В Узбекистане предлагают урезать вещание телеканалов на русском языке

00:24 26.01.2024

Алишер Кадыров предложил урезать вещание телеканалов на русском языке в Узбекистане



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Глава партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил включить в вещание отечественного ТВ передачи стран-соседей и сократить использование русского языка в образовании и на телевидении, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



