблять этим". Мирзиеев запретил хокимам расширять промзоны до полного освоения земель
11:23  Слухи о войне России и НАТО призваны отвлечь от хаоса в Европе, - Daily Mail
11:22  В чисто поле. Из Латвии депортируют несколько тысяч постоянно проживающих там русских, - Виталий Лекомцев
11:21  Саймон Шустер: Зеленский с трудом переносит жизнь в бункере
11:20  Французы забыли судьбу Наполеона? - Андрей Соколов
11:19  Современное российское кино - глупость или предательство?
09:56  "Баш на баш". Сколько Запад заплатил Эрдогану за принятие Швеции в НАТО, - Камран Гасанов
09:37  Сигнала не поступило. Компанией, получившей Т1,1 млрд на разработку сейсмо-оповещения Алматы, владеет внук Назарбаева
08:34  Об истоках Японо-русской войны 1904 – 1905 годов. Ч. 1, - А.Кошкин
07:25  У побережья Йемена атакованы два американских судна, перевозившие груз для Пентагона и Госдепа
02:11  Почему таджики становятся террористами? - Рамзия Мирзобекова
02:08  Американское общество не спасти. Победа Трампа в Нью-Гэмпшире это доказала, - Маршалл Ауэрбэк
01:05  У младшей жены Назарбаева (Курманбаевой) отбирают Almaty тheaтre
00:50  МИД Китая возглавит борец с коррупцией Лю Цзяньчао - уверяют западные СМИ
00:46  Иран лоббирует в Турции санкции против Израиля, - Игорь Субботин
00:27  Германия: призрак тоталитаризма, - Андрей Соколов
00:24  Словакия, Венгрия… Далее везде? Европейский разлом чем дальше, тем глубже, - А.Белов
00:22  В Кыргызстане, президентским указом, запретили закрывать дела об изнасилованиях в связи с примирением сторон
00:16  Прибалты в состоянии наступать на Россию только вперед ногами, - П.Игнатавичюс
Среда, 24.01.2024
21:20  В Алматинской области после землетрясения обнаружили трещины в зданиях десятка школ и больниц
21:17  Спрос на аренду частных домов в Алматы бьет рекорды после землетрясения
19:49  Национальный университет обороны Казахстана возглавил малоизвестный полковник Мустабеков и др. назначения в РК
18:46  Легенды о загадочных и неприступных пещерах Памира
18:43  Да японка я, япона мать... В конкурсе "Мисс Япония" победила ... украинка Каролина-сан
18:42  Макс Пенсон. Человек, запечатлевший новый Восток
18:36  Воевавший за Россию кыргыз Аскар Кубанычбек уулу получил от Бишкекского суда 7 лет условного срока
18:31  Каковы перспективы сотрудничества в образовательной сфере в ЕАЭС?
18:29  Россия – НАТО: время тяжелых, но неизбежных решений, - Ю.Борисов
17:56  Кто он... бухгалтер и плагиатор - 41-летний новый глава Академии наук Таджикистана Хушвахтзода
17:36  Эволюция нарратива о "независимости" ЦентрАзии, - Абдуазиз Алимджанов
16:30  Дабы успокоить панику. Токаев срочно прибыл в Алматы
15:43  Американцы не хотят выбирать между престарелыми Байденом и Трампом, - Малек Дудаков
15:21  Путь в бездну: Босния и Герцеговина движется к новому конфликту, - Богдан Киш
14:24  Душанбе. Огромные жилые комплексы и крохотные детские площадки. Так и должно быть?
14:21  Песков полон оптимизма. Якуто-таджикский погром не состоялся
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане предлагают урезать вещание телеканалов на русском языке
00:24 26.01.2024

Алишер Кадыров предложил урезать вещание телеканалов на русском языке в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Глава партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил включить в вещание отечественного ТВ передачи стран-соседей и сократить использование русского языка в образовании и на телевидении, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Эту мысль Кадыров высказал в ответ на слова российского историка Михаила Смолина, заявившего накануне в эфире российского телеканала НТВ, что нации узбеков и казахов появились только после революции 1917 года.

"В последнее время мы не слышим ничего, кроме шовинистических высказываний на русском языке... Русский язык непропорционально широко используется в образовании и на телевидении русскоязычными соотечественниками, доля которых не достигает и 3 процентов! Этот дисбаланс необходимо исправить", – заявил он.

И предложил практические меры для корректировки критической, на его взгляд, ситуации.

Во-первых, по мнению депутата, в законодательство можно внести норму о преподавании в начальных классах на узбекском языке, который является родным для подавляющего большинства жителей Узбекистана.

Во-вторых, Кадыров предложил наладить культурный обмен телепередачами с "нашими казахскими, киргизскими, туркменскими, турецкими и таджикскими братьями".

В завершении лидер партии заявил, что эти вопросы будут обсуждаться на ближайших заседаниях фракции.

Отметим, что Алишер Кадыров – политик, который известен своими резонансными высказываниями. Недавно он предлагал внедрить дорогие услуги для частного транспорта и превратить личные авто в "предметы роскоши" для того, чтобы решить проблему пробок на дорогах.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1706217840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Мажилис принял поправки по вопросам здравоохранения
- Алихан Смаилов встретился с главой Башкортостана
- Аида Балаева: Деятельность Нацкомиссии в 2024 году сконцентрирована на решении актуальных вопросов в сфере защиты прав женщин и детей
- "Зарабатывать в Казахстане, а тратить в Лондоне" - Эйр Астана живет по совету Габидуллы Абдрахимова
- Сделать выводы из Алматинского землетрясения
- В Туркестанской области выявлены хищения государственных средств в сфере образования на более 400 млн тенге
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации последствий землетрясений
- В режиме реального времени: систему отслеживания выбросов предприятий внедряют в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  