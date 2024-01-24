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|В Узбекистане предлагают урезать вещание телеканалов на русском языке
00:24 26.01.2024
Алишер Кадыров предложил урезать вещание телеканалов на русском языке в Узбекистане
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Глава партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров предложил включить в вещание отечественного ТВ передачи стран-соседей и сократить использование русского языка в образовании и на телевидении, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Эту мысль Кадыров высказал в ответ на слова российского историка Михаила Смолина, заявившего накануне в эфире российского телеканала НТВ, что нации узбеков и казахов появились только после революции 1917 года.
"В последнее время мы не слышим ничего, кроме шовинистических высказываний на русском языке... Русский язык непропорционально широко используется в образовании и на телевидении русскоязычными соотечественниками, доля которых не достигает и 3 процентов! Этот дисбаланс необходимо исправить", – заявил он.
И предложил практические меры для корректировки критической, на его взгляд, ситуации.
Во-первых, по мнению депутата, в законодательство можно внести норму о преподавании в начальных классах на узбекском языке, который является родным для подавляющего большинства жителей Узбекистана.
Во-вторых, Кадыров предложил наладить культурный обмен телепередачами с "нашими казахскими, киргизскими, туркменскими, турецкими и таджикскими братьями".
В завершении лидер партии заявил, что эти вопросы будут обсуждаться на ближайших заседаниях фракции.
Отметим, что Алишер Кадыров – политик, который известен своими резонансными высказываниями. Недавно он предлагал внедрить дорогие услуги для частного транспорта и превратить личные авто в "предметы роскоши" для того, чтобы решить проблему пробок на дорогах.